https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/interpolun-kirmizi-bultenle-aradigi-belcika-vatandasi-yozgatta-yakalandi-1085703156.html

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı

Sputnik Türkiye

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı. 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T17:54+0300

2024-07-09T17:54+0300

2024-07-09T17:54+0300

türkiye

yozgat

interpol

yakalamak

belçika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085702999_0:3:1593:899_1920x0_80_0_0_3355492f9a0d274c5e540d6abe02a64d.jpg

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve yasadışı suç örgütü faaliyetlerine ilişkin Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı H.Ç, ilgili birimlerle yürütülen müşterek çalışma sonucu Yozgat-Çorum kara yolunda yakalandı.Gözaltına alınan H.Ç, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/acik-cezaevinde-bir-hukumlunun-bacagindan-silahla-yaralanmasiyla-ilgili-aciklama-1085697776.html

türkiye

yozgat

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yozgat, interpol, yakalamak, belçika