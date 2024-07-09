https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/meteoroloji-acikladi-bazi-illerde-saganak-yagis-bekleniyor-1085674112.html

Meteoroloji açıkladı: Bazı illerde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji açıkladı: Bazı illerde sağanak yağış bekleniyor

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T09:36+0300

2024-07-09T09:36+0300

2024-07-09T09:59+0300

türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre yağışların; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/meteorolojiden-turuncu-ve-sari-kodlu-alarm-saganak-yagmur-ve-kuvvetli-ruzgar-geliyor-1085634646.html

türkiye

akdeniz

doğu karadeniz

diyarbakır

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