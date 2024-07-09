https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/onlar-ermis-muradina-isimli-kitapla-ilgili-bir-aciklama-da-kultur-ve-turizm-bakanligindan-yapildi-1085704730.html
'Onlar Ermiş Muradına' isimli kitapla ilgili bir açıklama da Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi
'Onlar Ermiş Muradına' isimli kitapla ilgili bir açıklama da Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, 'Onlar Ermiş Muradına' adlı masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin, "Kitapların yayımı öncesinde ve sonrasında... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T18:46+0300
2024-07-09T18:46+0300
2024-07-09T18:50+0300
türkiye
masal
kitap
kültür ve turizm bakanlığı
açıklama
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'Onlar Ermiş Muradına' masal kitabına dair Milli Eğitim Bakanlığı'nın ardından bir açıklama da Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi.Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamada, masal kitabı üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.Türkiye'de yayımlanmış eserlerde suç teşkil eden hususların belirlenmesi ve buna karşı herhangi bir cezai yaptırım uygulanmasının, kanunen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğunda olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:'Yasaklama ve el koyma kararları yargı mercilerince verilir'Basılmış eserler yoluyla işlenen suçların 5187 Sayılı Basın Kanunu'na bağlı olarak takip edildiği vurgulanan açıklamada, "El koyma, dağıtım ve satış yasağı koyma işlemi ancak cumhuriyet başsavcılığının başlattığı soruşturma ve kovuşturmaya binaen ilgili mahkemelerin kararıyla yapılabilir" denildi.Açıklamada, basılı eserlerle ilgili yasaklama ve el koyma kararlarının yargı mercilerince verildiği hatırlatılıp, "Kitapların yayımı öncesinde ve sonrasında içerik olarak denetlenmesi, yasaklama, el koyma veya toplatılması kararlarının alınmasında Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkisi bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/milli-egitim-bakanligindan-onlar-ermis-muradina-adli-masal-kitabiyla-ilgili-aciklama-1085698569.html
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masal, kitap, kültür ve turizm bakanlığı, açıklama
masal, kitap, kültür ve turizm bakanlığı, açıklama
'Onlar Ermiş Muradına' isimli kitapla ilgili bir açıklama da Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi
18:46 09.07.2024 (güncellendi: 18:50 09.07.2024)
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, 'Onlar Ermiş Muradına' adlı masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin, "Kitapların yayımı öncesinde ve sonrasında içerik olarak denetlenmesi, yasaklama, el koyma veya toplatılması kararlarının alınmasında bakanlığın yetkisi bulunmamaktadır" açıklaması yapıldı.
'Onlar Ermiş Muradına' masal kitabına dair Milli Eğitim Bakanlığı'nın ardından bir açıklama da Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamada, masal kitabı üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.
Türkiye'de yayımlanmış eserlerde suç teşkil eden hususların belirlenmesi ve buna karşı herhangi bir cezai yaptırım uygulanmasının, kanunen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğunda olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bakanlığımız tarafından verilen Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) mecburi bir uygulama değildir ve bu uygulamanın amacı, eser numaralarının uluslararası bir yöntemle standardize edilmesi ve materyalin kimliğinin tanımlanmasıdır. Bandrol işlemlerinin amacı ise eser ve hak sahiplerinin haklarının takip edilmesini sağlamak ve fikri hak ihlalleriyle mücadele etmektir. Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimleri tarafından doğrudan ya da bu birimlerin koordinasyonunda gerçekleştirilen ISBN tahsisi ve bandrol tahsisi, eserin yayımı öncesinde gerçekleştirilen ve eserin içeriğiyle hiçbir ilgisi olmayan işlemlerdir. Bu çerçevede de kesinlikle içeriğin onaylandığı anlamına gelmezler."
'Yasaklama ve el koyma kararları yargı mercilerince verilir'
Basılmış eserler yoluyla işlenen suçların 5187 Sayılı Basın Kanunu'na bağlı olarak takip edildiği vurgulanan açıklamada, "El koyma, dağıtım ve satış yasağı koyma işlemi ancak cumhuriyet başsavcılığının başlattığı soruşturma ve kovuşturmaya binaen ilgili mahkemelerin kararıyla yapılabilir" denildi.
Açıklamada, basılı eserlerle ilgili yasaklama ve el koyma kararlarının yargı mercilerince verildiği hatırlatılıp, "Kitapların yayımı öncesinde ve sonrasında içerik olarak denetlenmesi, yasaklama, el koyma veya toplatılması kararlarının alınmasında Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkisi bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.