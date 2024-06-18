https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/spor-yazari-tahir-kum-613-kisi-tff-kasasindan-euro-2024e-goturuldu-1084962726.html

Spor yazarı Tahir Kum: '613 kişi, TFF kasasından EURO 2024’e götürüldü'

Spor yazarı Tahir Kum: '613 kişi, TFF kasasından EURO 2024’e götürüldü'

Sputnik Türkiye

Spor yazarı ve spor yorumcusu Tahir Kum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TFF'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na 613 misafir davet ettiğini ve... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T15:08+0300

2024-06-18T15:08+0300

2024-06-18T15:09+0300

euro 2024

türkiye futbol federasyonu (tff)

mehmet büyükekşi

spor

futbol

euro 2024

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Spor yazarı Tahir Kum, İngiltere Futbol Federasyonunun sadece Milli Takım kafilesinin masraflarını karşıladığı, Fransa’nın kafile dışında 27, İsviçre’nin 14, İspanya’nın 40 ve Portekiz’in de 33 davetli götürdüğü şampiyonaya TFF'nin 613 misafir davet ettiğini belirterek eleştiride bulundu.'TFF rekora imza attı' sözleriyle kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda haberi duyuran Kum, devamında şu sözleri söyledi: ''600 küsürlük dev bir misafir listesiyle dünya futbol tarihine geçen TFF, alt yaş milli takım teknik direktörlerinden tek bir ismi dahi davet etmediği EURO 2024’e yönetim kurulunu (yedekler dahil) aileleriyle davet ederken, Riva’daki YK asistanlarının da götürülmesi dikkat çekti''

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/rakip-futbolcuyla-carpisan-mbappenin-burnu-kirildi-turnuvayi-maskeyle-bitirebilir-1084952040.html

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euro 2024, türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi, futbol, euro 2024