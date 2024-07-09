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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan CHP Milletvekili Başarır’ın iddialarına ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan CHP Milletvekili Başarır’ın iddialarına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın iddialarına ilişkin, “bahsettiği işlerden doğru olan ve halen devam eden tek kalem, güneş... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T15:14+0300
2024-07-09T15:15+0300
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ali mahir başarır
mehmet şimşek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilgili iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakanlık, 04/07/2024 günü Bakan Mehmet Şimşek ile ilgili "bir iddiaya göre" diyerek mesnetsiz iddialarda bulunulduğu, bu iddialara aynı gün basın açıklaması ile cevap verildiği hatırlatıldı.Bakanlık, CHP Milletvekili Başarır’ın 08/07/2024 günü iddialarını genişleterek kamuoyunun ilgisini çekmeye devam etmeye çalıştığı ve bu nedenle son kez bir açıklama yapmak zarureti hasıl olduğu ifade etti. Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:CHP Milletvekili Sayın Ali Mahir Başarır, 04/07/2024 günü Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile ilgili “bir iddiaya göre” diyerek mesnetsiz iddialarda bulunmuş, bu iddialara aynı gün basın açıklaması ile cevap verilmişti.Adı geçen Sayın Vekil bu defa 08/07/2024 günü gerçek dışı iddialarını genişleterek kamuoyunun ilgisini çekmeye devam etmeye çalışmıştır. Bu nedenle son kez bir açıklama yapmak zarureti hasıl olmuştur:1-Sayın Bakanımızın evinin içinde, son on yıl içinde önemli herhangi bir tadilat yapılmamıştır.2-Sayın Bakanımızın evinin içindeki mutfağında da herhangi bir tadilat, bakım-onarım yapılmamıştır, satın alındığı haliyle kullanılmaktadır.3-Evin zemin katında ortaya çıkan nem sorunu, Sayın Bakanımızın görevde olmadığı 2020-2021 döneminde yapımcı firma tarafından su izolasyonu yapılarak sorun giderilmiştir.4-Evin önündeki güneş enerjili otogaraj ile ilgili iddialara gelince; 2023 yılı mart ayında, Sayın Bakanımız, evinde yenilenebilir enerjiden faydalanmak için iki araçlık otopark alanının üstüne, dört tarafı açık, yaklaşık 40 m2’lik yüzeyde çelik donatı üzerine 9,8 kw, güneş panelleri ve evin çatısı üzerine 10,2 kw güneş enerji panelleri monte etmek ve üretime geçirmek üzere, toplam 20 Kw güneş enerji sistemi yapılması için kamu ile işi olmayan, Ankara merkezli, güneş enerjisi konusunda uzman bir firmayla sözleşme imzalamıştır. Projenin otopark üstü tamamlanmış olup çatı üstü imalat işi ise çatının güçlendirme ihtiyacı nedeniyle halen devam etmektedir.5-Bu çerçevede Sayın Ali Mahir Başarır’ın bahsettiği işlerden doğru olan ve halen devam eden tek kalem, güneş enerjisi işidir, bu işin maliyet bedeli olarak iddia edilen rakam çok afakidir. Zira gerçek sözleşme bedeli iddia edilen rakamın aksine piyasa fiyatları düzeyinde ve iddia edilen rakamlara oranla çok cüzidir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/hazine-ve-maliye-bakanligindan-yapay-zeka-dolandiriciligina-karsi-uyari-1085264077.html
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hazine ve maliye bakanlığı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ali mahir başarır, mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ali mahir başarır, mehmet şimşek

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan CHP Milletvekili Başarır’ın iddialarına ilişkin açıklama

15:14 09.07.2024 (güncellendi: 15:15 09.07.2024)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın iddialarına ilişkin, “bahsettiği işlerden doğru olan ve halen devam eden tek kalem, güneş enerjisi işidir, bu işin maliyet bedeli olarak iddia edilen rakam çok afakidir” açıklamalarında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilgili iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Bakanlık, 04/07/2024 günü Bakan Mehmet Şimşek ile ilgili "bir iddiaya göre" diyerek mesnetsiz iddialarda bulunulduğu, bu iddialara aynı gün basın açıklaması ile cevap verildiği hatırlatıldı.
Bakanlık, CHP Milletvekili Başarır’ın 08/07/2024 günü iddialarını genişleterek kamuoyunun ilgisini çekmeye devam etmeye çalıştığı ve bu nedenle son kez bir açıklama yapmak zarureti hasıl olduğu ifade etti.
Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
CHP Milletvekili Sayın Ali Mahir Başarır, 04/07/2024 günü Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile ilgili “bir iddiaya göre” diyerek mesnetsiz iddialarda bulunmuş, bu iddialara aynı gün basın açıklaması ile cevap verilmişti.
Adı geçen Sayın Vekil bu defa 08/07/2024 günü gerçek dışı iddialarını genişleterek kamuoyunun ilgisini çekmeye devam etmeye çalışmıştır. Bu nedenle son kez bir açıklama yapmak zarureti hasıl olmuştur:
1-Sayın Bakanımızın evinin içinde, son on yıl içinde önemli herhangi bir tadilat yapılmamıştır.
2-Sayın Bakanımızın evinin içindeki mutfağında da herhangi bir tadilat, bakım-onarım yapılmamıştır, satın alındığı haliyle kullanılmaktadır.
3-Evin zemin katında ortaya çıkan nem sorunu, Sayın Bakanımızın görevde olmadığı 2020-2021 döneminde yapımcı firma tarafından su izolasyonu yapılarak sorun giderilmiştir.
4-Evin önündeki güneş enerjili otogaraj ile ilgili iddialara gelince; 2023 yılı mart ayında, Sayın Bakanımız, evinde yenilenebilir enerjiden faydalanmak için iki araçlık otopark alanının üstüne, dört tarafı açık, yaklaşık 40 m2’lik yüzeyde çelik donatı üzerine 9,8 kw, güneş panelleri ve evin çatısı üzerine 10,2 kw güneş enerji panelleri monte etmek ve üretime geçirmek üzere, toplam 20 Kw güneş enerji sistemi yapılması için kamu ile işi olmayan, Ankara merkezli, güneş enerjisi konusunda uzman bir firmayla sözleşme imzalamıştır. Projenin otopark üstü tamamlanmış olup çatı üstü imalat işi ise çatının güçlendirme ihtiyacı nedeniyle halen devam etmektedir.
5-Bu çerçevede Sayın Ali Mahir Başarır’ın bahsettiği işlerden doğru olan ve halen devam eden tek kalem, güneş enerjisi işidir, bu işin maliyet bedeli olarak iddia edilen rakam çok afakidir. Zira gerçek sözleşme bedeli iddia edilen rakamın aksine piyasa fiyatları düzeyinde ve iddia edilen rakamlara oranla çok cüzidir.
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'yapay zeka dolandırıcılığına' karşı uyarı
26 Haziran , 19:43
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