https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/istanbulda-maltepe-sahilindeki-karavanlar-kaldirildi-1085693937.html

İstanbul'da Maltepe sahilindeki karavanlar kaldırıldı

İstanbul'da Maltepe sahilindeki karavanlar kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Maltepe sahiline bırakılan karavanlar bölge sakinlerinin şikayeti üzerine İBB ve ilçe zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T14:23+0300

2024-07-09T14:23+0300

2024-07-09T14:23+0300

türkiye

karavan

maltepe

ibb

zabıta

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Turgut Özal Bulvarı'ndaki cep otoparklarına bırakılan karavanlardan semt sakinlerinin şikayetçi olması üzerine yetkililer harekete geçti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe zabıta ekipleri bir kısmı aylardır park halinde duran karavanların sahiplerine ulaşarak çektirdi, sahiplerine ulaşamadıklarını ise çekiciyle yediemin otoparkına kaldırdı.Sahilden 30'a yakın çekme ve alkovenli karavan kaldırılırken boşalan yerlere araçların park edildiği görüldü.Küçükyalı Mahallesi sakinleri, parka ve deniz havası almak için geldikleri sahilde karavanlar nedeniyle araçlarına yer bulamadıklarını söyleyerek uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/karavan-furyasi-suruyor-bir-gunluk-otel-parasi-yerine-bir-ay-tatil-yapiyorlar-1084994294.html

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karavan , maltepe, ibb, zabıta