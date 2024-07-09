https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/nukleer-santraller-zirvesinde-kadin-gucu-guvenlik-konusunda-farkindaliklari-daha-yuksek-1085689547.html

Nükleer Santraller Zirvesi'nde 'kadın gücü': 'Güvenlik konusunda farkındalıkları daha yüksek'

Nükleer Santraller Zirvesi'nde 'kadın gücü': 'Güvenlik konusunda farkındalıkları daha yüksek'

Sputnik Türkiye

Nükleer Santraller Zirve ‘Nükleer Endüstrisinde Yüksek Teknoloji ve İnovasyon Gelişiminde Kadın Liderliği’ oturumu düzenlendi. WiN Türkiye ve Rosatom Kadın... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T14:02+0300

2024-07-09T14:02+0300

2024-07-09T14:02+0300

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akkuyu nükleer güç santrali

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Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından düzenlenen 10. Nükleer Santraller Zirvesi'nde, Rusya ve Türkiye'nin nükleer endüstrilerinin kadın topluluklarının desteğiyle, "Nükleer Endüstrisinde Yüksek Teknoloji ve İnovasyon Gelişiminde Kadın Liderliği" konulu uluslararası bir oturum düzenlendi. Oturum, küresel nükleer enerji sanayisinin sürdürülebilir gelişimi için kadın profesyonelleri güçlendirmenin önemini ortaya koydu.Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından düzenlenen 10. Nükleer Santraller Zirvesi'nde, Rusya ve Türkiye'nin nükleer endüstrilerinin kadın topluluklarının desteğiyle, "Nükleer Endüstrisinde Yüksek Teknoloji ve İnovasyon Gelişiminde Kadın Liderliği" konulu uluslararası bir oturum düzenlendi. Oturum, küresel nükleer enerji sanayisinin sürdürülebilir gelişimi için kadın profesyonelleri güçlendirmenin önemini ortaya koydu.Rosatom çalışanlarının yüzde 33’ü kadınRosatom Devlet Atom Enerjisi Kurumu İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tatyana Terentyeva, günümüzde işverenlerin kadınların üretim süreçlerine yaratıcı düşünme, yeni fikirler ve yaklaşımlar getirdiğini giderek daha fazla fark ettiğini belirtti. Rosatom'un çalışanlarının yüzde 33'ünün kadın olduğunu ve birçoğunun lider pozisyonlarda çalıştığını söyleyen Tatyana Terentyeva sözlerine şöyle devam etti: “Üst düzey yöneticilerin yüzde 20'si ve orta düzey yöneticilerin yüzde 24'ü kadınlardan oluşmaktadır. Bilim bölümündeki kuruluşlarda kadınların oranı yüzde 35'tir. Rosatom'un desteğiyle 24-28 Haziran tarihleri arasında Obninsk'te MEPhI IATE'de düzenlenen Obninsk Tech Yaz Okulu'na 40 ülkeden 100'den fazla uluslararası öğrenci katıldı ve bu öğrencilerin önemli bir kısmı da kadındı.”Kadın liderlerin fırsatlarını genişletmek için çalışıyoruzEurasian Kadınlar Forumu Konseyi Başkanı ve Federal Konsey Komitesi'nin Federal Yapı, Bölgesel Politika, Yerel Yönetim ve Kuzey İşleri İlk Yardımcısı olan Galina Karelova, konuşmasında şunları paylaştı: Rus-Türk projelerinin uygulanmasında kadın topluluklarının iş birliği önemliFarklı ülkelerden kadınlar arasında profesyonel diyaloğun önemini vurgulayan Nükleer Endüstrisinde Kadınlar Derneği "Kadın Girişimlerinin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi Vakfı" Kurucu Ortağı Alexandra Ryabykh, sözlerine şöyle devam etti: Kadınların güvenlik konularında farkındalıkları yüksekBugün Türkiye'deki nükleer endüstrisi kadın topluluğunda 194'ten fazla üye olduğunu söyleyen NUTEK Enerji Danışmanlık, Teknoloji ve Sanayi A.Ş. Müdürü ve WiN Türkiye Başkanı B. Gül Göktepe, “Misyonumuz, nükleer enerji gelişimi hakkında kamuoyu tartışması yapmak. Kadınlar bugün kamuoyu liderleri. Güvenlik konularında en büyük farkındalığa sahipler ve bu nedenle nükleer enerjiyi kadınların aracılığıyla teşvik etmek önemli. Potansiyel risklerin analizini yapıyoruz ve iletişimlerimizde bu temele dayanıyoruz. Akkuyu'daki misyonumuz, ülkelerimiz arasındaki iş birliğine dayalı olarak bu büyük kompleks projenin güvenliğini sağlamak için elimizden geleni yapmak." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/en-dusuk-emekli-maasina-iki-duzenleme-12-bin-500-tl-icin-formul-ortaya-cikti-1085670729.html

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