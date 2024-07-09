https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/beklenmedik-tatsizlik-64-isik-yili-uzakliktaki-gezegen-curuk-yumurta-gibi-kokuyor-olabilir-1085667196.html
Beklenmedik tatsızlık: 64 ışık yılı uzaklıktaki gezegen 'çürük yumurta' gibi kokuyor olabilir
Beklenmedik tatsızlık: 64 ışık yılı uzaklıktaki gezegen 'çürük yumurta' gibi kokuyor olabilir
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ABD'de araştırmacılar, Dünya'dan yaklaşık 64 ışık yılı uzaklıktaki ötegezegenin atmosferinde tespit edilen hidrojen sülfür nedeniyle bu gezegenin 'çürük... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T00:40+0300
2024-07-09T00:40+0300
2024-07-09T00:40+0300
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nasa
sülfür
sülfür
hidrojen sülfür
yumurta
abd
james webb uzay teleskobu
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ABD’de yapılan bir araştırmada, Dünya’dan yaklaşık 64 ışık yılı uzaklıktaki HD 189733 b adlı ötegezegenin atmosferinde hidrojen sülfür tespit edildi. Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacıları, James Webb Uzay Teleskobu’nun verileri doğrultusunda bu keşfi gerçekleştirdi.Ötegezegenin atmosferinde bulunan hidrojen sülfür, çürük yumurtaya benzeyen kötü bir koku yaymasıyla biliniyor. Araştırmacılar, bu molekülün tespit edilmesinin diğer gezegenlerde de benzer araştırmalar yapılmasına olanak sağlayacağını belirtti.Astrofizikçi Guangwei Fu, yaklaşık 950 santigrat derece sıcaklığa sahip bu gezegende yaşam belirtisi aramadıklarını, ancak hidrojen sülfürün diğer gezegenlerin atmosferlerinin incelenmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bu keşif, gezegenlerin kimyasal yapılarının anlaşılması ve evrende yaşam izlerinin aranması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Araştırmanın sonuçları 'Nature' dergisinde yayınlandı ve bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/james-webb-uzay-teleskobu-karmasik-yapilar-kesfetti-jupiter-bizi-sasirtti-1085238664.html
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nasa, sülfür, sülfür, hidrojen sülfür, yumurta, abd, james webb uzay teleskobu
nasa, sülfür, sülfür, hidrojen sülfür, yumurta, abd, james webb uzay teleskobu
Beklenmedik tatsızlık: 64 ışık yılı uzaklıktaki gezegen 'çürük yumurta' gibi kokuyor olabilir
ABD'de araştırmacılar, Dünya'dan yaklaşık 64 ışık yılı uzaklıktaki ötegezegenin atmosferinde tespit edilen hidrojen sülfür nedeniyle bu gezegenin 'çürük yumurta gibi' koku yayıyor olabileceğini tespit etti.
ABD’de yapılan bir araştırmada, Dünya’dan yaklaşık 64 ışık yılı uzaklıktaki HD 189733 b adlı ötegezegenin atmosferinde hidrojen sülfür tespit edildi. Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacıları, James Webb Uzay Teleskobu’nun verileri doğrultusunda bu keşfi gerçekleştirdi.
Ötegezegenin atmosferinde bulunan hidrojen sülfür, çürük yumurtaya benzeyen kötü bir koku yaymasıyla biliniyor. Araştırmacılar, bu molekülün tespit edilmesinin diğer gezegenlerde de benzer araştırmalar yapılmasına olanak sağlayacağını belirtti.
Astrofizikçi Guangwei Fu, yaklaşık 950 santigrat derece sıcaklığa sahip bu gezegende yaşam belirtisi aramadıklarını, ancak hidrojen sülfürün diğer gezegenlerin atmosferlerinin incelenmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bu keşif, gezegenlerin kimyasal yapılarının anlaşılması ve evrende yaşam izlerinin aranması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Araştırmanın sonuçları 'Nature' dergisinde yayınlandı ve bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.