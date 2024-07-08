https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/putin-ve-modi-novo-ogarevo-rezidansinda-cay-masasinda-bulustu-1085665628.html

Putin ve Modi, Novo-Ogarevo Rezidansı’nda çay masasında buluştu

Putin ve Modi, Novo-Ogarevo Rezidansı’nda çay masasında buluştu

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin ve Hindistan Başbakanı Modi, Moskova yakınlarındaki Novo-Ogarevo Rezidansı’nda çay içerek sohbet etti. 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T21:19+0300

2024-07-08T21:19+0300

2024-07-08T21:19+0300

dünya

rusya

vladimir putin

hindistan

hindistan başbakanı narendra modi

görüşme

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Moskova yakınlarındaki Novo-Ogarevo Rezidansı’nda çay içerek sohbet etti. Gazeteci Pavel Zarubin, liderlerin gerçekleştirdiği görüşmenin görüntülerini Telegram kanalından paylaştı.Yarın gerçekleşecek olan müzakerelerde değinilecek olan konuları görüşmeyi öneren Putin, “Tekrar iyi günler, sizi gördüğüme çok sevindim. Yarın resmi görüşmelerimiz olacak ama bugün bu ev ortamında sakince konuşabiliriz, muhtemelen aynı konuları ama gayri resmi olarak” diye konuştu.Putin, diğer konuşmalarının yanı sıra konuğunu yeniden başbakan seçilmesinden dolayı tebrik etti. Bunun uzun yıllar süren çalışmanın bir sonucu olduğuna dikkat çeken Putin, Modi’nin Hint halkının çıkarları doğrultusunda hedeflere nasıl ulaşılacağını bildiğinin altını çizdi.Hindistan Başbakanı Modi ise buna karşılık ilginç program için Putin’e teşekkür etti ve nazik sözlerinden dolayı şükranlarını dile getirdi. Modi ayrıca ülkesindeki seçimlerin önemli ve geniş çaplı olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240115/putin-hindistan-basbakani-modi-ile-telefonda-gorustu-1079669267.html

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rusya, vladimir putin, hindistan, hindistan başbakanı narendra modi, görüşme