https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/kremlin-putin-ve-modi-ukrayna-meselesini-yapici-bir-hava-istisare-etti-1085701065.html

Kremlin: Putin ve Modi, Ukrayna meselesini yapıcı bir havada istişare etti

Kremlin: Putin ve Modi, Ukrayna meselesini yapıcı bir havada istişare etti

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin ve Hint Başbakan Modi'nin Ukrayna'daki durumu yapıcı bir şekilde ele aldıklarını açıkladı. 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T17:03+0300

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hindistan başbakanı narendra modi

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kremlin

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında başkent Moskova'da yapılan görüşmenin ardından iki liderin temaslarına dair bilgi verdi.Liderlerin Ukrayna meselesini yapıcı bir havada istişare ettiklerini aktaran Peskov, Modi'nin çözüm önerileri sunduğunu ancak arabuluculuk rolü üstlenmeyi planlamadığını belirtti.Kremlin Sözcüsü, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Modi'nin Rusya ziyaretinin Ukrayna'ya yönelik barış çabalarına darbe vuracağı yönündeki iddiasına Moskova'nın kesinlikle katılmadığının da altını çizdi.Orban'ın AB yönetimine yazdığı belirtilen mektupPeskov'a AB dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova ziyaretinin ardından AB yönetimine yazdığı belirtilen mektubun içeriği de soruldu.Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın bu mektuptan haberdar olmadığı ve içeriğini bilmediği yanıtını verdi.Daha önce Ukrayna merkezli 'Evropeyskaya Pravda' gazetesi, Orban'ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB liderlerine mektup yazarak Putin ve Zelenskiy'in tutumlarının taban tabana zıt olduğunu aktardığını öne sürmüştü. Haberde, Orban'ın Zelenskiy'in Moskova'nın derhal ateşkes teklifini reddetmesi karşısında Putin'in şaşırdığını yazdığı da iddia edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/putin-rusya-hindistan-iliskileri-imtiyazli-stratejik-ortaklik-duzeyinde-1085693015.html

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