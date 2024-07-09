https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/elazigda-saganak-yollari-gole-dondurdu-yagis-aksam-boyu-devam-edecek-1085707867.html
Erzincan’ın turizm beldesini sel vurdu: Elazığ'da sağanak yolları göle döndürdü
Erzincan’ın turizm beldesini sel vurdu: Elazığ'da sağanak yolları göle döndürdü
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'den gelen açıklamanın ardından Erzincan’da etkili olan sağanak yağış Çağlayan beldesinde sele dönüştü. Restoranları ve çok sayıda müstakil evi sel... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T20:25+0300
2024-07-09T20:25+0300
2024-07-09T20:54+0300
türkiye
elazığ
sağanak
sağanak yağış
sel
erzincan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085708227_0:0:2040:1148_1920x0_80_0_0_73d4f8753a80bd6bb2c7903511326e64.jpg
Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan’da akşam saatlerinde doluyla karışık yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış Erzincan il merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan, Girlevik Şelalesinin de yer aldığı Çağlayan beldesinde sele dönüştü. Sel suları Erzincan’ın en popüler turizm beldesinde büyük zarara yol açtı. Dere yatağından taşan sel suları restoranları vurdu. Su altında kalan işletmelerde su tahliye çalışması sürdürülüyor. Sel suları ekili araziler ve müstakil evleri de etkiledi. Çağlayan beldesine İl Özel İdaresi, belediye, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elazığ'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndüElazığ, akşam saatlerinde sağanak yağışa teslim oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasının ardından kent merkezinde sağanak etkisini gösterdi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken bazıları ise ayakkabılarını çıkararak yalın ayak yürüdü. Yolların göle döndüğü sağanak yağışın akşam boyunca ara ara etkisini sürdüreceği belirtilirken, yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/ankara-ve-cevresindeki-iller-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1085695721.html
türkiye
elazığ
erzincan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085708227_210:0:1741:1148_1920x0_80_0_0_ca9d58e72358070edc462df8e3ef4ef6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elazığ, sağanak, sağanak yağış, sel, erzincan
elazığ, sağanak, sağanak yağış, sel, erzincan
Erzincan’ın turizm beldesini sel vurdu: Elazığ'da sağanak yolları göle döndürdü
20:25 09.07.2024 (güncellendi: 20:54 09.07.2024)
Meteoroloji'den gelen açıklamanın ardından Erzincan’da etkili olan sağanak yağış Çağlayan beldesinde sele dönüştü. Restoranları ve çok sayıda müstakil evi sel suları bastı. Elazığ'da etkisini gösteren sağanak yağış ise yolları göle döndürdü.
Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan’da akşam saatlerinde doluyla karışık yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış Erzincan il merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan, Girlevik Şelalesinin de yer aldığı Çağlayan beldesinde sele dönüştü.
Sel suları Erzincan’ın en popüler turizm beldesinde büyük zarara yol açtı. Dere yatağından taşan sel suları restoranları vurdu. Su altında kalan işletmelerde su tahliye çalışması sürdürülüyor.
Sel suları ekili araziler ve müstakil evleri de etkiledi. Çağlayan beldesine İl Özel İdaresi, belediye, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
Elazığ, akşam saatlerinde sağanak yağışa teslim oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasının ardından kent merkezinde sağanak etkisini gösterdi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken bazıları ise ayakkabılarını çıkararak yalın ayak yürüdü.
Yolların göle döndüğü sağanak yağışın akşam boyunca ara ara etkisini sürdüreceği belirtilirken, yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.