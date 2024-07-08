Fransızlar yine sokaklara çıktı: Neler oluyor?
© İHA / YOAN VALATFransa- Protesto
© İHA / YOAN VALAT
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Fransızlar son 10 yılda sürekli olarak sokaklarda şiddetli eylemlerle anılıyor. Peki bu eylemlerin sebepleri neler?
Fransa’da yapılan erken seçimlerde solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) koalisyonu sürpriz bir zafer kazandı. Bu zafer kutlamaları için sokaklara inen halka karşı Paris, Lille, Marsilya ve Rennes’de polis müdahalesi yaşanınca büyük çatışmalar ortaya çıktı.
Seçimin ilk aşamasında sağcı Ulusal Cephe’nin (RN) kazanacağına dair güçlü işaretler üzerine sol gruplar sokaklara dökülmüştü. Fransız hükümeti, ülke genelinde 30.000 polis memuru, Paris’te ise 5.000 polis görevlendirilmişti.
Neden Fransa'da sürekli şiddetli eylemler yaşanıyor?
Son 10 yılda Fransa birçok protestoya sahne oldu:
Ocak ayında Fransız çiftçi sendikaları, Paris’in ekolojik kısıtlamaları, dizel yakıttaki vergi artışı ve yetersiz satış fiyatları nedeniyle 85 bölgesinde büyük çaplı protestolar düzenledi.
2023 Ocak-Haziran arasında hükümetin emeklilik yaşını 62’den 64’e çıkarma kararına karşı emeklilik reformu protestoları devam etti. Sadece Ocak 2023’te bir milyondan fazla kişi sokaklara döküldü.
2019 Aralık - 2020 Şubat arasında Fransız sendikaları ilk emeklilik reformu mitinglerini organize etti. Ülke genelinde 800 binden fazla kişi protesto için sokaklara çıktı.
Kasım 2018’de yakıt fiyatlarının artması ve hayat pahalılığı krizi nedeniyle yüzbinlerce Sarı Yelekli sokaklara döküldü. Hareket, Kasım 2023’te beşinci yıldönümünü artırılmış taleplerle yeniden ortaya çıktı. Bu talepler arasında maaş artışları, toplumsal reformlar ve Fransa’nın NATO ve AB’den çekilmesi yer alıyordu.
2017 yılında ülke, Cumhurbaşkanı Macron’un işçi haklarını hedef alan ekonomik programına karşı bir dizi sendika protestosuna sahne oldu.
2016 Mart-Haziran arasında Fransızlar, işçileri işten çıkarmayı kolaylaştıran, çalışma saatlerindeki kısıtlamaları gevşeten ve fazla mesai ödemelerini azaltan önerilen iş reformlarına (El Khomri yasası) karşı protestolar gerçekleştirdi.