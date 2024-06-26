https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/hazine-ve-maliye-bakanligindan-yapay-zeka-dolandiriciligina-karsi-uyari-1085264077.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'yapay zeka dolandırıcılığına' karşı uyarı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'yapay zeka dolandırıcılığına' karşı uyarı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı "yapay zeka dolandırıcılığına" karşı uyarıda bulunarak "Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in yapay zeka tarafından konuşturularak... 26.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-26T19:43+0300
2024-06-26T19:43+0300
2024-06-26T19:43+0300
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
sosyal medya
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in yapay zeka tarafından konuşturularak vatandaşlara yatırım tavsiyesi vermiş gibi gösterildiği videoların şikayet sonrasında sosyal medya mecralarından kaldırıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "yapay zeka dolandırıcılığının" bugünün en önemli tehlikelerinden biri olduğu vurgulandı.'Videolarının sahte olduğunu anlamak oldukça zordur'Kötü niyetli kişilerin yapay zeka yazılımlarını kullanarak gerçek olmayan videolar yayınladığına dikkat çekilen açıklamada, sosyal medya mecralarında tanınan isimlerin video ve görsellerinin kullanılarak istenilen mesajların yapay zeka seslendirmesiyle dolaşıma verildiği kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Vatandaşlarımızı videolara inanarak yatırım yapmamaları konusunda uyarıyoruz'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-iftira-siyasetinin-dozu-her-gecen-gun-artiyor-1085247186.html
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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, sosyal medya
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, sosyal medya
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'yapay zeka dolandırıcılığına' karşı uyarı
Hazine ve Maliye Bakanlığı "yapay zeka dolandırıcılığına" karşı uyarıda bulunarak "Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in yapay zeka tarafından konuşturularak vatandaşlarımıza yatırım tavsiyesi vermiş gibi gösterildiği videolar şikayetimizle sosyal medya mecralarından kaldırılmıştır" denildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in yapay zeka tarafından konuşturularak vatandaşlara yatırım tavsiyesi vermiş gibi gösterildiği videoların şikayet sonrasında sosyal medya mecralarından kaldırıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "yapay zeka dolandırıcılığının" bugünün en önemli tehlikelerinden biri olduğu vurgulandı.
'Videolarının sahte olduğunu anlamak oldukça zordur'
Kötü niyetli kişilerin yapay zeka yazılımlarını kullanarak gerçek olmayan videolar yayınladığına dikkat çekilen açıklamada, sosyal medya mecralarında tanınan isimlerin video ve görsellerinin kullanılarak istenilen mesajların yapay zeka seslendirmesiyle dolaşıma verildiği kaydedildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
'Vatandaşlarımızı videolara inanarak yatırım yapmamaları konusunda uyarıyoruz'
"Hızla yayılan bu dolandırıcılık videolarının sahte olduğunu anlamak oldukça zordur. Mağduriyet yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı her zamankinden daha dikkatli olmaya davet ediyoruz ve bu tür videolara inanarak yatırım yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in de yapay zeka tarafından konuşturularak vatandaşlarımıza yatırım tavsiyesi vermiş gibi gösterildiği videolar şikayetimizle sosyal medya mecralarından kaldırılmıştır. Ayrıca vatandaşlarımızın yatırım tercihlerine yönelik olarak Sayın Bakanımızın herhangi bir tavsiyesi olmayacağı da aşikardır."