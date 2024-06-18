Spor yazarı Tahir Kum: '613 kişi, TFF kasasından EURO 2024’e götürüldü'
15:08 18.06.2024 (güncellendi: 15:09 18.06.2024)
Tahir Kum
Abone ol
Spor yazarı ve spor yorumcusu Tahir Kum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TFF'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na 613 misafir davet ettiğini ve bunun bir rekor olduğunu belirtti.
Spor yazarı Tahir Kum, İngiltere Futbol Federasyonunun sadece Milli Takım kafilesinin masraflarını karşıladığı, Fransa’nın kafile dışında 27, İsviçre’nin 14, İspanya’nın 40 ve Portekiz’in de 33 davetli götürdüğü şampiyonaya TFF'nin 613 misafir davet ettiğini belirterek eleştiride bulundu.
'TFF rekora imza attı' sözleriyle kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda haberi duyuran Kum, devamında şu sözleri söyledi:
''600 küsürlük dev bir misafir listesiyle dünya futbol tarihine geçen TFF, alt yaş milli takım teknik direktörlerinden tek bir ismi dahi davet etmediği EURO 2024’e yönetim kurulunu (yedekler dahil) aileleriyle davet ederken, Riva’daki YK asistanlarının da götürülmesi dikkat çekti''
600 küsürlük dev bir misafir listesiyle DÜNYA futbol tarihine geçen TFF(!); alt yaş milli takım teknik direktörlerinden tek bir ismi dahi davet etmediği EURO 24’e yönetim kurulunu (yedekler dahil) aileleriyle davet ederken, Riva’daki YK asistanlarının da götürülmesi dikkat çekti pic.twitter.com/Sz5wmQAmir— Tahir Kum (@mtahirkum) June 17, 2024
TFF EURO 2024’DE TARİHE GEÇTİ‼️— Tahir Kum (@mtahirkum) June 17, 2024
İngiltere Federasyonunun sadece Milli Takım kafilesinin masraflarını karşıladığı;
Fransa’nın kafile dışında 27, İsviçre’nin 14,
İspanya’nın 40 ve Portekiz’in de 33 davetli götürdüğü şampiyonaya 613 misafir davet eden TFF tarihi bi rekora imza attı pic.twitter.com/7xZBDm5D0S