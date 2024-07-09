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Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik eylemlere karışan 11 kişi gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik eylemlere karışan 11 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Suriyelilere yönelik eylemlere karıştıkları gerekçesiyle 11 şüpheli gözaltına alındı. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
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Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik eylemlere karışan 11 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
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Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik eylemlere karışan 11 kişi gözaltına alındı

12:37 09.07.2024
gözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Suriyelilere yönelik eylemlere karıştıkları gerekçesiyle 11 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik eylemlere karışan 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçede Suriye uyruklulara yönelik gerçekleştirilen eylemlere karıştığı tespit edilen 2'si ilçe belediye çalışanı 11 kişi gözaltına alınmıştır."
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