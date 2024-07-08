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AK Partili Güler’den sokak köpeklerine ilişkin açıklama: 'Ötenazi yoluyla son vermek lazım'
AK Partili Güler’den sokak köpeklerine ilişkin açıklama: 'Ötenazi yoluyla son vermek lazım'
Sputnik Türkiye
AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifini hafta sonuna doğru Meclis Başkanlığına sunacaklarını belirterek, kuduz... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T23:27+0300
2024-07-08T23:28+0300
politika
sokak
sokak köpeği
ak parti
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kuduz
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AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, AK Parti Genel Merkezi'nde başıboş sokak köpeklerine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun sokak hayvanları konusunda toplumun her kesimi ile yapmış olduğu görüşmelerin tutanaklarını, raporlarını, konuşmaları kendilerine ilettiğini ve bir metin çalışması yaptıklarını hatırlattı. Güler, bugün de AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazırlanan metni sunduklarını belirterek, son birkaç rötuş yapacaklarını ve bu hafta içi muhalefet partisi grup başkanvekilleriyle görüşmek suretiyle hafta sonuna doğru Meclis Başkanlığına teklifi vereceklerini söyledi. Tekliflerinin 5199 sayılı Kanun'daki bazı maddelerde değişiklik içerdiğini ifade eden Güler, "Sokaklar hem hayvanlar hem insanlar için -bu konular da soğuktur, açlıktır, hastalıktır- güvenli alanlar değildir. Bizim bir yaşam alanı şekliyle köpeklerimizi, hayvanlarımızı daha korunaklı, daha güvenli alanlara almamız gerekiyor. Çok nitelikli barınaklara almamız gerekiyor. Bakanlığımızın, Tarım ve Orman Bakanlığımızın, diğer bakanlarımızın güçlü desteğiyle hem barınakların imkanlarını arttırma hem ciddi bir kısırlaştırma, aşılama ve aynı zamanda sahiplendirme noktasında çok güçlü bir çalışma olacak” diye konuştu.5196 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu'nun 9. maddesine değinen Güler, “Halihazırda şu anda bu kanun yürürlükte. 9. maddesi; kuduz riski taşıyan, rehabilite edilemeyecek şekilde azgınlaşmış ve barınaklarda diğer hayvanlara zarar veren ve bu hastalık riski noktasında barınakta kalma imkanı kalmayan hayvanların ötenazi ile hayatına son verilmesini emrediyor. Kanun şu anda var. Biz şimdi sokaklardan hayvanlarımızı barınaklara alıp hem kısırlaştırma, hem sahiplendirme hem de aşılama noktasında güçlü bir destek verirken, barınaklarda kalma imkanı kalmayan, hastalık taşıyan, hem hayvandan hayvana hem de hayvandan insana ciddi manada sağlık riski taşıyan, rehabilite edilme imkanı kalmamış ve çok farklı ırklardaki hayvanların barınaklarda da diğer hayvanlara zarar verdiğini görüyoruz. Aynı zamanda dediğimiz gibi çok önemli bir kuduz riski tehlikesi var. Dolayısıyla bunu da göz önüne almamız gerekiyor. Mutlaka bu süreçlerde o barınaklardaki yaşam kalitesinin niteliğinin arttırılması noktasında bizim tedbirler almamız lazım. O tedbirlerden biri de bu türden hayvanlarımıza acı çektirmeden, merhametimiz iklimine uygun olaraktan ötenazi yoluyla hayatlarına son vermek lazım” ifadelerini kullandı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/ak-partili-yenisehirlioglu-sahipsiz-kopeklere-iliskin-raporu-cumhurbaskani-erdogana-sundu-1085664675.html
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sokak, sokak köpeği, ak parti, recep tayyip erdoğan, kuduz
sokak, sokak köpeği, ak parti, recep tayyip erdoğan, kuduz

AK Partili Güler’den sokak köpeklerine ilişkin açıklama: 'Ötenazi yoluyla son vermek lazım'

23:27 08.07.2024 (güncellendi: 23:28 08.07.2024)
© AA / Mustafa ÇiftçiAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (ortada), AK Parti milletvekilleri Halil Eldemir (solda) ve Mustafa Yavuz (sağda) ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 30 maddeden oluşan Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu belirtti. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (ortada), AK Parti milletvekilleri Halil Eldemir (solda) ve Mustafa Yavuz (sağda) ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 30 maddeden oluşan Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu belirtti. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
© AA / Mustafa Çiftçi
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AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifini hafta sonuna doğru Meclis Başkanlığına sunacaklarını belirterek, kuduz riski taşıyan ve bu nedenle barınakta kalma imkanı kalmayan hayvanların ötenazi ile hayatına son verilmesi gerektiğini söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, AK Parti Genel Merkezi'nde başıboş sokak köpeklerine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun sokak hayvanları konusunda toplumun her kesimi ile yapmış olduğu görüşmelerin tutanaklarını, raporlarını, konuşmaları kendilerine ilettiğini ve bir metin çalışması yaptıklarını hatırlattı.
