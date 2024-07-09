https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/milli-egitim-bakanligindan-onlar-ermis-muradina-adli-masal-kitabiyla-ilgili-aciklama-1085698569.html

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Onlar Ermiş Muradına' adlı masal kitabıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Onlar Ermiş Muradına' adlı masal kitabıyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Onlar Ermiş Muradına' adlı masal kitabıyla ilgili sosyal medyada çıkan iddialar üzerine hikaye, roman, deneme gibi kültür... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T16:16+0300

2024-07-09T16:16+0300

2024-07-09T16:28+0300

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

kitap

masal

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‘Onlar Ermiş Muradına’ isimli çocuk kitabında yer alan ifadelere sosyal medyada gösterilen tepkilerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yayınladı.Bakanlık hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçlerinin kendi sorumluluk alanında olmadığını bildirdi.MEB'den, sosyal medya ve internet sitelerinde "Onlar Ermiş Muradına" adlı masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/milli-egitim-bakanliginin-denklik-yonetmeligi-resmi-gazetede-yayimlandi-1085697200.html

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