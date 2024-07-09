https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/interpolun-kirmizi-bultenle-aradigi-belcika-vatandasi-yozgatta-yakalandi-1085703156.html
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı
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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T17:54+0300
2024-07-09T17:54+0300
2024-07-09T17:54+0300
türkiye
yozgat
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yakalamak
belçika
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve yasadışı suç örgütü faaliyetlerine ilişkin Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı H.Ç, ilgili birimlerle yürütülen müşterek çalışma sonucu Yozgat-Çorum kara yolunda yakalandı.Gözaltına alınan H.Ç, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/acik-cezaevinde-bir-hukumlunun-bacagindan-silahla-yaralanmasiyla-ilgili-aciklama-1085697776.html
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yozgat, interpol, yakalamak, belçika
yozgat, interpol, yakalamak, belçika
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Belçika vatandaşı Yozgat'ta yakalandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve yasadışı suç örgütü faaliyetlerine ilişkin Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Belçika vatandaşı H.Ç, ilgili birimlerle yürütülen müşterek çalışma sonucu Yozgat-Çorum kara yolunda yakalandı.
Gözaltına alınan H.Ç, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.