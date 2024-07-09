https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/etimesgut-belediyesi-tiyatro-kuruyor-oyuncu-ve-sahne-amirligi-secmeleri-24-28-temmuzda--1085699251.html
Etimesgut Belediyesi tiyatro kuruyor: Oyuncu ve sahne amirliği seçmeleri için tarih açıklandı
Etimesgut Belediyesi tiyatro kuruyor: Oyuncu ve sahne amirliği seçmeleri için tarih açıklandı
Sputnik Türkiye
2024 yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak Erdal Beşikçioğlu'nu seçildiği Etimegut Belediyesi tiyatro kuruyor. Aynı zamanda bir oyuncu olan Beşikçioğlu... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T16:46+0300
2024-07-09T16:46+0300
2024-07-09T16:51+0300
türkiye
etimesgut
etimesgut seçim 2024
erdal beşikçioğlu
tiyatro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/07/1082537479_0:148:3001:1836_1920x0_80_0_0_53068f65fcf74e913f94e621bb9f504c.jpg
Etimesgut Belediyesi, Ankara'ya yeni bir tiyatro grubu kazandıracak.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye yakışır bir tiyatro oluşturmak için başlatılan çalışmalar kapsamında, oyuncu ve sahne amirliği seçmeleri yapılacak.Etimesgut Kent Tiyatrosu'nun 24-28 Temmuz'daki seçmelerini, sanatçı ve akademisyenlerden oluşan bir jüri gerçekleştirecek.Sınavın ayrıntılarına https://www.etimesgutkenttiyatrosu.com/ adresinden ulaşılabilecek.Etimesgut Kent Tiyatrosu kendi çalışmalarının yanı sıra çeşitli kültür sanat repertuvar hazırlıklarını da sürdürüyor.Bu kapsamda drama grupları, senaryo ve oyun yazarlığı kursları, oyunculuk eğitimlerinin hazırlıkları devam ediyor.Etimesgut Kent Tiyatrosu'nun, ekim ayında 'perde' diyecek.Tiyatro ile ilgili detayları sosyal medyadan paylaşan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/milli-egitim-bakanligindan-onlar-ermis-muradina-adli-masal-kitabiyla-ilgili-aciklama-1085698569.html
türkiye
etimesgut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/07/1082537479_178:0:2822:1983_1920x0_80_0_0_d4fa08604c53b37d118cf554facf3664.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
etimesgut belediyesi tiyatro kuruyor, etimesgut kent tiyatrosu ne zaman açılacak, erdal beşikçioğlu etimesgut,
etimesgut belediyesi tiyatro kuruyor, etimesgut kent tiyatrosu ne zaman açılacak, erdal beşikçioğlu etimesgut,
Etimesgut Belediyesi tiyatro kuruyor: Oyuncu ve sahne amirliği seçmeleri için tarih açıklandı
16:46 09.07.2024 (güncellendi: 16:51 09.07.2024)
2024 yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak Erdal Beşikçioğlu'nu seçildiği Etimegut Belediyesi tiyatro kuruyor. Aynı zamanda bir oyuncu olan Beşikçioğlu Etimesgut Kent Tiyatrosu ile ilgili açıklamaları sosyal medya hesabından paylaştı.
Etimesgut Belediyesi, Ankara'ya yeni bir tiyatro grubu kazandıracak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye yakışır bir tiyatro oluşturmak için başlatılan çalışmalar kapsamında, oyuncu ve sahne amirliği seçmeleri yapılacak.
Etimesgut Kent Tiyatrosu'nun 24-28 Temmuz'daki seçmelerini, sanatçı ve akademisyenlerden oluşan bir jüri gerçekleştirecek.
Sınavın ayrıntılarına https://www.etimesgutkenttiyatrosu.com/ adresinden ulaşılabilecek.
Etimesgut Kent Tiyatrosu kendi çalışmalarının yanı sıra çeşitli kültür sanat repertuvar hazırlıklarını da sürdürüyor.
Bu kapsamda drama grupları, senaryo ve oyun yazarlığı kursları, oyunculuk eğitimlerinin hazırlıkları devam ediyor.
Etimesgut Kent Tiyatrosu'nun, ekim ayında 'perde' diyecek.
Tiyatro ile ilgili detayları sosyal medyadan paylaşan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu şu ifadelere yer verdi:
"Etimesgut Kent Tiyatrosu açılıyor. Oyuncu, Sahne Amiri sınavı yapılıyor! Sezonda gösterimlerine başlayacak olan Etimesgut Kent Tiyatrosu; seçkin jüri kadrosuyla oyuncu ve sahne amiri sınavı yaparak, liyakatli ve eğitimli bir kadro kuruyor! Kentinin hikayesi tiyatro sahnesine çıkıyor! Başvuru için http://etimesgutkenttiyatrosu.com
adresinden başvurunuzu yapabilirsiniz."