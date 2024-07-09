https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/kulubunden-riza-kayaalp-aciklamasi-en-hafif-haliyle-ahmakliktir-1085689358.html

Kulübünden Rıza Kayaalp açıklaması: 'En hafif haliyle ahmaklıktır'

Kulübünden Rıza Kayaalp açıklaması: 'En hafif haliyle ahmaklıktır'

Sputnik Türkiye

ASKİ Spor Kulübü Başkanı Arslan, sosyal medya hesabından, vücudunda Dünya Dopingle Mücadele Ajansının yasaklılar listesindeki bir maddeye rastlanması sonucu... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T13:42+0300

2024-07-09T13:42+0300

2024-07-09T13:42+0300

spor

rıza kayaalp

türkiye milli olimpiyat komitesi (tmok)

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ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Paris 2024 kadrosundan çıkarılan Rıza Kayaalp'in doktor kontrolünde tedavi amaçlı bir ilaç kullandığını belirterek, "Mesleki bir hata neticesinde temiz spor kariyeri lekelenmek istenen sporcumuzun, ABB ASKİ Spor olarak her şekilde yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz" dedi."Rıza Kayaalp bu ülkenin gurur meselesidir" başlıklı paylaşımında Arslan, "Uluslararası arenada defalarca şanlı bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya ezberleten, ABB ASKİ Spor'un sporcusu Rıza Kayaalp üzerinden özellikle sosyal medyada oynanan yalan ve asılsız iddialara asla izin vermeyeceğiz. Rıza Kayaalp, olimpiyat oyunlarında 3, dünya şampiyonalarında 10 ve Avrupa şampiyonalarında 14 kez madalya kazanarak ulaşılması güç bir rekora imza atmıştır. Dünya güreşi için bu denli önemli ve profesyonel bir ismin, bilerek ve isteyerek yasaklı madde kullandığını düşünmek en hafif haliyle ahmaklıktır" ifadelerini kullandı.Arslan, milli güreşçinin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğünü belirterek şunları kaydetti:Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin internet sitesinde yayımlanan "Paris 2024 Olimpiyatları'na kota kazanan sporcular listesi"nden Rıza Kayaalp çıkarılmıştı. Rıza'nın yerine listeye Hamza Bakır eklenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/olimpiyatin-baslamasina-gunler-kala-dunya-ve-avrupa-sampiyonu-riza-kayaalpin-lisansi-askiya-alindi-1085600161.html

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Sputnik Türkiye

rıza kayaalp, türkiye milli olimpiyat komitesi (tmok)