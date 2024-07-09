https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/etimesgut-belediyesi-tiyatro-kuruyor-oyuncu-ve-sahne-amirligi-secmeleri-24-28-temmuzda--1085699251.html

Etimesgut Belediyesi tiyatro kuruyor: Oyuncu ve sahne amirliği seçmeleri için tarih açıklandı

Etimesgut Belediyesi tiyatro kuruyor: Oyuncu ve sahne amirliği seçmeleri için tarih açıklandı

Sputnik Türkiye

2024 yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak Erdal Beşikçioğlu'nu seçildiği Etimegut Belediyesi tiyatro kuruyor. Aynı zamanda bir oyuncu olan Beşikçioğlu... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T16:46+0300

2024-07-09T16:46+0300

2024-07-09T16:51+0300

türkiye

etimesgut

etimesgut seçim 2024

erdal beşikçioğlu

tiyatro

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Etimesgut Belediyesi, Ankara'ya yeni bir tiyatro grubu kazandıracak.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye yakışır bir tiyatro oluşturmak için başlatılan çalışmalar kapsamında, oyuncu ve sahne amirliği seçmeleri yapılacak.Etimesgut Kent Tiyatrosu'nun 24-28 Temmuz'daki seçmelerini, sanatçı ve akademisyenlerden oluşan bir jüri gerçekleştirecek.Sınavın ayrıntılarına https://www.etimesgutkenttiyatrosu.com/ adresinden ulaşılabilecek.Etimesgut Kent Tiyatrosu kendi çalışmalarının yanı sıra çeşitli kültür sanat repertuvar hazırlıklarını da sürdürüyor.Bu kapsamda drama grupları, senaryo ve oyun yazarlığı kursları, oyunculuk eğitimlerinin hazırlıkları devam ediyor.Etimesgut Kent Tiyatrosu'nun, ekim ayında 'perde' diyecek.Tiyatro ile ilgili detayları sosyal medyadan paylaşan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/milli-egitim-bakanligindan-onlar-ermis-muradina-adli-masal-kitabiyla-ilgili-aciklama-1085698569.html

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etimesgut belediyesi tiyatro kuruyor, etimesgut kent tiyatrosu ne zaman açılacak, erdal beşikçioğlu etimesgut,