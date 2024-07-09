https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/rus-buyukelci-antonov-abd-kievdeki-hastanenin-ukrayna-fuzesiyle-vuruldugunu-gizliyor-1085669431.html
Rus Büyükelçi Antonov: ABD, Kiev’deki hastanenin Ukrayna füzesiyle vurulduğunu gizliyor
Rus Büyükelçi Antonov: ABD, Kiev’deki hastanenin Ukrayna füzesiyle vurulduğunu gizliyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’li yetkililerin Kiev'deki hastanenin Ukrayna ordusuna ait füzeyle vurulduğu ve Kiev rejiminin bu olayı... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T07:31+0300
2024-07-09T07:31+0300
2024-07-09T07:32+0300
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Antonov’un yazılı açıklamasında, “ABD, sivil altyapıyı vuran başlığın Ukrayna hava savunma füzesine ait olduğunu gizliyor. Kiev rejiminin kendi barbarca suçlarını küstahça Rusya Federasyonu’na yüklemesine ilk kez tanık olmuyoruz” ifadesine yer verildi.Kiev’de vurulan Ohmatdet hastanesiyle ilgili ABD’de başlatılan histeriyi, “Rusya karşıtı şiddetli propagandanın bir örneği” olarak niteleyen Rus diplomat, “Amerikan yetkililer ve uzmanlar, gerçekleri anlamadan, bu trajediyi arsızca ülkemiz aleyhine kullanıyor” diye kaydetti.Tüm bu yaşananların Batı’nın, Rusya ve Ukrayna’da sivilleri öldüren silahları Kiev rejimine vermekten vazgeçmesi gerektiğini gösterdiğini kaydeden Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da sivil altyapıya yönelik saldırı düzenlendiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, hastaneyi yıkan füzenin Ukrayna hava savunmasına ait olduğunu, Kiev’in daha önce de defalarca bu tür provokasyonlara başvurduğunu açıklamıştı. Bakanlık, Kiev’den gelen çok sayıdaki resim ve görüntünün, hastanenin şehir sınırları içinde bulunan hava savunma sisteminden fırlatılan füzenin düşmesi sonucu yıkıldığını bariz bir şekilde gösterdiğini kaydetmişti.ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’le görüşmede Ukrayna hava savunmasını güçlendirme konusunda çalışmalarda bulunma sözünü vermişti. Beyaz Saray’ın açıklamasında, ABD’nin müttefikleriyle birlikte Washington’daki NATO Zirvesinde ilgili tedbirleri duyuracağı belirtilmişti.Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli şekilde Ukrayna ordu birliklerinin, askeri teçhizatın ve paralı askerlerin bulunduğu noktalara ve enerji, savunma sanayisi, askeri yönetim ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun asla evlere ve sosyal kuruluşlara saldırmadığını defalarca kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/rusya-savunma-bakanligi-kievin-yaydigi-goruntuler-yalan-ve-provokasyon-1085651133.html
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rusya, anatoliy antonov, abd, ukrayna, kiev, hastane, füze saldırısı, rus ordusu, ukrayna ordusu, batı, silah sevkiyatı, rusya savunma bakanlığı, joe biden, vladimir zelenskiy, dmitriy peskov
rusya, anatoliy antonov, abd, ukrayna, kiev, hastane, füze saldırısı, rus ordusu, ukrayna ordusu, batı, silah sevkiyatı, rusya savunma bakanlığı, joe biden, vladimir zelenskiy, dmitriy peskov
Rus Büyükelçi Antonov: ABD, Kiev’deki hastanenin Ukrayna füzesiyle vurulduğunu gizliyor
07:31 09.07.2024 (güncellendi: 07:32 09.07.2024)
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’li yetkililerin Kiev'deki hastanenin Ukrayna ordusuna ait füzeyle vurulduğu ve Kiev rejiminin bu olayı yeni silah sevkiyatları için kullanmaya çalıştığı konusunda susmayı tercih ettiğini belirtti.
Antonov’un yazılı açıklamasında, “ABD, sivil altyapıyı vuran başlığın Ukrayna hava savunma füzesine ait olduğunu gizliyor. Kiev rejiminin kendi barbarca suçlarını küstahça Rusya Federasyonu’na yüklemesine ilk kez tanık olmuyoruz” ifadesine yer verildi.
Kiev’de vurulan Ohmatdet hastanesiyle ilgili ABD’de başlatılan histeriyi, “Rusya karşıtı şiddetli propagandanın bir örneği” olarak niteleyen Rus diplomat, “Amerikan yetkililer ve uzmanlar, gerçekleri anlamadan, bu trajediyi arsızca ülkemiz aleyhine kullanıyor” diye kaydetti.
Tüm bu yaşananların Batı’nın, Rusya ve Ukrayna’da sivilleri öldüren silahları Kiev rejimine vermekten vazgeçmesi gerektiğini gösterdiğini kaydeden Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ancak gerçek şu ki, Washington’daki NATO Zirvesinin arifesinde meydana gelen hastane olayı, Kiev’in Batılı patronları tarafından çatışmanın daha da tırmanmasını ve savaşın son Ukraynalıya kadar devam etmesini haklı çıkarmak için ‘mükemmel bir hediye’ olarak algılanmış gibi görünüyor.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da sivil altyapıya yönelik saldırı düzenlendiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, hastaneyi yıkan füzenin Ukrayna hava savunmasına ait olduğunu, Kiev’in daha önce de defalarca bu tür provokasyonlara başvurduğunu açıklamıştı. Bakanlık, Kiev’den gelen çok sayıdaki resim ve görüntünün, hastanenin şehir sınırları içinde bulunan hava savunma sisteminden fırlatılan füzenin düşmesi sonucu yıkıldığını bariz bir şekilde gösterdiğini kaydetmişti.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’le görüşmede Ukrayna hava savunmasını güçlendirme konusunda çalışmalarda bulunma sözünü vermişti. Beyaz Saray’ın açıklamasında, ABD’nin müttefikleriyle birlikte Washington’daki NATO Zirvesinde ilgili tedbirleri duyuracağı belirtilmişti.
Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılara karşılık olarak Rus ordusu düzenli şekilde Ukrayna ordu birliklerinin, askeri teçhizatın ve paralı askerlerin bulunduğu noktalara ve enerji, savunma sanayisi, askeri yönetim ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun asla evlere ve sosyal kuruluşlara saldırmadığını defalarca kaydetmişti.