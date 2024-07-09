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Emekli maaşlarıyla ilgili seyyanen zam iddiası: 'Bakan Işıkhan, Kabine toplantısında sunum yaptı'
Emekli maaşlarıyla ilgili seyyanen zam iddiası: 'Bakan Işıkhan, Kabine toplantısında sunum yaptı'
Sputnik Türkiye
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emekli maaşları konusunda çalışma yaptığını belirterek, masada üç... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
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10 bin TL en düşük emekli maaşı alanlar için çalışmaların sürdüğü gündemde yerini korurken Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'den seyyanen zam iddiası geldi. Selvi, bugünkü yazısının 'Seyyanen zam var' ara başlığıyla kaleme aldığı bölümünde şu ifadelere yer verdi:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emekli maaşları konusunda çalışma yaptığını belirten Selvi, yazısının devamında, şu ifadelere yer verdi:Bakan Vedat Işıkhan’ın çalışması 3 alternatiften oluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/en-dusuk-emekli-maasina-iki-duzenleme-12-bin-500-tl-icin-formul-ortaya-cikti-1085670729.html
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Emekli maaşlarıyla ilgili seyyanen zam iddiası: 'Bakan Işıkhan, Kabine toplantısında sunum yaptı'

11:19 09.07.2024 (güncellendi: 11:39 09.07.2024)
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Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emekli maaşları konusunda çalışma yaptığını belirterek, masada üç alternatif rakamın olduğunu belirtti.
10 bin TL en düşük emekli maaşı alanlar için çalışmaların sürdüğü gündemde yerini korurken Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'den seyyanen zam iddiası geldi.
Selvi, bugünkü yazısının 'Seyyanen zam var' ara başlığıyla kaleme aldığı bölümünde şu ifadelere yer verdi:
EYT’lilerin sisteme dahil olmasıyla birlikte 15 milyon 950 bin emeklinin içinde 10 bin TL alanların sayısı 3 milyon 800 bin. Bunların bir kısmı kök maaşı 10 bin liranın altında olduğu halde seyyanen yapılan artış nedeniyle 10 bin lira alabiliyorlar. Ama hesaplama aldıkları kök maaşa göre yapılacağı için, yüzde 24.73’lük enflasyon artışı ile birlikte 10 bin lira alanların sayısı 1 milyon 800 bine düşecek. Yani 1 milyon 800 bin kişi 10 bin liranın altında maaş alacak. Bu demektir ki, zamdan yararlanamayacaklar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emekli maaşları konusunda çalışma yaptığını belirten Selvi, yazısının devamında, şu ifadelere yer verdi:
Bakan Vedat Işıkhan’ın çalışması 3 alternatiften oluşuyor.
1.
11 bin 500 TL’ye,
2.
12 bin TL’ye,
3.
12 bin 500 TL’ye yükseltilmesi.
10 bin TL alacak olan emeklilerimizin maaşının 12 bin TL’ye yükseltilmesi durumunda bundan 3 milyon 800 bin emekli yararlanacak. 12 bin 500 TL’ye yükseltilmesi kabul edilirse 4 milyonu aşkın emeklimiz bundan istifade edecek. Emeklilerimizin durumu kökten ele alınmayı hak ediyor.
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En düşük emekli maaşına iki düzenleme: 12 bin 500 TL için formül ortaya çıktı
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