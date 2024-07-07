https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/sinir-tanimiyor-israil-3-filistinliyi-serbest-birakip-topcu-yagmuruyla-oldurdu--1085621102.html
Sınır tanımıyor: İsrail, 3 Filistinliyi serbest bırakıp topçu yağmuruyla öldürdü
Sınır tanımıyor: İsrail, 3 Filistinliyi serbest bırakıp topçu yağmuruyla öldürdü
Sputnik Türkiye
İsrail, işkence yöntemlerine yeni bir yol ekledi. Filistinlileri serbest bırakan İsrail, kaçtıkları yola topçu saldırıları yaparak 3 Filistinliyi katletti. 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T15:33+0300
2024-07-07T15:33+0300
2024-07-07T15:33+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
israil ordusu (idf)
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Gazze Şeridi’nin güneyinde İsrail askerleri tarafından alıkonulup serbest bırakılan Filistinlilerden üçü serbest bırakılmalarının hemen ardından hedef alınarak öldürüldü. Refah’taki hastane kaynaklarına göre, yardım çalışmaları sırasında alıkonulan Filistinliler, serbest bırakıldıktan sonra Refah’ın doğusunda düzenlenen topçu saldırısında vuruldu. Cansız bedenleri Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yakınlarında elleri bağlı şekilde bulunan 3 Filistinli, İsrail askerlerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıdan kurtulan bazı Filistinliler, İsrail esaretinde ağır işkenceler gördüklerini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/filistin-yok-ediliyor-israilden-bati-seriada-son-30-yilin-en-buyuk-toprak-gaspi-1085504718.html
filistin
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf)
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf)
Sınır tanımıyor: İsrail, 3 Filistinliyi serbest bırakıp topçu yağmuruyla öldürdü
İsrail, işkence yöntemlerine yeni bir yol ekledi. Filistinlileri serbest bırakan İsrail, kaçtıkları yola topçu saldırıları yaparak 3 Filistinliyi katletti.
Gazze Şeridi’nin güneyinde İsrail askerleri tarafından alıkonulup serbest bırakılan Filistinlilerden üçü serbest bırakılmalarının hemen ardından hedef alınarak öldürüldü.
Refah’taki hastane kaynaklarına göre, yardım çalışmaları sırasında alıkonulan Filistinliler, serbest bırakıldıktan sonra Refah’ın doğusunda düzenlenen topçu saldırısında vuruldu.
Cansız bedenleri Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yakınlarında elleri bağlı şekilde bulunan 3 Filistinli, İsrail askerlerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıdan kurtulan bazı Filistinliler, İsrail esaretinde ağır işkenceler gördüklerini ifade etti.