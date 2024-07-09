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İletişim Başkanlığı'ndan '2015'te bir kadın bozkurt işareti yaptığı için yargılandı' iddiasına yanıt
İletişim Başkanlığı'ndan '2015'te bir kadın bozkurt işareti yaptığı için yargılandı' iddiasına yanıt
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezanın ardından bazı basın yayın organlarında yer alan, '2015 yılında... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T14:31+0300
2024-07-09T14:32+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
bozkurt
iletişim başkanlığı
dezenformasyonla mücadele merkezi
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, bahse konu haberde geçen iddia ve yargılama sürecinde bozkurt işaretinin herhangi bir şekilde söz konusu olmadığı belirtildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2015'te Uşak ziyareti esnasında S.K'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben sözle hakarette bulunduğu ve güvenlik görevlilerince hakaretin tutanağa bağlandığı bildirildi.Açıklamada, "Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/5484 soruşturma numarası ile Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma yürütülmekle adı geçen şahıs hakkında Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Yapılan yargılama neticesinde şahsın beraatına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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recep tayyip erdoğan, bozkurt, iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi
recep tayyip erdoğan, bozkurt, iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi

İletişim Başkanlığı'ndan '2015'te bir kadın bozkurt işareti yaptığı için yargılandı' iddiasına yanıt

14:31 09.07.2024 (güncellendi: 14:32 09.07.2024)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© AA
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezanın ardından bazı basın yayın organlarında yer alan, '2015 yılında bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna bozkurt işareti yaptığı için gözaltına alınıp yargılanmıştı' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, bahse konu haberde geçen iddia ve yargılama sürecinde bozkurt işaretinin herhangi bir şekilde söz konusu olmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2015'te Uşak ziyareti esnasında S.K'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben sözle hakarette bulunduğu ve güvenlik görevlilerince hakaretin tutanağa bağlandığı bildirildi.
Açıklamada, "Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/5484 soruşturma numarası ile Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma yürütülmekle adı geçen şahıs hakkında Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Yapılan yargılama neticesinde şahsın beraatına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Vincenzo Montella - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
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