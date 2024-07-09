https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/elazigda-saganak-yollari-gole-dondurdu-yagis-aksam-boyu-devam-edecek-1085707867.html

Erzincan’ın turizm beldesini sel vurdu: Elazığ'da sağanak yolları göle döndürdü

Erzincan’ın turizm beldesini sel vurdu: Elazığ'da sağanak yolları göle döndürdü

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'den gelen açıklamanın ardından Erzincan’da etkili olan sağanak yağış Çağlayan beldesinde sele dönüştü. Restoranları ve çok sayıda müstakil evi sel... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T20:25+0300

2024-07-09T20:25+0300

2024-07-09T20:54+0300

türkiye

elazığ

sağanak

sağanak yağış

sel

erzincan

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Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan’da akşam saatlerinde doluyla karışık yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış Erzincan il merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan, Girlevik Şelalesinin de yer aldığı Çağlayan beldesinde sele dönüştü. Sel suları Erzincan’ın en popüler turizm beldesinde büyük zarara yol açtı. Dere yatağından taşan sel suları restoranları vurdu. Su altında kalan işletmelerde su tahliye çalışması sürdürülüyor. Sel suları ekili araziler ve müstakil evleri de etkiledi. Çağlayan beldesine İl Özel İdaresi, belediye, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elazığ'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndüElazığ, akşam saatlerinde sağanak yağışa teslim oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasının ardından kent merkezinde sağanak etkisini gösterdi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken bazıları ise ayakkabılarını çıkararak yalın ayak yürüdü. Yolların göle döndüğü sağanak yağışın akşam boyunca ara ara etkisini sürdüreceği belirtilirken, yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/ankara-ve-cevresindeki-iller-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1085695721.html

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elazığ, sağanak, sağanak yağış, sel, erzincan