https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/milli-egitim-bakanligindan-onlar-ermis-muradina-adli-masal-kitabiyla-ilgili-aciklama-1085698569.html
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Onlar Ermiş Muradına' adlı masal kitabıyla ilgili açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Onlar Ermiş Muradına' adlı masal kitabıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Onlar Ermiş Muradına' adlı masal kitabıyla ilgili sosyal medyada çıkan iddialar üzerine hikaye, roman, deneme gibi kültür... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T16:16+0300
2024-07-09T16:16+0300
2024-07-09T16:28+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
kitap
masal
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‘Onlar Ermiş Muradına’ isimli çocuk kitabında yer alan ifadelere sosyal medyada gösterilen tepkilerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yayınladı.Bakanlık hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçlerinin kendi sorumluluk alanında olmadığını bildirdi.MEB'den, sosyal medya ve internet sitelerinde "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/milli-egitim-bakanliginin-denklik-yonetmeligi-resmi-gazetede-yayimlandi-1085697200.html
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Onlar Ermiş Muradına' adlı masal kitabıyla ilgili açıklama
16:16 09.07.2024 (güncellendi: 16:28 09.07.2024)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Onlar Ermiş Muradına' adlı masal kitabıyla ilgili sosyal medyada çıkan iddialar üzerine hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçlerinin kendi sorumluluk alanlarında olmadığını bildirdi.
‘Onlar Ermiş Muradına’ isimli çocuk kitabında yer alan ifadelere sosyal medyada gösterilen tepkilerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yayınladı.
Bakanlık hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçlerinin kendi sorumluluk alanında olmadığını bildirdi.
MEB'den, sosyal medya ve internet sitelerinde "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız sadece Bakanlığımız bünyesindeki ders kitaplarının onay sürecini yürütmektedir. Söz konusu içerik, ders kitabı veya yardımcı kaynak değildir, 'hikaye kitabı' kategorisindedir. Hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçleri Bakanlığımız denetimi alanında değildir."