Güler, bugün de AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazırlanan metni sunduklarını belirterek, son birkaç rötuş yapacaklarını ve bu hafta içi muhalefet partisi grup başkanvekilleriyle görüşmek suretiyle hafta sonuna doğru Meclis Başkanlığına teklifi vereceklerini söyledi. Tekliflerinin 5199 sayılı Kanun'daki bazı maddelerde değişiklik içerdiğini ifade eden Güler, "Sokaklar hem hayvanlar hem insanlar için -bu konular da soğuktur, açlıktır, hastalıktır- güvenli alanlar değildir. Bizim bir yaşam alanı şekliyle köpeklerimizi, hayvanlarımızı daha korunaklı, daha güvenli alanlara almamız gerekiyor. Çok nitelikli barınaklara almamız gerekiyor. Bakanlığımızın, Tarım ve Orman Bakanlığımızın, diğer bakanlarımızın güçlü desteğiyle hem barınakların imkanlarını arttırma hem ciddi bir kısırlaştırma, aşılama ve aynı zamanda sahiplendirme noktasında çok güçlü bir çalışma olacak” diye konuştu.
5196 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu'nun 9. maddesine değinen Güler, “Halihazırda şu anda bu kanun yürürlükte. 9. maddesi; kuduz riski taşıyan, rehabilite edilemeyecek şekilde azgınlaşmış ve barınaklarda diğer hayvanlara zarar veren ve bu hastalık riski noktasında barınakta kalma imkanı kalmayan hayvanların ötenazi ile hayatına son verilmesini emrediyor. Kanun şu anda var. Biz şimdi sokaklardan hayvanlarımızı barınaklara alıp hem kısırlaştırma, hem sahiplendirme hem de aşılama noktasında güçlü bir destek verirken, barınaklarda kalma imkanı kalmayan, hastalık taşıyan, hem hayvandan hayvana hem de hayvandan insana ciddi manada sağlık riski taşıyan, rehabilite edilme imkanı kalmamış ve çok farklı ırklardaki hayvanların barınaklarda da diğer hayvanlara zarar verdiğini görüyoruz. Aynı zamanda dediğimiz gibi çok önemli bir kuduz riski tehlikesi var. Dolayısıyla bunu da göz önüne almamız gerekiyor. Mutlaka bu süreçlerde o barınaklardaki yaşam kalitesinin niteliğinin arttırılması noktasında bizim tedbirler almamız lazım. O tedbirlerden biri de bu türden hayvanlarımıza acı çektirmeden, merhametimiz iklimine uygun olaraktan ötenazi yoluyla hayatlarına son vermek lazım” ifadelerini kullandı
AK Partili Yenişehirlioğlu sahipsiz köpeklere ilişkin raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
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AK Partili Yenişehirlioğlu sahipsiz köpeklere ilişkin raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu
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