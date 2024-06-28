https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/hazine-ve-maliye-bakanligi-dis-borc-stoku-verilerini-acikladi-1085320545.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 31 Mart itibarıyla 506,8 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 283,9 milyar dolar olarak... 28.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-28T12:55+0300

2024-06-28T12:55+0300

2024-06-28T12:55+0300

ekonomi

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

dış borç

stok

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Bakanlık, 31 Mart 2023 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 506.8 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 43.8 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 283.9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 24.5 seviyesinde gerçekleşti.Hazine garantili dış borç stoku ise 15.7 milyar dolar oldu.Kamu net borç stoku, bu dönemde 6 trilyon 294 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 20.7 olarak belirlendi.AB tanımlı genel yönetim borç stoku da 8 trilyon 675 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 28.5 olarak hesaplandı.

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türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, dış borç, stok