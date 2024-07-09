https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/iletisim-baskanligindan-2015te-bozkurt-isareti-yaptigi-icin-yargilanmisti-iddiasina-yanit-1085694160.html

İletişim Başkanlığı'ndan '2015'te bir kadın bozkurt işareti yaptığı için yargılandı' iddiasına yanıt

İletişim Başkanlığı'ndan '2015'te bir kadın bozkurt işareti yaptığı için yargılandı' iddiasına yanıt

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezanın ardından bazı basın yayın organlarında yer alan, '2015 yılında... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T14:31+0300

2024-07-09T14:31+0300

2024-07-09T14:32+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

bozkurt

iletişim başkanlığı

dezenformasyonla mücadele merkezi

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, bahse konu haberde geçen iddia ve yargılama sürecinde bozkurt işaretinin herhangi bir şekilde söz konusu olmadığı belirtildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2015'te Uşak ziyareti esnasında S.K'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben sözle hakarette bulunduğu ve güvenlik görevlilerince hakaretin tutanağa bağlandığı bildirildi.Açıklamada, "Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/5484 soruşturma numarası ile Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma yürütülmekle adı geçen şahıs hakkında Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Yapılan yargılama neticesinde şahsın beraatına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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recep tayyip erdoğan, bozkurt, iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi