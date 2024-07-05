https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/turkiye-teknik-direktoru-montella-bozkurt-bizim-tarihimizin-sembolu--1085578525.html

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Montella: Bozkurt bizim tarihimizin sembolü

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Montella: Bozkurt bizim tarihimizin sembolü

Sputnik Türkiye

2024 Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella soruları cevapladı. 05.07.2024, Sputnik Türkiye

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spor

hollanda

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türkiye futbol federasyonu (tff)

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futbol

vincenzo montella

merih demiral

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Hollanda maçı ile alakalı sorular cevaplayan Montella, Demiral'ın ceza alması hakkında konuştu. Merih Demiral'ın sevincinin siyasi bir sembol olmadığını vurgulayan Vincenzo Montella, "Bu siyasi bir sembol değil. Bu bizim tarihimizin bir sembolü. Türklükle, gurur duymayla alakalı bir sembol. Maalesef karar mercileri farklı bir yorum kattılar. O yüzden haksızlık olduğunu bildiğimiz için de üzgünüz. Ama bu bizi daha çok motive edecek" açıklamasını yaptı.UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezaya değinen Vincenzo Montella, "Merih'e yapılanın haksızlık olduğunu düşünüyorum" dedi.Kadro tercihine değinen Vincenzo Montella, "En son haklı olduğumu herkese gösterdim. Her futbolcunun ruh hali, fiziksel hali aynı olmuyor. Bazen değişiklikler yapmak zorundayız. Bizim ilk 11'in değişmez ismi takım ruhu. Bunu her zaman sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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hollanda, hollanda futbol federasyonu (knvb), türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, futbol, vincenzo montella, merih demiral