https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/putin-ve-modi-novo-ogarevo-rezidansinda-cay-masasinda-bulustu-1085665628.html
Putin ve Modi, Novo-Ogarevo Rezidansı’nda çay masasında buluştu
Putin ve Modi, Novo-Ogarevo Rezidansı’nda çay masasında buluştu
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin ve Hindistan Başbakanı Modi, Moskova yakınlarındaki Novo-Ogarevo Rezidansı’nda çay içerek sohbet etti. 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T21:19+0300
2024-07-08T21:19+0300
2024-07-08T21:19+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Moskova yakınlarındaki Novo-Ogarevo Rezidansı’nda çay içerek sohbet etti. Gazeteci Pavel Zarubin, liderlerin gerçekleştirdiği görüşmenin görüntülerini Telegram kanalından paylaştı.Yarın gerçekleşecek olan müzakerelerde değinilecek olan konuları görüşmeyi öneren Putin, “Tekrar iyi günler, sizi gördüğüme çok sevindim. Yarın resmi görüşmelerimiz olacak ama bugün bu ev ortamında sakince konuşabiliriz, muhtemelen aynı konuları ama gayri resmi olarak” diye konuştu.Putin, diğer konuşmalarının yanı sıra konuğunu yeniden başbakan seçilmesinden dolayı tebrik etti. Bunun uzun yıllar süren çalışmanın bir sonucu olduğuna dikkat çeken Putin, Modi’nin Hint halkının çıkarları doğrultusunda hedeflere nasıl ulaşılacağını bildiğinin altını çizdi.Hindistan Başbakanı Modi ise buna karşılık ilginç program için Putin’e teşekkür etti ve nazik sözlerinden dolayı şükranlarını dile getirdi. Modi ayrıca ülkesindeki seçimlerin önemli ve geniş çaplı olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240115/putin-hindistan-basbakani-modi-ile-telefonda-gorustu-1079669267.html
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rusya, vladimir putin, hindistan, hindistan başbakanı narendra modi, görüşme
rusya, vladimir putin, hindistan, hindistan başbakanı narendra modi, görüşme
Putin ve Modi, Novo-Ogarevo Rezidansı’nda çay masasında buluştu
Rusya lideri Putin ve Hindistan Başbakanı Modi, Moskova yakınlarındaki Novo-Ogarevo Rezidansı’nda çay içerek sohbet etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Moskova yakınlarındaki Novo-Ogarevo Rezidansı’nda çay içerek sohbet etti. Gazeteci Pavel Zarubin, liderlerin gerçekleştirdiği görüşmenin görüntülerini Telegram kanalından paylaştı.
Yarın gerçekleşecek olan müzakerelerde değinilecek olan konuları görüşmeyi öneren Putin, “Tekrar iyi günler, sizi gördüğüme çok sevindim. Yarın resmi görüşmelerimiz olacak ama bugün bu ev ortamında sakince konuşabiliriz, muhtemelen aynı konuları ama gayri resmi olarak” diye konuştu.
Putin, diğer konuşmalarının yanı sıra konuğunu yeniden başbakan seçilmesinden dolayı tebrik etti. Bunun uzun yıllar süren çalışmanın bir sonucu olduğuna dikkat çeken Putin, Modi’nin Hint halkının çıkarları doğrultusunda hedeflere nasıl ulaşılacağını bildiğinin altını çizdi.
Hindistan Başbakanı Modi ise buna karşılık ilginç program için Putin’e teşekkür etti ve nazik sözlerinden dolayı şükranlarını dile getirdi. Modi ayrıca ülkesindeki seçimlerin önemli ve geniş çaplı olduğunu kaydetti.
Hindistan en büyük demokrasidir. Demokrasinin anası olarak kabul edilir. Hindistan’da 65 yıl aradan sonra ilk kez bir hükümet üst üste üçüncü kez seçiliyor. Hindistan halkı bana vatanıma hizmet etme şansını verdi. Üçüncü dönemde üç kat daha fazla çalışacağıma eminim.