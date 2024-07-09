Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'Fransız halkı üzerine düşeni yaptı ve aşırı sağa geçit vermedi'
07:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
6 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Halaçoğlu: Her partiyle istişarede bulunuruz ama birlikte seçime girmek gibi bir düşüncemiz yok
12:04
85 dk
HABER MASASI
Türkiye’de En Çok Boğulma Vakası Yaşanan İller Hangileridir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
19:14
39 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
20:02
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'Bitcoin ya da kripto paralarla ilgileniyorsanız, size kötü bir haberimiz var'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Siyasette 90’lar ruhu
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/resmi-gazetede-yayinlandi-sehitlik-yonetmeliginde-degisiklik-1085670959.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik
Sputnik Türkiye
9 Temmuz (bugün) yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan yeni düzenlemeyle birlikte, Şehitlik yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. 'Yedek astsubay' detayı dikkat... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T09:44+0300
2024-07-09T09:44+0300
şehit
şehit cenazesi
şehit aileleri
türkiye
resmi gazete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg
Resmi Gazete'nin 9 Temmuz bugünkü son sayısında, 'şehitlik yönetmeliğinde' önemli değişiklikleri içeren yeni bir düzenleme yayımlandı. Söz konusu düzenlemeyle, 3 Ocak 2016 tarih ve 2016/9430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na dayanarak yürürlüğe giren mevcut yönetmelikte bazı maddeler güncellendi.'Yedek astsubay' detayıÖzellikle, yönetmeliğin üçüncü maddesinin birinci fıkrasına 'yedek subay' ifadesinin ardından 'yedek astsubay' terimi eklendi.Ayrıca, aynı fıkrada yer alan ve daha önce 've (d)' olarak belirtilen ifade, 'd) ve (e)' olarak değiştirilerek yeniden düzenlendi.11 Ocak 1983 tarihli ve 2780 sayılı Kanun'un ikinci maddesinde belirtilen durumlar neticesinde hayatını kaybeden askeri öğrenciler ve aday öğrenciler için de yeni bir bent eklendi.Yönetmeliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine de 'yedek subay' ifadesinin hemen ardından 'yedek astsubay' terimi dahil edildi.'Bakanlar kurulu' i̇fadesi̇ yeri̇ne 'cumhurbaşkanı'Son olarak, on altıncı maddenin birinci fıkrasında 'Bakanlar Kurulu' ifadesi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirilerek güncellendi. Bu değişikliklerle, 'şehitlik mertebesine' ilişkin düzenlemelerdeki detaylar ve tanımlamalar daha da netleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/en-dusuk-emekli-maasina-iki-duzenleme-12-bin-500-tl-icin-formul-ortaya-cikti-1085670729.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_54586e78c80d132ff1a2cceedffeccce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
resmi gazete, resmi gazete 2024, resmi gazete ilan, resmi gazete atama, resmi gazete 9 temmuz
resmi gazete, resmi gazete 2024, resmi gazete ilan, resmi gazete atama, resmi gazete 9 temmuz

Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik

09:44 09.07.2024
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© İHA
Abone ol
9 Temmuz (bugün) yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan yeni düzenlemeyle birlikte, Şehitlik yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. 'Yedek astsubay' detayı dikkat çekerken, hayatını kaybeden askeri öğrenciler ve aday öğrenciler için de yeni bir bent eklendi. Ayrıca 'Bakanlar Kurulu' ifadesi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirilerek güncellendi.
Resmi Gazete'nin 9 Temmuz bugünkü son sayısında, 'şehitlik yönetmeliğinde' önemli değişiklikleri içeren yeni bir düzenleme yayımlandı. Söz konusu düzenlemeyle, 3 Ocak 2016 tarih ve 2016/9430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na dayanarak yürürlüğe giren mevcut yönetmelikte bazı maddeler güncellendi.

'Yedek astsubay' detayı

Özellikle, yönetmeliğin üçüncü maddesinin birinci fıkrasına 'yedek subay' ifadesinin ardından 'yedek astsubay' terimi eklendi.
Ayrıca, aynı fıkrada yer alan ve daha önce 've (d)' olarak belirtilen ifade, 'd) ve (e)' olarak değiştirilerek yeniden düzenlendi.
11 Ocak 1983 tarihli ve 2780 sayılı Kanun'un ikinci maddesinde belirtilen durumlar neticesinde hayatını kaybeden askeri öğrenciler ve aday öğrenciler için de yeni bir bent eklendi.
Yönetmeliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine de 'yedek subay' ifadesinin hemen ardından 'yedek astsubay' terimi dahil edildi.

'Bakanlar kurulu' i̇fadesi̇ yeri̇ne 'cumhurbaşkanı'

Son olarak, on altıncı maddenin birinci fıkrasında 'Bakanlar Kurulu' ifadesi 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirilerek güncellendi. Bu değişikliklerle, 'şehitlik mertebesine' ilişkin düzenlemelerdeki detaylar ve tanımlamalar daha da netleştirildi.
TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
EKONOMİ
En düşük emekli maaşına iki düzenleme: 12 bin 500 TL için formül ortaya çıktı
09:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала