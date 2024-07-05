İmamoğlu 'Kentsel Dönüşüme can suyu geliyor' diyerek detayları açıkladı

Kentsel Dönüşüme can suyu geliyor. Riskli yapı sahibi, hane içi aylık gelir toplamda 2 asgari ücretin altında olan dar gelirli ailelerin KİPTAŞ ile yapacakları binaların maliyetinin yüzde 60'ını İBB olarak biz karşılacağız. Kentsel Dönüşüme can suyu geliyor. Riskli yapı sahibi, hane içi aylık gelir toplamda 2 asgari ücretin altında olan dar gelirli ailelerin KİPTAŞ ile yapacakları binaların maliyetinin yüzde 60'ını İBB olarak biz karşılacağız.

Riskli yapı sahibi dar gelirli emeklilerin ise aynı kampanyadaki yapım maliyetlerinin yüzde 65'ini İBB olarak biz karşılacağız. Riskli yapı sahibi dar gelirli emeklilerin ise aynı kampanyadaki yapım maliyetlerinin yüzde 65'ini İBB olarak biz karşılacağız.

Aynı şekilde hane içi gelir 3 asgari ücretin altındaysa yüzde 40, aynı durumdaki emeklilere yüzde 45 maliyet desteği geliyor. Aynı şekilde hane içi gelir 3 asgari ücretin altındaysa yüzde 40, aynı durumdaki emeklilere yüzde 45 maliyet desteği geliyor.

Hızlı bina taramada yüksek risk grubuna ait olduğu tespit edilen 6.920 yapıdaki 80 bin aileye ilave 7000 TL kira yardımı, emeklilere de 9.000 TL kira desteği yapacağız. Hızlı bina taramada yüksek risk grubuna ait olduğu tespit edilen 6.920 yapıdaki 80 bin aileye ilave 7000 TL kira yardımı, emeklilere de 9.000 TL kira desteği yapacağız.

Geçici kiralık konut hizmeti ile dönüşüm sürecinde barınma desteği sağlayacağız. Bayrampaşa'da ilk örnek hayata geçiyor. Geçici kiralık konut hizmeti ile dönüşüm sürecinde barınma desteği sağlayacağız. Bayrampaşa'da ilk örnek hayata geçiyor.

İlçe belediyeleriyle protokol yapıyor, hızlı bina tarama hizmetini yaygınlaştırıyoruz. İlçe belediyeleriyle protokol yapıyor, hızlı bina tarama hizmetini yaygınlaştırıyoruz.