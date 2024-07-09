https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/rus-buyukelci-antonov-abd-kievdeki-hastanenin-ukrayna-fuzesiyle-vuruldugunu-gizliyor-1085669431.html

Rus Büyükelçi Antonov: ABD, Kiev’deki hastanenin Ukrayna füzesiyle vurulduğunu gizliyor

Rus Büyükelçi Antonov: ABD, Kiev’deki hastanenin Ukrayna füzesiyle vurulduğunu gizliyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’li yetkililerin Kiev'deki hastanenin Ukrayna ordusuna ait füzeyle vurulduğu ve Kiev rejiminin bu olayı... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T07:31+0300

2024-07-09T07:31+0300

2024-07-09T07:32+0300

ukrayna krizi

rusya

anatoliy antonov

abd

ukrayna

kiev

hastane

füze saldırısı

rus ordusu

ukrayna ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077227175_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6437509492b0d61519ae37961c682559.jpg

Antonov’un yazılı açıklamasında, “ABD, sivil altyapıyı vuran başlığın Ukrayna hava savunma füzesine ait olduğunu gizliyor. Kiev rejiminin kendi barbarca suçlarını küstahça Rusya Federasyonu’na yüklemesine ilk kez tanık olmuyoruz” ifadesine yer verildi.Kiev’de vurulan Ohmatdet hastanesiyle ilgili ABD’de başlatılan histeriyi, “Rusya karşıtı şiddetli propagandanın bir örneği” olarak niteleyen Rus diplomat, “Amerikan yetkililer ve uzmanlar, gerçekleri anlamadan, bu trajediyi arsızca ülkemiz aleyhine kullanıyor” diye kaydetti.Tüm bu yaşananların Batı’nın, Rusya ve Ukrayna’da sivilleri öldüren silahları Kiev rejimine vermekten vazgeçmesi gerektiğini gösterdiğini kaydeden Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da sivil altyapıya yönelik saldırı düzenlendiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, hastaneyi yıkan füzenin Ukrayna hava savunmasına ait olduğunu, Kiev’in daha önce de defalarca bu tür provokasyonlara başvurduğunu açıklamıştı. Bakanlık, Kiev’den gelen çok sayıdaki resim ve görüntünün, hastanenin şehir sınırları içinde bulunan hava savunma sisteminden fırlatılan füzenin düşmesi sonucu yıkıldığını bariz bir şekilde gösterdiğini kaydetmişti.ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’le görüşmede Ukrayna hava savunmasını güçlendirme konusunda çalışmalarda bulunma sözünü vermişti. Beyaz Saray’ın açıklamasında, ABD’nin müttefikleriyle birlikte Washington’daki NATO Zirvesinde ilgili tedbirleri duyuracağı belirtilmişti.Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli şekilde Ukrayna ordu birliklerinin, askeri teçhizatın ve paralı askerlerin bulunduğu noktalara ve enerji, savunma sanayisi, askeri yönetim ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun asla evlere ve sosyal kuruluşlara saldırmadığını defalarca kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/rusya-savunma-bakanligi-kievin-yaydigi-goruntuler-yalan-ve-provokasyon-1085651133.html

rusya

ukrayna

kiev

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, anatoliy antonov, abd, ukrayna, kiev, hastane, füze saldırısı, rus ordusu, ukrayna ordusu, batı, silah sevkiyatı, rusya savunma bakanlığı, joe biden, vladimir zelenskiy, dmitriy peskov