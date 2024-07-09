https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/numan-kurtulmus-abd-pydye-hem-lojistik-hem-istihbari-hem-de-siyasi-destek-vermeyi-surdurmektedir-1085672110.html

Numan Kurtulmuş: ABD, PYD'ye hem lojistik hem istihbari hem de siyasi destek vermeyi sürdürmektedir

Numan Kurtulmuş: ABD, PYD'ye hem lojistik hem istihbari hem de siyasi destek vermeyi sürdürmektedir

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da, Türk gazetecilerle büyükelçilik konutunda bir... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T09:12+0300

2024-07-09T09:12+0300

2024-07-09T09:12+0300

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "F-16 meselesi olumlu bir gelişmedir. Türkiye'nin savunma sanayisinde ihtiyaçlarının karşılanması olumlu bir gelişmedir. Ama şunu da çok açık söyleyeyim. Eğer dostlarımız Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını göz ardı ederlerse artık Türkiye savunma ihtiyaçlarını kendi başına üretecektir." dedi.NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla Washington'da bulunduklarını dile getiren Kurtulmuş, Zirve'nin fevkalade önemli bir dönemde yapıldığını belirtti.Washington'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiğini, ABD'deki Türk toplumunun ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler yaptığını anlatan Kurtulmuş, bu toplantıların da oldukça verimli geçtiğini kaydetti.'Türkiye NATO'ya karşı yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getiren ülkeler arasında'Türkiye'nin, NATO'nun önemli müttefiklerinden birisi olduğunu ve NATO'ya karşı yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getiren ülkeler arasında yer aldığını belirten Kurtulmuş, şunları paylaştı:'Türk-Amerikan ilişkileri hiçbir zaman aynı çizgide devam eden bir ilişki olmadı'Türkiye ile ABD ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesinde devam ettiğini anımsatan Kurtulmuş, "Türk-Amerikan ilişkileri hiçbir zaman aynı çizgide devam eden bir ilişki olmadı. Zaman zaman çıkışlar ve inişler oldu. İlişkilerin kopma noktasına geldiği ve çok yakın işbirliğinin olduğu dönemler oldu. Ama biz Türkiye olarak ABD ile sorunlarımızı hep müzakereye açık bir şekilde, diplomatik bir şekilde tartışarak çözme gayreti içerisinde olduk. Bugün de birçok meselede ABD ile ortak çalışma imkanı bulduğumuz gibi bazı meselelerde de önemli fikir ayrılıkları içerisindeyiz. Ama bu fikir ayrılıklarımızı bir kenara bırakarak müşterek nasıl hareket edilebilir, sorunlar nasıl çözülebilir, bunun üzerinde de Türkiye olarak fikirlerimizi muhataplarımızla paylaşıyoruz" diye konuştu.Numan Kurtulmuş, bütün uluslararası platformlarda Türkiye'nin en iyi şekilde temsil edilmesini en önemli hedef olarak gördüklerini de vurguladı.TBMM'nin de parlamenter diplomasi konusunda her türlü imkan ve fırsatı değerlendirmeye çalıştığını ifade eden Kurtulmuş, hem kendisinin hem TBMM üyelerinin ikili ya da çok taraflı platformlarda Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi.'Bu dünya sistemiyle dünyadaki hiçbir sorunun çözebilmesi mümkün değil'Dünyanın içinde bulunduğu dönemin önemli tehdit ve fırsatlar barındırdığının farkında olduklarını dile getiren Kurtulmuş, tek kutuplu dünya düzeninin değiştiğini ve çok kutuplu yeni bir dünya sisteminin başladığını hatırlattı.Türkiye'nin, çok sayıda güç merkezinin yer aldığı söz konusu sistemde birtakım sıkıntı ve tehditlerle karşı karşıya olduğunu anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:Dünyadaki bütün insanların yaratılışta eşit olduğunu belirten Kurtulmuş, "Maalesef başta Avrupa kıtası olmak üzere birçok bölgede ırkçılığın, yabancı düşmanlığının artması, İslamofobinin gelişmesi alarm sinyalleri veriyor. Dünyada bundan sonraki süreçte her bir insanın diğeriyle eşit olduğu inancıyla yeni bir sistemin kurulması şarttır" ifadesini kullandı.'ABD, PYD'ye hem lojistik hem istihbari hem de siyasi destek vermeyi sürdürmektedir'TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin S-400 savunma sistemi alması ve CAATSA yaptırımlarıyla ilgili bir soru üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:F-35 ve S-400 meselesi gibi konuların da Türkiye'nin çıkardığı tartışmalar olmadığına dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:Kurtulmuş, Türkiye'nin hava savunma sistemi konusundaki talebini görmezden gelenlerin, Türkiye'nin hava savunmasını başka yolla temin etmesi konusunu bir siyasi rekabet ve siyasi karşıtlık haline getirmesini uygun bulmadıklarını belirtti.CAATSA yaptırımlarının politik bir araç olarak Türkiye'ye karşı kullanıldığını dile getiren Kurtulmuş, "Haksız ve çifte standartlı bir yaptırım olduğu kanaatindeyim. Eğer zaten bizim hava savunma sistemleri konusundaki ihtiyacımız karşılanmış olsaydı böyle bir noktaya gelinmeyeceği de çok nettir" dedi.‘Amerika'da Türkiye düşmanı olan birtakım lobiler var’Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin durumuna ilişkin soruyu yanıtlayan Kurtulmuş, F-16 anlaşması ve İsveç'in NATO'ya kabulünden sonra gelişen olumlu havayı zehirlemek isteyen bazı çevrelerin bulunduğunu anımsattı.TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:'Filistin'in hakkını savunan hiçbir karara itibar etmiyorlar'Kurtulmuş, İsrail'in, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çalışmalarla ilgili bir soruyu ise şöyle yanıtladı:İnsani yardımlarla birlikte Filistin'de kalıcı bir ateşkesin gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, Filistin davasının çözülebilmesi için de mutlaka 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, tam manasıyla egemen bir Filistin devletinin kurulmasının şart olduğunu dile getirdi.

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