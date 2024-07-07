https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/storm-shadow-fuzesinin-savas-basligi-rus-uzmanlarin-eline-gecti-1085611973.html

Storm Shadow füzesinin savaş başlığı Rus uzmanların eline geçti

Storm Shadow füzesinin savaş başlığı Rus uzmanların eline geçti

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun, Fransız Matra ve İngiliz British Aerospace tarafından geliştirilen ve MBDA tarafından üretilen İngiliz-Fransız uzun menzilli füzesi Storm... 07.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-07T09:40+0300

2024-07-07T09:40+0300

2024-07-07T09:40+0300

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Sputnik’e konuşan askeri uzman, Rus ordusuna bağlı yetkililerin Ukrayna'ya gönderilen Storm Shadow/SCALP füzelerinin şekillendirilmiş savaş başlığını incelediklerini ve penetrasyon derinliği ile yer üstündeki menzilini belirlediklerini söyledi.Füzelerin özelliği hakkında konuşan uzman, “Storm Shadow/SCALP füzesinin şekillendirilmiş savaş başlığının ilk kısmı, bir engelin birincil olarak delinmesi için gereklidir. Savaş başlığının nüfuz ettiği ve patlamanın meydana geldiği kümülatif etki nedeniyle delikler açar. Penetrasyon derinliği, yüzeyden tetikleme aralığı ve hangi hedef sensörlerinin kullanıldığı araştırılıyor” dedi.Storm Shadow/SCALP füzesinin şekillendirilmiş başlıklarının yaklaşık yarım metre uzunluğunda ve yaklaşık aynı çapta silindirik bir cisme sahip olduğuna değinen Rus askeri uzman, füzenin burun kısmının gövdenin içine doğru bakan bir huni şeklinde olduğunu kaydetti.Rus uzman, Batı’dan Kiev’e gönderilen Storm Shadow/SCALP füzesinin Rus yetkililer tarafından incelenmesinin, gerekli özelliklere sahip sığınakların oluşturulması da dahil olmak üzere bu tür silahlara karşı savunma önlemlerinin alınmasını mümkün kılacağını vurgularken, “Bu tür bir füzeye karşı savunma sağlamak için sığınağın hangi derinlikte olması gerektiğini artık biliyoruz" ifadelerini kullandı.Storm Shadow/SCALP, Fransız Matra ve İngiliz British Aerospace tarafından geliştirilen ve şu anda MBDA tarafından üretilen bir İngiliz-Fransız uzun menzilli, stealth havadan fırlatılan seyir füzesi olarak bilinirken, bir füzenin üretim maliyeti yaklaşık iki milyon sterlin civarında.ABD merkezli The Drive’ın iddiasına göre, ihracata yönelik üretilen füzenin menzili 250 kilometre olarak bilinse de 560 kilometreye kadar menzile sahip modifikasyonları da bulunuyor.Yakın zamanda İngiliz haber kanalı BBC'ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Rusya’ya ait Belgorod ve Kursk bölgelerindeki havaalanlarını vurması için Kiev’e Storm Shadow/Scalp seyir füzelerini kullanma yetkisi verdiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/kiev-abd-fuzeleriyle-rusyayi-vurma-izni-icin-washingtona-baskiyi-surduruyor-1085130529.html

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