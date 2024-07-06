Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Sokol köyünde kontrolün Rus ordusuna geçtiğini duyurdu.



Bakanlığın açıklamasına göre 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, aktif silahlı faaliyetler sonucunda DHC'nin Sokol köyünü ele geçirerek taktik konumunu iyileştirdi. 'Tsentr' askeri grubuna bağlı birlikler, 415 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.



'Sever' (Kuzey) askeri grubu, 4 Ukrayna tugayına bağlı asker ve teçhizatı vurarak 5 saldırıyı püskürtürken 210 Ukrayna askerini bertaraf etti.



'Zapad' (Batı) askeri grubu, daha elverişli sınırlara ulaştı. Bu gruba bağlı birliklerin faaliyetleri sayesinde 2 karşı saldırı bastırıldı ve 540 Ukrayna askeri öldürüldü.



'Yug' (Güney) askeri grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirip 650 düşman askerini etkisizleştirdi.



'Vostok' (Doğu) askeri grubu, daha elverişli sınırlara ulaştığı faaliyetler sonucunda 1 karşı saldırının önüne geçerek 115 askeri ölü olarak ele geçirdi.



Dinyeper askeri grubu, Ukraynalı birlikleri yoğun bombardıman altına alırken 120 Ukrayna askeri çıkan çatışmalarda hayatını kaybetti.



Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait S-300 hava savunma sistemlerinin 2 fırlatma rampasını, Ukraynalı birliklere ikmal gerçekleştirilen bir petrol rafinerisi ile yakıt deposunu, hava imha araçları deposunu ve 127 bölgedeki asker ve teçhizat yığınaklarını imha etti.