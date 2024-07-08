https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/fenerbahce-resmen-acikladi-serdar-azizle-yollar-ayrildi-1085650440.html
Fenerbahçe'de Serdar Aziz kamptan ayrıldı
Fenerbahçe'de Serdar Aziz kamptan ayrıldı
Sputnik Türkiye
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Serdar Aziz, Fenerbahçe kampından ayrıldı. Tecrübeli oyuncuya, transfer görüşmelerinde bulunması için izin verildi. 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T13:52+0300
2024-07-08T13:52+0300
2024-07-08T13:57+0300
spor
fenerbahçe
serdar aziz
transfer
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Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Serdar Aziz'in kamptan ayrıldığını duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, teknik direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir" denildi.33 yaşındaki Serdar Aziz'in, takımın yeni sezon planlamasında yer almayacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/kulupler-birligi-vakfinda-ali-koc-donemi-sona-eriyor-hasan-arattan-aciklama-1085536348.html
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fenerbahçe, serdar aziz, transfer
fenerbahçe, serdar aziz, transfer
Fenerbahçe'de Serdar Aziz kamptan ayrıldı
13:52 08.07.2024 (güncellendi: 13:57 08.07.2024)
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Serdar Aziz, Fenerbahçe kampından ayrıldı. Tecrübeli oyuncuya, transfer görüşmelerinde bulunması için izin verildi.
Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Serdar Aziz'in kamptan ayrıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, teknik direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir" denildi.
33 yaşındaki Serdar Aziz'in, takımın yeni sezon planlamasında yer almayacağı ifade edildi.