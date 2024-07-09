https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/hazine-ve-maliye-bakanligindan-tahvil-ihraci-icin-4-finans-kurulusuna-yetki-1085689641.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 4 finans kuruluşuna yetki verilmesini kararlaştırdı. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T14:00+0300
2024-07-09T14:00+0300
2024-07-09T14:00+0300
ekonomi
bnp paribas
citigroup
jp morgan
standard chartered
hazine ve maliye bakanlığı
tahvil ihracı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, tahvil ihracı yetkisine ilişkin bilgi paylaşıldı.Duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan ve Standard Chartered'a yetki vermiştir" ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/hazine-ve-maliye-bakanligi-dis-borc-stoku-verilerini-acikladi-1085320545.html
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bnp paribas, citigroup, jp morgan, standard chartered, hazine ve maliye bakanlığı, tahvil ihracı
bnp paribas, citigroup, jp morgan, standard chartered, hazine ve maliye bakanlığı, tahvil ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 4 finans kuruluşuna yetki verilmesini kararlaştırdı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, tahvil ihracı yetkisine ilişkin bilgi paylaşıldı.
Duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan ve Standard Chartered'a yetki vermiştir" ifadesi kullanıldı.