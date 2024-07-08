https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/fransizlar-yine-sokaklara-cikti-neler-oluyor--1085663654.html

Fransızlar yine sokaklara çıktı: Neler oluyor?

Fransızlar yine sokaklara çıktı: Neler oluyor?

Sputnik Türkiye

Fransızlar son 10 yılda sürekli olarak sokaklarda şiddetli eylemlerle anılıyor. Peki bu eylemlerin sebepleri neler? 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T19:30+0300

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Fransa’da yapılan erken seçimlerde solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) koalisyonu sürpriz bir zafer kazandı. Bu zafer kutlamaları için sokaklara inen halka karşı Paris, Lille, Marsilya ve Rennes’de polis müdahalesi yaşanınca büyük çatışmalar ortaya çıktı. Seçimin ilk aşamasında sağcı Ulusal Cephe’nin (RN) kazanacağına dair güçlü işaretler üzerine sol gruplar sokaklara dökülmüştü. Fransız hükümeti, ülke genelinde 30.000 polis memuru, Paris’te ise 5.000 polis görevlendirilmişti.Neden Fransa'da sürekli şiddetli eylemler yaşanıyor? Son 10 yılda Fransa birçok protestoya sahne oldu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/macron-basbakan-attalin-istifasini-geri-cevirdi-1085653741.html

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fransa, protesto, sağ, sol, sol, ulusal cephe, ulusal cephe (fn), emmanuel macron, macron hükümeti