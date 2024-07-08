https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/fsb-ukrayna-gizli-servislerinin-rusyadan-tu-22m3-bombardiman-ucagini-kacirma-girisimi-engellendi-1085634123.html
FSB: Ukrayna gizli servislerinin Rusya’dan Tu-22M3 bombardıman uçağını kaçırma girişimi engellendi
FSB: Ukrayna gizli servislerinin Rusya’dan Tu-22M3 bombardıman uçağını kaçırma girişimi engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna gizli servislerinin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Tu-22M3 bombardıman uçağını yurtdışına kaçırma operasyonunu... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T07:51+0300
2024-07-08T07:51+0300
2024-07-08T08:10+0300
ukrayna krizi
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FSB’nin açıklamasında, “Ukrayna özel servislerinin, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı Tu-22M3’ü yurtdışına kaçırma operasyonuna yönelik yeni girişim engellendi. Bu operasyonun organizasyonu ve uygulanmasında NATO ülkelerinin özel servislerinin eli olduğu ortaya çıkarıldı” ifadesine yer verildi.Ukrayna istihbaratının, uçağı Ukrayna’ya kaçırma operasyonunu hayata geçirme amacıyla bir Rus askeri pilotu para ödülü ve İtalya vatandaşlığı karşılığında kendi saflarına çekmeye çalıştığı bildirdi.
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rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya hava-uzay kuvvetleri, tu-22m3, ukrayna, ukrayna ordusu
rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya hava-uzay kuvvetleri, tu-22m3, ukrayna, ukrayna ordusu
FSB: Ukrayna gizli servislerinin Rusya’dan Tu-22M3 bombardıman uçağını kaçırma girişimi engellendi
07:51 08.07.2024 (güncellendi: 08:10 08.07.2024)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna gizli servislerinin Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Tu-22M3 bombardıman uçağını yurtdışına kaçırma operasyonunu hayata geçirme girişiminin engellendiğini duyurdu.
FSB’nin açıklamasında, “Ukrayna özel servislerinin, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı Tu-22M3’ü yurtdışına kaçırma operasyonuna yönelik yeni girişim engellendi. Bu operasyonun organizasyonu ve uygulanmasında NATO ülkelerinin özel servislerinin eli olduğu ortaya çıkarıldı” ifadesine yer verildi.
Ukrayna istihbaratının, uçağı Ukrayna’ya kaçırma operasyonunu hayata geçirme amacıyla bir Rus askeri pilotu para ödülü ve İtalya vatandaşlığı karşılığında kendi saflarına çekmeye çalıştığı bildirdi.
Operasyon oyunu sırasında Rus karşı istihbaratımızın elde ettiği bilgiler, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne, Ukrayna ordusunun Ozernoye hava üssüne saldırı düzenlemesine yardımcı oldu.