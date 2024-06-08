https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/mansur-yavas-tarihi-kentler-birligi-baskani-secildi-1084642394.html

Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi. 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T15:38+0300

2024-06-08T15:38+0300

2024-06-08T15:38+0300

türkiye

mansur yavaş

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ü büyük oy farkıyla geçen Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı olarak seçildi.İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilen Yavaş'ı şu sözlerle tebrik etti:"Yerel yönetimlerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Değerli arkadaşlarım, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı seçilen Cemil Tugay’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhov-mansur-yavas-ile-gorustu-1083898375.html

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