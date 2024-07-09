Mansur Yavaş ve Melih Gökçek nikah şahidi oldu
© İHA / NESLİHAN DEMİRERABB Başkanı Yavaş ve eski ABB Başkanı Gökçek aynı düğünde nikah şahidi oldu
© İHA / NESLİHAN DEMİRER
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner’in oğlu Mehmet Halit Yiğiner’in düğününde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek nikah şahitliği yaptı.
TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner’in oğlu Mehmet Halit Yiğiner ve Feriha Öner’in düğünü Çubuk’ta bir düğün salonunda düzenlendi.
Yiğiner ve Öner ailelerinin düğününe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, eski ABB Başkanı Melih Gökçek ve birçok siyasi katıldı.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın kıydığı nikahta, damadın şahitliğini Mansur Yavaş ve Melih Gökçek yaptı.
Törende konuşan Demirbaş, iki düğünün bir arada yapıldığını belirterek Yiğiner’e TŞOF Başkanlığını tebrik etti.
© İHA / NESLİHAN DEMİRERABB Başkanı Yavaş ve eski ABB Başkanı Gökçek aynı düğünde nikah şahidi oldu
1/4
© İHA / NESLİHAN DEMİRER
ABB Başkanı Yavaş ve eski ABB Başkanı Gökçek aynı düğünde nikah şahidi oldu
© İHA / NESLİHAN DEMİRERABB Başkanı Yavaş ve eski ABB Başkanı Gökçek aynı düğünde nikah şahidi oldu
2/4
© İHA / NESLİHAN DEMİRER
ABB Başkanı Yavaş ve eski ABB Başkanı Gökçek aynı düğünde nikah şahidi oldu
© İHA / NESLİHAN DEMİRERABB Başkanı Yavaş ve eski ABB Başkanı Gökçek aynı düğünde nikah şahidi oldu
3/4
© İHA / NESLİHAN DEMİRER
ABB Başkanı Yavaş ve eski ABB Başkanı Gökçek aynı düğünde nikah şahidi oldu
© İHA / NESLİHAN DEMİRERABB Başkanı Yavaş ve eski ABB Başkanı Gökçek aynı düğünde nikah şahidi oldu
4/4
© İHA / NESLİHAN DEMİRER
ABB Başkanı Yavaş ve eski ABB Başkanı Gökçek aynı düğünde nikah şahidi oldu
1/4
© İHA / NESLİHAN DEMİRER
ABB Başkanı Yavaş ve eski ABB Başkanı Gökçek aynı düğünde nikah şahidi oldu
2/4
© İHA / NESLİHAN DEMİRER
ABB Başkanı Yavaş ve eski ABB Başkanı Gökçek aynı düğünde nikah şahidi oldu
3/4
© İHA / NESLİHAN DEMİRER
ABB Başkanı Yavaş ve eski ABB Başkanı Gökçek aynı düğünde nikah şahidi oldu
4/4
© İHA / NESLİHAN DEMİRER
ABB Başkanı Yavaş ve eski ABB Başkanı Gökçek aynı düğünde nikah şahidi oldu
Daha sonra Demirbaş, kıyılan nikahın ardından çifte evlilik cüzdanını vermek için TESKOM Genel Başkanı Kadir Akgül’e verdi. Akgül ise evlilikle ilgili nasihatte bulundu.
Düğün töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
8 Haziran , 15:38