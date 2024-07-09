https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/hint-uzman-kanthan-modinin-rusya-ziyareti-abdnin-dunyadaki-etkisinin-azaldigina-isaret-1085670060.html

Hint uzman Kanthan: Modi’nin Rusya ziyareti ABD’nin dünyadaki etkisinin azaldığına işaret

Hint uzman Kanthan: Modi’nin Rusya ziyareti ABD’nin dünyadaki etkisinin azaldığına işaret

Sputnik Türkiye

Hint jeopolitik analiz uzmanı S.L. Kanthan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Rusya ziyaretinin ABD’nin dünyadaki etkisinin azaldığına işaret ettiğini... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T08:27+0300

2024-07-09T08:27+0300

2024-07-09T08:24+0300

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hindistan

narendra modi

abd

global times

moskova

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washington

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Kanthan, Çin gazetesi Global Times için kaleme aldığı yazıda, ABD’nin diğerlerinden daha güçlü ve zengin olduğu dönemlerdeki hegemonyasının anahtarının, etkili olan ‘böl ve yönet’ stratejisi olduğunu anımsatarak bu konuda şu değerlendirmede bulundu:ABD’nin, Ukrayna’daki çatışmanın tırmanmasıyla Moskova ve Yeni Delhi arasındaki ilişkilerin kötüleşeceğini umduğunu yazan uzman, ama Hindistan’ın Rusya’yla ticari ve diplomatik ilişkilerini güçlendirmeye devam etmesiyle bu hayallerin söndüğünü kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:Yeni Delhi’nin, uluslararası ticareti dolardan kurtarma fikrini heyecanla benimsediğine dikkat çeken Kanthan, “Özetle, Amerikan imparatorluğu giderek önemini kaybediyor... ABD'nin önünde bir seçenek var: ya çok kutuplu dünyaya katılacak ya da acımasız ve izole bir hegemon olarak kalacak” diye ekledi.Yeniden seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Rusya’dan yana kullanan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün başkent Moskova’ya geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/putin-ve-modi-novo-ogarevo-rezidansinda-cay-masasinda-bulustu-1085665628.html

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rusya, hindistan, narendra modi, abd, global times, moskova, yeni delhi, washington, ukrayna, ukrayna krizi