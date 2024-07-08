https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/fenerbahce-resmen-acikladi-serdar-azizle-yollar-ayrildi-1085650440.html

Fenerbahçe'de Serdar Aziz kamptan ayrıldı

Fenerbahçe'de Serdar Aziz kamptan ayrıldı

Sputnik Türkiye

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Serdar Aziz, Fenerbahçe kampından ayrıldı. Tecrübeli oyuncuya, transfer görüşmelerinde bulunması için izin verildi. 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T13:52+0300

2024-07-08T13:52+0300

2024-07-08T13:57+0300

spor

fenerbahçe

serdar aziz

transfer

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Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Serdar Aziz'in kamptan ayrıldığını duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, teknik direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir" denildi.33 yaşındaki Serdar Aziz'in, takımın yeni sezon planlamasında yer almayacağı ifade edildi.

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Sputnik Türkiye

fenerbahçe, serdar aziz, transfer