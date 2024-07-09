https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/ankara-ve-cevresindeki-iller-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1085695721.html

Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Sputnik Türkiye

Ankara ve çevresindeki illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor. 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T14:58+0300

2024-07-09T14:58+0300

2024-07-09T15:15+0300

türkiye

ankara

gök gürültülü sağanak

meteoroloji genel müdürlüğü

bolu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, gök gürültülü sağanak, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı çevreleri, Bolu'nun batısıyla Karabük ve Kastamonu'nun güneyinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacak.Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/meteoroloji-acikladi-bazi-illerde-saganak-yagis-bekleniyor-1085674112.html

türkiye

ankara

bolu

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ankara, gök gürültülü sağanak, meteoroloji genel müdürlüğü, bolu