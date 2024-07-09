https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/putin-rusya-hindistan-iliskileri-imtiyazli-stratejik-ortaklik-duzeyinde-1085693015.html

Putin: Rusya-Hindistan ilişkileri imtiyazlı stratejik ortaklık düzeyinde

Putin: Rusya-Hindistan ilişkileri imtiyazlı stratejik ortaklık düzeyinde

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle görüşmesinin başında, iki ülke ilişkilerinin imtiyazlı stratejik... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T14:08+0300

2024-07-09T14:08+0300

2024-07-09T14:08+0300

dünya

rusya

hindistan

vladimir putin

narendra modi

hindistan başbakanı narendra modi

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Rus lider Putin, Moskova ziyaretinin ikinci gününde bulunan Hint Başbakan Modi'yle Kremlin Sarayı'nda resmi görüşmeler için bir araya geldi.Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Putin, "Ülkelerimiz arasında çok eskiye dayanan bir dostluk, onlarca yıldır gelişen iyi ilişkiler var. Bu sene diplomatik ilişkilerin tesisinin 77. yıldönümünü kutluyoruz. Bugün ilişkilerimiz imtiyazlı stratejik ortaklık düzeyinde" ifadelerini kullandı.Rusya ve Hindistan arasındaki sürekli temasların korunduğunu anlatan Putin, Modi'yle ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye özel önem verdiklerini ve bunun iki ülke halklarının çıkarına uygun olduğunu belirtti.'BM, BRICS ve ŞİÖ'de yakın işbirliği içindeyiz'Rusya lideri, konuşması sırasında iki ülkenin BM, BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) de dahil uluslararası arenada yakın işbirliği yaptığının altını çizdi.Putin, Modi'yi bu yıl Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kentinde yapılacak BRICS Zirvesi'ne davet etti.'Ukrayna'da çözüm arayışları için minnettarım'Bununla beraber Hint liderin en ciddi sorunlara önem verdiğini kaydeden Putin, Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulma girişimleri nedeniyle Başbakan Modi'ye minnettarlığını ifade etti.Modi de, dün Putin'le yaptıkları yaklaşık 3 saatlik gayri resmi görüşmeyi anımsatarak, Ukrayna meselesiyle ilgili şeffaf bir görüş alışverişi yaptıklarını kaydetti.

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rusya, hindistan, vladimir putin, narendra modi, hindistan başbakanı narendra modi