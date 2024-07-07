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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/storm-shadow-fuzesinin-savas-basligi-rus-uzmanlarin-eline-gecti-1085611973.html
Storm Shadow füzesinin savaş başlığı Rus uzmanların eline geçti
Storm Shadow füzesinin savaş başlığı Rus uzmanların eline geçti
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun, Fransız Matra ve İngiliz British Aerospace tarafından geliştirilen ve MBDA tarafından üretilen İngiliz-Fransız uzun menzilli füzesi Storm... 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T09:40+0300
2024-07-07T09:40+0300
ukrayna krizi
storm shadow
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Sputnik’e konuşan askeri uzman, Rus ordusuna bağlı yetkililerin Ukrayna'ya gönderilen Storm Shadow/SCALP füzelerinin şekillendirilmiş savaş başlığını incelediklerini ve penetrasyon derinliği ile yer üstündeki menzilini belirlediklerini söyledi.Füzelerin özelliği hakkında konuşan uzman, “Storm Shadow/SCALP füzesinin şekillendirilmiş savaş başlığının ilk kısmı, bir engelin birincil olarak delinmesi için gereklidir. Savaş başlığının nüfuz ettiği ve patlamanın meydana geldiği kümülatif etki nedeniyle delikler açar. Penetrasyon derinliği, yüzeyden tetikleme aralığı ve hangi hedef sensörlerinin kullanıldığı araştırılıyor” dedi.Storm Shadow/SCALP füzesinin şekillendirilmiş başlıklarının yaklaşık yarım metre uzunluğunda ve yaklaşık aynı çapta silindirik bir cisme sahip olduğuna değinen Rus askeri uzman, füzenin burun kısmının gövdenin içine doğru bakan bir huni şeklinde olduğunu kaydetti.Rus uzman, Batı’dan Kiev’e gönderilen Storm Shadow/SCALP füzesinin Rus yetkililer tarafından incelenmesinin, gerekli özelliklere sahip sığınakların oluşturulması da dahil olmak üzere bu tür silahlara karşı savunma önlemlerinin alınmasını mümkün kılacağını vurgularken, “Bu tür bir füzeye karşı savunma sağlamak için sığınağın hangi derinlikte olması gerektiğini artık biliyoruz" ifadelerini kullandı.Storm Shadow/SCALP, Fransız Matra ve İngiliz British Aerospace tarafından geliştirilen ve şu anda MBDA tarafından üretilen bir İngiliz-Fransız uzun menzilli, stealth havadan fırlatılan seyir füzesi olarak bilinirken, bir füzenin üretim maliyeti yaklaşık iki milyon sterlin civarında.ABD merkezli The Drive’ın iddiasına göre, ihracata yönelik üretilen füzenin menzili 250 kilometre olarak bilinse de 560 kilometreye kadar menzile sahip modifikasyonları da bulunuyor.Yakın zamanda İngiliz haber kanalı BBC'ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Rusya’ya ait Belgorod ve Kursk bölgelerindeki havaalanlarını vurması için Kiev’e Storm Shadow/Scalp seyir füzelerini kullanma yetkisi verdiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/kiev-abd-fuzeleriyle-rusyayi-vurma-izni-icin-washingtona-baskiyi-surduruyor-1085130529.html
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storm shadow, fransa, ingiltere, ukrayna, kiev, rus ordusu

Storm Shadow füzesinin savaş başlığı Rus uzmanların eline geçti

09:40 07.07.2024
© AP Photo / Lewis JolySCALP ve Storm Shadow füze
SCALP ve Storm Shadow füze - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Lewis Joly
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Rus ordusunun, Fransız Matra ve İngiliz British Aerospace tarafından geliştirilen ve MBDA tarafından üretilen İngiliz-Fransız uzun menzilli füzesi Storm Shadow/SCALP’ın savaş başlığını ele geçirdiği bildirildi.
Sputnik’e konuşan askeri uzman, Rus ordusuna bağlı yetkililerin Ukrayna'ya gönderilen Storm Shadow/SCALP füzelerinin şekillendirilmiş savaş başlığını incelediklerini ve penetrasyon derinliği ile yer üstündeki menzilini belirlediklerini söyledi.
Füzelerin özelliği hakkında konuşan uzman, “Storm Shadow/SCALP füzesinin şekillendirilmiş savaş başlığının ilk kısmı, bir engelin birincil olarak delinmesi için gereklidir. Savaş başlığının nüfuz ettiği ve patlamanın meydana geldiği kümülatif etki nedeniyle delikler açar. Penetrasyon derinliği, yüzeyden tetikleme aralığı ve hangi hedef sensörlerinin kullanıldığı araştırılıyor” dedi.
Storm Shadow/SCALP füzesinin şekillendirilmiş başlıklarının yaklaşık yarım metre uzunluğunda ve yaklaşık aynı çapta silindirik bir cisme sahip olduğuna değinen Rus askeri uzman, füzenin burun kısmının gövdenin içine doğru bakan bir huni şeklinde olduğunu kaydetti.
Rus uzman, Batı’dan Kiev’e gönderilen Storm Shadow/SCALP füzesinin Rus yetkililer tarafından incelenmesinin, gerekli özelliklere sahip sığınakların oluşturulması da dahil olmak üzere bu tür silahlara karşı savunma önlemlerinin alınmasını mümkün kılacağını vurgularken, “Bu tür bir füzeye karşı savunma sağlamak için sığınağın hangi derinlikte olması gerektiğini artık biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Storm Shadow/SCALP, Fransız Matra ve İngiliz British Aerospace tarafından geliştirilen ve şu anda MBDA tarafından üretilen bir İngiliz-Fransız uzun menzilli, stealth havadan fırlatılan seyir füzesi olarak bilinirken, bir füzenin üretim maliyeti yaklaşık iki milyon sterlin civarında.
ABD merkezli The Drive’ın iddiasına göre, ihracata yönelik üretilen füzenin menzili 250 kilometre olarak bilinse de 560 kilometreye kadar menzile sahip modifikasyonları da bulunuyor.
Yakın zamanda İngiliz haber kanalı BBC'ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Rusya’ya ait Belgorod ve Kursk bölgelerindeki havaalanlarını vurması için Kiev’e Storm Shadow/Scalp seyir füzelerini kullanma yetkisi verdiğini söylemişti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2024
Ukrayna krizi
Kiev, ABD füzeleriyle Rusya'yı vurma izni için Washington'a baskıyı sürdürüyor
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