https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/eski-trabzonspor-baskani-turkiye-futbol-federasyonu-baskanligina-aday-olacak--1085710684.html

Eski Trabzonspor Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olacak

Eski Trabzonspor Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olacak

Sputnik Türkiye

Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, 16 kulübün desteği ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına resmi adaylık için başvuru yapacak. 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T23:39+0300

2024-07-09T23:39+0300

2024-07-09T23:39+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

başkanlık

başkanlık seçimleri

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İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 18 Temmuz'da yapılacak olan seçimleri için adaylık başvurusunda bulunacak. 16 kulübün desteğini arkasına alan Hacıosmanoğlu, 10 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına resmi adaylık için başvuruda bulunacağı öğrenildi.

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türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, başkanlık, başkanlık seçimleri