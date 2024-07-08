https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/boeing-dolandiricilik-suclamalarini-kabul-edecek-1085635378.html

Boeing dolandırıcılık suçlamalarını kabul edecek

Boeing dolandırıcılık suçlamalarını kabul edecek

Sputnik Türkiye

Boeing’in, 2018 ve 2019 yıllarında Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen ve toplamda 346 kişinin ölümüne yol açan kazalara ilişkin davada dolandırıcılık... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T09:05+0300

2024-07-08T09:05+0300

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ABD Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, Reuters haber ajansına açıklamasında, Boeing ve bakanlık arasında şirketin ölümcül 737 MAX kazalarıyla ilgili ABD soruşturmasında suçunu kabul etmesi yönünde bir anlaşmaya varıldığını bildirdi.Yetkili, “Boeing, Adalet Bakanlığı'nın iki ölümcül 737 MAX kazasıyla bağlantılı soruşturmasını çözmek için bir dolandırıcılık komplosu suçunu kabul etti” şeklinde konuştu.Federal bir yargıcın onayını gerektiren anlaşma kapsamında, Boeing’in 243,6 milyon dolar para cezası ödeyeceği, ayrıca programlarının güvenliğini ve kurallara uyumunu artırmak için 455 milyon dolar yatırım yapacağını kaydedildi.Haberde, şirketin suçlamaları kabul etmesinin, gelecekte devletten büyük ihaleler alma olasılığını tehlikeye atacağı kaydedildi.Agence France-Presse’in aktardığına göre Boeing, ABD Adalet Bakanlığı’yla anlaşmaya varıldığını doğruladı.Daha önce ABD Adalet Bakanlığı’nın, Boeing’in 737 Max jet uçaklarının 2018 ve 2019 yıllarında karıştığı ölümcül kazaların ardından varılan dolandırıcılıkla mücadele uyum programına ilişkin anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle şirkete karşı suç duyurusunda bulunmaya karar verdiği bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/abd-adalet-bakanliginin-boeingi-dolandiricilikla-suclamaya-hazirlandigi-bildirildi-1085399136.html

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