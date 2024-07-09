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Meteoroloji açıkladı: Bazı illerde sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji açıkladı: Bazı illerde sağanak yağış bekleniyor
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T09:36+0300
2024-07-09T09:59+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre yağışların; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/meteorolojiden-turuncu-ve-sari-kodlu-alarm-saganak-yagmur-ve-kuvvetli-ruzgar-geliyor-1085634646.html
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akdeniz, akdeniz, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, doğu karadeniz, diyarbakır
akdeniz, akdeniz, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, doğu karadeniz, diyarbakır

Meteoroloji açıkladı: Bazı illerde sağanak yağış bekleniyor

09:36 09.07.2024 (güncellendi: 09:59 09.07.2024)
© İHA / İHA-AW240126Bursa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi
Bursa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© İHA / İHA-AW240126
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Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari ve Şırnak dışında) ile Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre yağışların; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33
İzmir: Az bulutlu 37
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu 41
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 (Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 39
Antalya'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu esnasında çakan şimşekler kenti aydınlattı. O anlar cep telefonları kameralarına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
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Meteorolojiden 'turuncu ve sarı kodlu' alarm: Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar geliyor
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