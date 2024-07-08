https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/modi-rusyayla-daha-saglam-baglarin-bulunmasi-iki-ulke-halklarinin-da-cikarina-1085657673.html

Modi: Rusya'yla daha sağlam bağların bulunması iki ülke halklarının da çıkarına

Modi: Rusya'yla daha sağlam bağların bulunması iki ülke halklarının da çıkarına

Sputnik Türkiye

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Moskova ve Yeni Delhi arasında daha sağlam bağlar bulunmasının iki ülke halklarına fayda sağlayacağını belirtti. 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T16:36+0300

2024-07-08T16:36+0300

2024-07-08T16:36+0300

dünya

rusya

hindistan

hindistan başbakanı narendra modi

vladimir putin

moskova

yeni delhi

işbirliği

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya vardıktan sonra X hesabından açıklama yapan Modi, Rusya'yla ilişkilerin önemine vurgu yaptı.Modi, "Moskova'ya ulaştım. Ülkelerimiz arasındaki özel ve imtiyazlı stratejik ortaklığın, özellikle işbirliğinin fütüristik alanlarında daha da derinleştirilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Ülkelerimiz arasındaki bağların güçlendirilmesi halklarımıza büyük fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.Yeniden seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Rusya’dan yana kullanan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bugün başkent Moskova’ya gitti.Hindistan Başbakanı, Rusya'yı en son Eylül 2019'da Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu münasebetiyle ziyaret etmişti.Modi'nin 2019 öncesi en son ziyareti ise 2015 yılında gerçekleşmişti.Rus lider Putin ise 2021'de Yeni Delhi'ye gitmiş, Eylül 2022'de ise Özbekistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde Hindistan lideri Modi ile bir araya gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/uzun-soluklu-bes-yilin-ardindan-hindistan-basbakani-modinin-rusya-ziyareti-basliyor-1085636570.html

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rusya, hindistan, hindistan başbakanı narendra modi, vladimir putin, moskova, yeni delhi, işbirliği