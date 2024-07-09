https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/resmi-gazetede-yayinlandi-sehitlik-yonetmeliginde-degisiklik-1085670959.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik

Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik

Sputnik Türkiye

9 Temmuz (bugün) yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan yeni düzenlemeyle birlikte, Şehitlik yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. 'Yedek astsubay' detayı dikkat... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T09:44+0300

2024-07-09T09:44+0300

2024-07-09T09:44+0300

şehit

şehit cenazesi

şehit aileleri

türkiye

resmi gazete

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Resmi Gazete'nin 9 Temmuz bugünkü son sayısında, 'şehitlik yönetmeliğinde' önemli değişiklikleri içeren yeni bir düzenleme yayımlandı. Söz konusu düzenlemeyle, 3 Ocak 2016 tarih ve 2016/9430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na dayanarak yürürlüğe giren mevcut yönetmelikte bazı maddeler güncellendi.'Yedek astsubay' detayıÖzellikle, yönetmeliğin üçüncü maddesinin birinci fıkrasına 'yedek subay' ifadesinin ardından 'yedek astsubay' terimi eklendi.Ayrıca, aynı fıkrada yer alan ve daha önce 've (d)' olarak belirtilen ifade, 'd) ve (e)' olarak değiştirilerek yeniden düzenlendi.11 Ocak 1983 tarihli ve 2780 sayılı Kanun'un ikinci maddesinde belirtilen durumlar neticesinde hayatını kaybeden askeri öğrenciler ve aday öğrenciler için de yeni bir bent eklendi.Yönetmeliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine de 'yedek subay' ifadesinin hemen ardından 'yedek astsubay' terimi dahil edildi.'Bakanlar kurulu' i̇fadesi̇ yeri̇ne 'cumhurbaşkanı'Son olarak, on altıncı maddenin birinci fıkrasında 'Bakanlar Kurulu' ifadesi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirilerek güncellendi. Bu değişikliklerle, 'şehitlik mertebesine' ilişkin düzenlemelerdeki detaylar ve tanımlamalar daha da netleştirildi.

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