https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/resmi-gazetede-yayinlandi-sehitlik-yonetmeliginde-degisiklik-1085670959.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
Sputnik Türkiye
9 Temmuz (bugün) yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan yeni düzenlemeyle birlikte, Şehitlik yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. 'Yedek astsubay' detayı dikkat... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T09:44+0300
2024-07-09T09:44+0300
2024-07-09T09:44+0300
şehit
şehit cenazesi
şehit aileleri
türkiye
resmi gazete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg
Resmi Gazete'nin 9 Temmuz bugünkü son sayısında, 'şehitlik yönetmeliğinde' önemli değişiklikleri içeren yeni bir düzenleme yayımlandı. Söz konusu düzenlemeyle, 3 Ocak 2016 tarih ve 2016/9430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na dayanarak yürürlüğe giren mevcut yönetmelikte bazı maddeler güncellendi.'Yedek astsubay' detayıÖzellikle, yönetmeliğin üçüncü maddesinin birinci fıkrasına 'yedek subay' ifadesinin ardından 'yedek astsubay' terimi eklendi.Ayrıca, aynı fıkrada yer alan ve daha önce 've (d)' olarak belirtilen ifade, 'd) ve (e)' olarak değiştirilerek yeniden düzenlendi.11 Ocak 1983 tarihli ve 2780 sayılı Kanun'un ikinci maddesinde belirtilen durumlar neticesinde hayatını kaybeden askeri öğrenciler ve aday öğrenciler için de yeni bir bent eklendi.Yönetmeliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine de 'yedek subay' ifadesinin hemen ardından 'yedek astsubay' terimi dahil edildi.'Bakanlar kurulu' i̇fadesi̇ yeri̇ne 'cumhurbaşkanı'Son olarak, on altıncı maddenin birinci fıkrasında 'Bakanlar Kurulu' ifadesi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirilerek güncellendi. Bu değişikliklerle, 'şehitlik mertebesine' ilişkin düzenlemelerdeki detaylar ve tanımlamalar daha da netleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/en-dusuk-emekli-maasina-iki-duzenleme-12-bin-500-tl-icin-formul-ortaya-cikti-1085670729.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_54586e78c80d132ff1a2cceedffeccce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
resmi gazete, resmi gazete 2024, resmi gazete ilan, resmi gazete atama, resmi gazete 9 temmuz
resmi gazete, resmi gazete 2024, resmi gazete ilan, resmi gazete atama, resmi gazete 9 temmuz
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
9 Temmuz (bugün) yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan yeni düzenlemeyle birlikte, Şehitlik yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. 'Yedek astsubay' detayı dikkat çekerken, hayatını kaybeden askeri öğrenciler ve aday öğrenciler için de yeni bir bent eklendi. Ayrıca 'Bakanlar Kurulu' ifadesi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirilerek güncellendi.
Resmi Gazete'nin 9 Temmuz bugünkü son sayısında, 'şehitlik yönetmeliğinde' önemli değişiklikleri içeren yeni bir düzenleme yayımlandı. Söz konusu düzenlemeyle, 3 Ocak 2016 tarih ve 2016/9430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na dayanarak yürürlüğe giren mevcut yönetmelikte bazı maddeler güncellendi.
Özellikle, yönetmeliğin üçüncü maddesinin birinci fıkrasına 'yedek subay' ifadesinin ardından 'yedek astsubay' terimi eklendi.
Ayrıca, aynı fıkrada yer alan ve daha önce 've (d)' olarak belirtilen ifade, 'd) ve (e)' olarak değiştirilerek yeniden düzenlendi.
11 Ocak 1983 tarihli ve 2780 sayılı Kanun'un ikinci maddesinde belirtilen durumlar neticesinde hayatını kaybeden askeri öğrenciler ve aday öğrenciler için de yeni bir bent eklendi.
Yönetmeliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine de 'yedek subay' ifadesinin hemen ardından 'yedek astsubay' terimi dahil edildi.
'Bakanlar kurulu' i̇fadesi̇ yeri̇ne 'cumhurbaşkanı'
Son olarak, on altıncı maddenin birinci fıkrasında 'Bakanlar Kurulu' ifadesi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirilerek güncellendi. Bu değişikliklerle, 'şehitlik mertebesine' ilişkin düzenlemelerdeki detaylar ve tanımlamalar daha da netleştirildi.