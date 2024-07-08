https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/fsb-ukrayna-gizli-servislerinin-rusyadan-tu-22m3-bombardiman-ucagini-kacirma-girisimi-engellendi-1085634123.html

FSB: Ukrayna gizli servislerinin Rusya’dan Tu-22M3 bombardıman uçağını kaçırma girişimi engellendi

FSB: Ukrayna gizli servislerinin Rusya’dan Tu-22M3 bombardıman uçağını kaçırma girişimi engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna gizli servislerinin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Tu-22M3 bombardıman uçağını yurtdışına kaçırma operasyonunu... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T07:51+0300

2024-07-08T07:51+0300

2024-07-08T08:10+0300

ukrayna krizi

rusya

fsb

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

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tu-22m3

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FSB’nin açıklamasında, “Ukrayna özel servislerinin, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı Tu-22M3’ü yurtdışına kaçırma operasyonuna yönelik yeni girişim engellendi. Bu operasyonun organizasyonu ve uygulanmasında NATO ülkelerinin özel servislerinin eli olduğu ortaya çıkarıldı” ifadesine yer verildi.Ukrayna istihbaratının, uçağı Ukrayna’ya kaçırma operasyonunu hayata geçirme amacıyla bir Rus askeri pilotu para ödülü ve İtalya vatandaşlığı karşılığında kendi saflarına çekmeye çalıştığı bildirdi.

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rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya hava-uzay kuvvetleri, tu-22m3, ukrayna, ukrayna ordusu