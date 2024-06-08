https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/mansur-yavas-tarihi-kentler-birligi-baskani-secildi-1084642394.html
Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi. 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T15:38+0300
2024-06-08T15:38+0300
2024-06-08T15:38+0300
türkiye
mansur yavaş
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ü büyük oy farkıyla geçen Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı olarak seçildi.İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilen Yavaş'ı şu sözlerle tebrik etti:"Yerel yönetimlerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Değerli arkadaşlarım, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı seçilen Cemil Tugay’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhov-mansur-yavas-ile-gorustu-1083898375.html
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mansur yavaş, ankara, ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş, ankara, ankara büyükşehir belediyesi
Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ü büyük oy farkıyla geçen Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı olarak seçildi.
İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilen Yavaş'ı şu sözlerle tebrik etti:
"Yerel yönetimlerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Değerli arkadaşlarım, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı seçilen Cemil Tugay’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum"