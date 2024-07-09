https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/mansur-yavas-ve-melih-gokcek-nikah-sahidi-oldu-1085689187.html

Mansur Yavaş ve Melih Gökçek nikah şahidi oldu

Mansur Yavaş ve Melih Gökçek nikah şahidi oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner’in oğlu Mehmet Halit Yiğiner’in düğününde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T13:40+0300

2024-07-09T13:40+0300

2024-07-09T13:40+0300

türkiye

mansur yavaş

melih gökçek

nikah

dini nikah

düğün

düğün salonu

ankara büyükşehir belediyesi

türkiye şoförler ve otomobilciler federasyonu (tşof)

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TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner’in oğlu Mehmet Halit Yiğiner ve Feriha Öner’in düğünü Çubuk’ta bir düğün salonunda düzenlendi. Yiğiner ve Öner ailelerinin düğününe, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, eski ABB Başkanı Melih Gökçek ve birçok siyasi katıldı.Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın kıydığı nikahta, damadın şahitliğini Mansur Yavaş ve Melih Gökçek yaptı.Törende konuşan Demirbaş, iki düğünün bir arada yapıldığını belirterek Yiğiner’e TŞOF Başkanlığını tebrik etti. Daha sonra Demirbaş, kıyılan nikahın ardından çifte evlilik cüzdanını vermek için TESKOM Genel Başkanı Kadir Akgül’e verdi. Akgül ise evlilikle ilgili nasihatte bulundu. Düğün töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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Sputnik Türkiye

mansur yavaş, melih gökçek, nikah, dini nikah, düğün, düğün salonu, ankara büyükşehir belediyesi, türkiye şoförler ve otomobilciler federasyonu (tşof)