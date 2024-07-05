İmamoğlu 'Kentsel Dönüşüme can suyu geliyor' diyerek detayları açıkladı
22:43 05.07.2024 (güncellendi: 22:48 05.07.2024)
© İBB İBB meclisi - Ekrem İmamoğlu
© İBB
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İBB Başkanı İmamoğlu, "Kentsel Dönüşüme can suyu geliyor" Kentsel dönüşüm desteğinin koşullarını açıkladı. İmamoğlu "Riskli yapı sahibi, hane içi aylık gelir toplamda 2 asgari ücretin altında olan dar gelirli ailelerin KİPTAŞ ile yapacakları binaların maliyetinin %60'ını İBB olarak biz karşılacağız" dedi.
İstanbul Büyükşehir (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşümde yapı sahiplerine verilecek ekonomik desteğiyle ilgili açıklama yaptı.
İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Kentsel Dönüşüme can suyu geliyor. Riskli yapı sahibi, hane içi aylık gelir toplamda 2 asgari ücretin altında olan dar gelirli ailelerin KİPTAŞ ile yapacakları binaların maliyetinin yüzde 60'ını İBB olarak biz karşılacağız.
Riskli yapı sahibi dar gelirli emeklilerin ise aynı kampanyadaki yapım maliyetlerinin yüzde 65'ini İBB olarak biz karşılacağız.
Aynı şekilde hane içi gelir 3 asgari ücretin altındaysa yüzde 40, aynı durumdaki emeklilere yüzde 45 maliyet desteği geliyor.
Hızlı bina taramada yüksek risk grubuna ait olduğu tespit edilen 6.920 yapıdaki 80 bin aileye ilave 7000 TL kira yardımı, emeklilere de 9.000 TL kira desteği yapacağız.
Geçici kiralık konut hizmeti ile dönüşüm sürecinde barınma desteği sağlayacağız. Bayrampaşa'da ilk örnek hayata geçiyor.
İlçe belediyeleriyle protokol yapıyor, hızlı bina tarama hizmetini yaygınlaştırıyoruz.
İBB desteği ve KİPTAŞ güvencesi ile İstanbul’da kentsel dönüşümde tarihi bir dönemi başlatıyoruz.
Kentsel Dönüşüme can suyu geliyor.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 5, 2024
📌Riskli yapı sahibi, hane içi aylık gelir toplamda 2 asgari ücretin altında olan dar gelirli ailelerin KİPTAŞ ile yapacakları binaların maliyetinin %60'ını İBB olarak biz karşılacağız.
📌Riskli yapı sahibi dar gelirli emeklilerin ise aynı…