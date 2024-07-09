https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/afyonkarahisarda-suriyelilere-yonelik-eylemlere-karisan-11-kisi-gozaltina-alindi-1085686495.html
Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik eylemlere karışan 11 kişi gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik eylemlere karışan 11 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Suriyelilere yönelik eylemlere karıştıkları gerekçesiyle 11 şüpheli gözaltına alındı. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T12:37+0300
2024-07-09T12:37+0300
2024-07-09T12:37+0300
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emniyet
emniyet müdürü
dinar
dinar
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Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik eylemlere karışan 11 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
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afyonkarahisar, emniyet, emniyet müdürü, dinar, dinar, eylem
afyonkarahisar, emniyet, emniyet müdürü, dinar, dinar, eylem
Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik eylemlere karışan 11 kişi gözaltına alındı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Suriyelilere yönelik eylemlere karıştıkları gerekçesiyle 11 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da Suriyelilere yönelik eylemlere karışan 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçede Suriye uyruklulara yönelik gerçekleştirilen eylemlere karıştığı tespit edilen 2'si ilçe belediye çalışanı 11 kişi gözaltına alınmıştır."