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Açık cezaevinde bir hükümlünün bacağından silahla yaralanmasıyla ilgili açıklama
Açık cezaevinde bir hükümlünün bacağından silahla yaralanmasıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumundaki bir hükümlünün silahla bacağından yaralanması olayıyla ilgili 5 kişinin... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T15:58+0300
2024-07-09T15:58+0300
türkiye
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elazığ
cezaevi
açık cezaevi
ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü
adalet bakanlığı ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Elazığ açık Cezaevinde meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.Genel Müdürlük, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "Cezaevinde silahlı saldırı" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, 5275 sayılı Kanun'un 14. maddesinde, "Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır" hükmünün yer aldığı anımsatıldı.5 Temmuz'da Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunun etrafındaki tel örgülerden atlayarak kuruma girdiği tespit edilen bir kişinin, adli suçtan hükümlü Murat Bulut'u ateşli silahla bacağından yaraladığı belirtilen açıklamada, hastaneye sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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adalet bakanlığı, elazığ, cezaevi, açık cezaevi, ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü, adalet bakanlığı ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü
adalet bakanlığı, elazığ, cezaevi, açık cezaevi, ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü, adalet bakanlığı ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü

Açık cezaevinde bir hükümlünün bacağından silahla yaralanmasıyla ilgili açıklama

15:58 09.07.2024
© İHA / ERKAN BAY-Elazığ açık Cezaevi
Elazığ açık Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© İHA / ERKAN BAY-
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumundaki bir hükümlünün silahla bacağından yaralanması olayıyla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Elazığ açık Cezaevinde meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.
Genel Müdürlük, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "Cezaevinde silahlı saldırı" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, 5275 sayılı Kanun'un 14. maddesinde, "Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır" hükmünün yer aldığı anımsatıldı.
5 Temmuz'da Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunun etrafındaki tel örgülerden atlayarak kuruma girdiği tespit edilen bir kişinin, adli suçtan hükümlü Murat Bulut'u ateşli silahla bacağından yaraladığı belirtilen açıklamada, hastaneye sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Genel Müdürlüğümüz tarafından da idari soruşturma başlatılarak kontrolör görevlendirilmiştir. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çerçevesinde, içlerinde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen failin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmış olup, sorguları devam etmektedir."
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