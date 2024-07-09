https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/eski-trabzonspor-baskani-turkiye-futbol-federasyonu-baskanligina-aday-olacak--1085710684.html
Eski Trabzonspor Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olacak
Eski Trabzonspor Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olacak
Sputnik Türkiye
Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, 16 kulübün desteği ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına resmi adaylık için başvuru yapacak. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T23:39+0300
2024-07-09T23:39+0300
2024-07-09T23:39+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
başkanlık
başkanlık seçimleri
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İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 18 Temmuz'da yapılacak olan seçimleri için adaylık başvurusunda bulunacak. 16 kulübün desteğini arkasına alan Hacıosmanoğlu, 10 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına resmi adaylık için başvuruda bulunacağı öğrenildi.
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türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, başkanlık, başkanlık seçimleri
türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, başkanlık, başkanlık seçimleri
Eski Trabzonspor Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olacak
Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, 16 kulübün desteği ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına resmi adaylık için başvuru yapacak.
İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 18 Temmuz'da yapılacak olan seçimleri için adaylık başvurusunda bulunacak.
16 kulübün desteğini arkasına alan Hacıosmanoğlu, 10 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına resmi adaylık için başvuruda bulunacağı öğrenildi.