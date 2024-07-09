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Kulübünden Rıza Kayaalp açıklaması: 'En hafif haliyle ahmaklıktır'
Kulübünden Rıza Kayaalp açıklaması: 'En hafif haliyle ahmaklıktır'
Sputnik Türkiye
ASKİ Spor Kulübü Başkanı Arslan, sosyal medya hesabından, vücudunda Dünya Dopingle Mücadele Ajansının yasaklılar listesindeki bir maddeye rastlanması sonucu... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T13:42+0300
2024-07-09T13:42+0300
spor
rıza kayaalp
türkiye milli olimpiyat komitesi (tmok)
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ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Paris 2024 kadrosundan çıkarılan Rıza Kayaalp'in doktor kontrolünde tedavi amaçlı bir ilaç kullandığını belirterek, "Mesleki bir hata neticesinde temiz spor kariyeri lekelenmek istenen sporcumuzun, ABB ASKİ Spor olarak her şekilde yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz" dedi."Rıza Kayaalp bu ülkenin gurur meselesidir" başlıklı paylaşımında Arslan, "Uluslararası arenada defalarca şanlı bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya ezberleten, ABB ASKİ Spor'un sporcusu Rıza Kayaalp üzerinden özellikle sosyal medyada oynanan yalan ve asılsız iddialara asla izin vermeyeceğiz. Rıza Kayaalp, olimpiyat oyunlarında 3, dünya şampiyonalarında 10 ve Avrupa şampiyonalarında 14 kez madalya kazanarak ulaşılması güç bir rekora imza atmıştır. Dünya güreşi için bu denli önemli ve profesyonel bir ismin, bilerek ve isteyerek yasaklı madde kullandığını düşünmek en hafif haliyle ahmaklıktır" ifadelerini kullandı.Arslan, milli güreşçinin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğünü belirterek şunları kaydetti:Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin internet sitesinde yayımlanan "Paris 2024 Olimpiyatları'na kota kazanan sporcular listesi"nden Rıza Kayaalp çıkarılmıştı. Rıza'nın yerine listeye Hamza Bakır eklenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/olimpiyatin-baslamasina-gunler-kala-dunya-ve-avrupa-sampiyonu-riza-kayaalpin-lisansi-askiya-alindi-1085600161.html
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rıza kayaalp, türkiye milli olimpiyat komitesi (tmok)
rıza kayaalp, türkiye milli olimpiyat komitesi (tmok)

Kulübünden Rıza Kayaalp açıklaması: 'En hafif haliyle ahmaklıktır'

13:42 09.07.2024
© AARıza Kayaalp
Rıza Kayaalp - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© AA
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ASKİ Spor Kulübü Başkanı Arslan, sosyal medya hesabından, vücudunda Dünya Dopingle Mücadele Ajansının yasaklılar listesindeki bir maddeye rastlanması sonucu güreş faaliyetlerine katılması geçici olarak yasaklanan Rıza Kayaalp'in durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Paris 2024 kadrosundan çıkarılan Rıza Kayaalp'in doktor kontrolünde tedavi amaçlı bir ilaç kullandığını belirterek, "Mesleki bir hata neticesinde temiz spor kariyeri lekelenmek istenen sporcumuzun, ABB ASKİ Spor olarak her şekilde yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz" dedi.
"Rıza Kayaalp bu ülkenin gurur meselesidir" başlıklı paylaşımında Arslan, "Uluslararası arenada defalarca şanlı bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya ezberleten, ABB ASKİ Spor'un sporcusu Rıza Kayaalp üzerinden özellikle sosyal medyada oynanan yalan ve asılsız iddialara asla izin vermeyeceğiz. Rıza Kayaalp, olimpiyat oyunlarında 3, dünya şampiyonalarında 10 ve Avrupa şampiyonalarında 14 kez madalya kazanarak ulaşılması güç bir rekora imza atmıştır. Dünya güreşi için bu denli önemli ve profesyonel bir ismin, bilerek ve isteyerek yasaklı madde kullandığını düşünmek en hafif haliyle ahmaklıktır" ifadelerini kullandı.
Arslan, milli güreşçinin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğünü belirterek şunları kaydetti:

Rıza evladımızın, kariyerinin son döneminde 4. olimpiyat madalyası için çalıştığını hatırlatır, anasının ak sütü gibi temiz 24 yıllık spor kariyerine leke vurmayacağını bilmenizi isteriz. Sporcumuz yoğun derecede baş ağrısı ve kulak çınlaması için tamamen doktor kontrolünde ilaç tedavisi almak zorunda kalmıştır. Sporcumuzun bu şikayetleri ve doktor tavsiyeleri yazılı olarak kayıt altındadır. Mesleki bir hata neticesinde temiz spor kariyeri lekelenmek istenen sporcumuzun, ABB ASKİ Spor olarak her şekilde yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin internet sitesinde yayımlanan "Paris 2024 Olimpiyatları'na kota kazanan sporcular listesi"nden Rıza Kayaalp çıkarılmıştı. Rıza'nın yerine listeye Hamza Bakır eklenmişti.
Rıza Kayaalp - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2024
SPOR
Olimpiyat'ın başlamasına günler kala Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp'in lisansı askıya alındı
6 Temmuz, 15:17
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