https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/duzcede-ormanlik-alanlara-girisler-15-ekime-kadar-yasaklandi-1085699129.html
Düzce'de ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı
Düzce'de ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı
Sputnik Türkiye
Düzce'de yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişlere 15 Ekim'e kadar izin verilmeyecek. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T16:42+0300
2024-07-09T16:42+0300
2024-07-09T16:42+0300
türkiye
düzce
düzce valiliği
orman
orman yangını
ormanlık alan
meteoroloji genel müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/08/1074472586_0:431:1536:1295_1920x0_80_0_0_1c6230dd9826bd477c9fb224164bc602.jpg
Valilikten yapılan açıklamada, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunca ormanları yangına karşı korumak için bazı kararlar alındığı belirtildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler çerçevesinde, ülke genelinde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artması ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğine bağlı olarak orman yangını riskinin artabileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"İlimiz sorumluluk alanlarında çıkabilecek orman yangınlarının önlenebilmesi amacıyla tüm ormanlık alanlara, yetkililer ve orman idaresi tarafından yasal veya zorunlu sebeplerle izin verileceklerin dışındaki, belirlenen piknik alanları dışındaki tüm girişler, 16 Temmuz'dan 15 Ekim'e kadar yasaklanmıştır.Kentte yer ateşi yakılmamak kaydıyla, girişe izin verilen alanlarda 10.00-20.00 saatlerinde ocak, barbekü, mangal, piknik tüpü ve semaver kullanılarak piknik yapılabilecek. Aydınpınar, Güzeldere Şelalesi ve Korugöl Tabiat Parkı ile Samandere Şelaleleri Tabiat Anıtı milli parklarında 10.00-20.00 saatlerinde yalnızca piknik tüpü kullanılarak piknik yapılabilecek. Orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında, ilgili idarenin belirlediği şekilde ateşsiz piknik ve diğer rekreatif faaliyetler yapılabilecek."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/belediye-baskani-ozlu-degistirilmesini-istedi-bolu-dagi-degil-duzce-dagi-1085648771.html
türkiye
düzce
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/08/1074472586_0:287:1536:1439_1920x0_80_0_0_85dbbb8cda865a4c210cad2f67f7b7ee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
düzce, düzce valiliği, orman, orman yangını, ormanlık alan, meteoroloji genel müdürlüğü
düzce, düzce valiliği, orman, orman yangını, ormanlık alan, meteoroloji genel müdürlüğü
Düzce'de ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı
Düzce'de yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişlere 15 Ekim'e kadar izin verilmeyecek.
Valilikten yapılan açıklamada, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunca ormanları yangına karşı korumak için bazı kararlar alındığı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler çerçevesinde, ülke genelinde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artması ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğine bağlı olarak orman yangını riskinin artabileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimiz sorumluluk alanlarında çıkabilecek orman yangınlarının önlenebilmesi amacıyla tüm ormanlık alanlara, yetkililer ve orman idaresi tarafından yasal veya zorunlu sebeplerle izin verileceklerin dışındaki, belirlenen piknik alanları dışındaki tüm girişler, 16 Temmuz'dan 15 Ekim'e kadar yasaklanmıştır.
Kentte yer ateşi yakılmamak kaydıyla, girişe izin verilen alanlarda 10.00-20.00 saatlerinde ocak, barbekü, mangal, piknik tüpü ve semaver kullanılarak piknik yapılabilecek. Aydınpınar, Güzeldere Şelalesi ve Korugöl Tabiat Parkı ile Samandere Şelaleleri Tabiat Anıtı milli parklarında 10.00-20.00 saatlerinde yalnızca piknik tüpü kullanılarak piknik yapılabilecek. Orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında, ilgili idarenin belirlediği şekilde ateşsiz piknik ve diğer rekreatif faaliyetler yapılabilecek."