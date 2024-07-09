https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/onlar-ermis-muradina-isimli-kitapla-ilgili-bir-aciklama-da-kultur-ve-turizm-bakanligindan-yapildi-1085704730.html

'Onlar Ermiş Muradına' isimli kitapla ilgili bir açıklama da Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi

'Onlar Ermiş Muradına' isimli kitapla ilgili bir açıklama da Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, 'Onlar Ermiş Muradına' adlı masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin, "Kitapların yayımı öncesinde ve sonrasında... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T18:46+0300

2024-07-09T18:46+0300

2024-07-09T18:50+0300

türkiye

masal

kitap

kültür ve turizm bakanlığı

açıklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074985773_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5b07995a10c82c2c183b08de481f4fa3.jpg

'Onlar Ermiş Muradına' masal kitabına dair Milli Eğitim Bakanlığı'nın ardından bir açıklama da Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi.Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamada, masal kitabı üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.Türkiye'de yayımlanmış eserlerde suç teşkil eden hususların belirlenmesi ve buna karşı herhangi bir cezai yaptırım uygulanmasının, kanunen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğunda olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:'Yasaklama ve el koyma kararları yargı mercilerince verilir'Basılmış eserler yoluyla işlenen suçların 5187 Sayılı Basın Kanunu'na bağlı olarak takip edildiği vurgulanan açıklamada, "El koyma, dağıtım ve satış yasağı koyma işlemi ancak cumhuriyet başsavcılığının başlattığı soruşturma ve kovuşturmaya binaen ilgili mahkemelerin kararıyla yapılabilir" denildi.Açıklamada, basılı eserlerle ilgili yasaklama ve el koyma kararlarının yargı mercilerince verildiği hatırlatılıp, "Kitapların yayımı öncesinde ve sonrasında içerik olarak denetlenmesi, yasaklama, el koyma veya toplatılması kararlarının alınmasında Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkisi bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/milli-egitim-bakanligindan-onlar-ermis-muradina-adli-masal-kitabiyla-ilgili-aciklama-1085698569.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

masal, kitap, kültür ve turizm bakanlığı, açıklama