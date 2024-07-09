https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/ankara-ve-cevresindeki-iller-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1085695721.html
Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Sputnik Türkiye
Ankara ve çevresindeki illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T14:58+0300
2024-07-09T14:58+0300
2024-07-09T15:15+0300
türkiye
ankara
gök gürültülü sağanak
meteoroloji genel müdürlüğü
bolu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083340760_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46de051f95e5fb9c2ead1990bb179030.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, gök gürültülü sağanak, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı çevreleri, Bolu'nun batısıyla Karabük ve Kastamonu'nun güneyinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacak.Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/meteoroloji-acikladi-bazi-illerde-saganak-yagis-bekleniyor-1085674112.html
türkiye
ankara
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083340760_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59a7b096ab2866be0712d4ee3c2b0d02.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, gök gürültülü sağanak, meteoroloji genel müdürlüğü, bolu
ankara, gök gürültülü sağanak, meteoroloji genel müdürlüğü, bolu
Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
14:58 09.07.2024 (güncellendi: 15:15 09.07.2024)
Ankara ve çevresindeki illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, gök gürültülü sağanak, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı çevreleri, Bolu'nun batısıyla Karabük ve Kastamonu'nun güneyinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacak.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.