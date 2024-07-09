https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/acik-cezaevinde-bir-hukumlunun-bacagindan-silahla-yaralanmasiyla-ilgili-aciklama-1085697776.html

Açık cezaevinde bir hükümlünün bacağından silahla yaralanmasıyla ilgili açıklama

Açık cezaevinde bir hükümlünün bacağından silahla yaralanmasıyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumundaki bir hükümlünün silahla bacağından yaralanması olayıyla ilgili 5 kişinin... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T15:58+0300

2024-07-09T15:58+0300

2024-07-09T15:58+0300

türkiye

adalet bakanlığı

elazığ

cezaevi

açık cezaevi

ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü

adalet bakanlığı ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü

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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Elazığ açık Cezaevinde meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.Genel Müdürlük, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "Cezaevinde silahlı saldırı" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, 5275 sayılı Kanun'un 14. maddesinde, "Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır" hükmünün yer aldığı anımsatıldı.5 Temmuz'da Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunun etrafındaki tel örgülerden atlayarak kuruma girdiği tespit edilen bir kişinin, adli suçtan hükümlü Murat Bulut'u ateşli silahla bacağından yaraladığı belirtilen açıklamada, hastaneye sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230219/canli--depremlerde-can-kaybi-40-bin-642-her-yer-yerle-bir-oldu-biz-de-oyle-olduk-1067219993.html

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