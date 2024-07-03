https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/tbmmde-siginmaci-tartismasi-1085498747.html

TBMM’de sığınmacı tartışması

TBMM’de sığınmacı tartışması

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulunda sığınmacı tartışması yaşandı. 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T23:38+0300

2024-07-03T23:38+0300

2024-07-03T23:38+0300

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tbmm

tbmm genel kurulu

sığınmacı

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TBMM Genel Kurulu'nda CHP, yanlış Suriye ve sığınmacı politikalarının Türkiye’de neden olduğu toplumsal sorunların araştırılmasına ilişkin önerge verdi. CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, yanlış Suriye politikasının, yanlış Ortadoğu politikasının Türkiye’nin gündemine getirdiği ağır sorunlarla, toplumsal sorunlarla karşı karşıya bulunduklarını belirtti.CHP'li Emre, Bu ‘egemen güçlerin vekilleri’ ifadesinin üzerine gerçekten gitmek lazımCHP'li Emre, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Saadet Partili Kaya: 'İdlib' diye bir sorun varSaadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya ise, Suriye meselesinin Cumhuriyet tarihinin en büyük güvenlik meselesi ve sadece Türkiye’nin Suriye’yle olan ilişkilerini değil; Amerika’yla, Rusya’yla, İran’la, Irak’la olan bütün ilişkilerini kökünden etkilediğini belirterek, "Bugün Türkiye’de bulunan sığınmacı sayısı yaklaşık 3.5 milyondur ve ilişkiler artık girift hâle gelmiştir; ilçelerde, illerde sığınmacı göçmen sayısının oranlarını takip edebilmek için İçişleri Bakanlığı özel uygulamalar yapmak zorunda kalmıştır. İşin insani ve hukuki olarak çözülmesi şarttır. Biz, sadece kendi duygularımıza hitap eden ensar muhacir tanımlamalarıyla birlikte sorun üzerine odaklanırsak maalesef sorunu çözme imkan ve ihtimalimiz yoktur. Ayrıca, bir de 'İdlib' diye bir sorun var. İdlib denilen sorun, Türkiye'nin 2010 yılından beri karşı karşıya kaldığı sığınmacılar meselesinin en az 10’la çarpılması demektir. İdlib’de 100 binden fazla silahlı grup vardır, 100 binden fazla “silahlı savaşçı” diye tarif edilen insanlar vardır. Suriye'nin farklı bölgelerinden çıkarak İdlib’e giden 4 milyondan fazla insanın yaşadığı burada herhangi bir çatışma, Türkiye'nin mevcut sığınmacı sayısının en az 1.5-2 milyon daha fazla artmasına sebep olacak demektir. Türkiye mutlaka acilen bir adım atmak durumunda, insani ve hukuki boyutlarını mutlaka değerlendirmek durumunda” şeklinde konuştu.İYİ Partili Özdemir: Sığınmacı konusu dindarlık, ensar, muhacir söylemleriyle geçiştirilemezİYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de Kayseri’de yaşanan olayların ardından Suriye'de Türk bayrağına, askere ve yardım TIR'larına yapılan saldırıların, Türkiye'de sığınmacı olarak misafir edilen insanların bizimle kardeşlik bağlarının olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Sığınmacı konusu dindarlık, ensar, muhacir söylemleriyle geçiştirilemez. Aynı dine mensup olmamız, farklı kültürlerin insanları olduğumuz gerçeğini de asla ortadan kaldırmaz. Uygulanan politikalar nedeniyle neler yaşıyoruz, askerimize, bayrağımıza yapılanlar ortada. Yarın ne olacak belli değil arkadaşlar. Soruyorum sizlere: Kimdir bunun sorumlusu? Bu iş nasıl çözülecek? Daha ne olması gerekiyor ki sığınmacıları göndermek için bekliyoruz? Onları burada tutmak isteyen güç kim? Elinizi bağlayan ne? Millet açıklama bekliyor. Bu iş için Avrupa'dan, oradan buradan aldığınız para neyse lütfen sığınmacıları göndermek için harcayın” diye konuştu.DEM Partili Gergerlioğlu:Türkiye iki üç gündür 6-7 Eylül 1955 olaylarının bir benzerini yaşıyor ya, görmüyor musunuz?DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 'gönderilsin' demekle konunun çözülemeyeceğine işaret ederek, “Türkiye iki üç gündür 6-7 Eylül 1955 olaylarının bir benzerini yaşıyor ya, görmüyor musunuz? Kayseri’de başladı olaylar -Gaziantep, Reyhanlı- utanç verici görüntüler var. 'Durun, etmeyin, eylemeyin' dedik. Kayseri’de 70 bin kişi etkilendi, 21 dükkan yakıldı, insanlar evlerinden çıkamıyor ya. Yani çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hastalar evlerinden çıkamıyor, perişan durumda; kimsenin umurunda değil. 'Gönderilsin de gönderilsin.' Esas olan insan haklarıdır arkadaşlar. Biz insan hakları savunucuları Kürt, Türk, Müslüman, Hristiyan, şu bu ayırt etmeyiz; insanın hakkını öne çıkarırız” şeklinde konuştu.AK Partili Uslu: Bu nefret söylemi, ırkçılık Avrupa'da yükseldi maalesef Türkiye'ye de sirayet ettiAK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Suriyeli konusunun siyasi rant konusu haline getirildiğini söyleyerek, “Bu nefret söylemi, ırkçılık Avrupa'da yükseldi maalesef Türkiye'ye de sirayet etti. Oysa bu alan bizim kodları mızda yoktur, olmaması gerekir. Nefret söylemi insanları düşmanlaştıran söylem; bu, bizim medeniyetimize yakışmaz. Bizim sığınmacılarla ilgili politikamız nettir arkadaşlar, göç politikamız nettir. Bir kere düzensiz göçle ilgili mücadelemizi devam ettiririz, sınırlarımızı devam ettiririz, sınır dışı süreçleri de devam ettiriyoruz. İkincisi, sığınma konusu, göç konusu dünyanın konusudur. Dünyada 350 milyondan fazla göçmen var. Bunlarla ilgili de bizim sığınmacılarla ilgili çözümümüz şudur: Kaynak ülke sorunları halledildikten sonra sığınmacıların kendi ülkesindeki yaşamalarına devam etmesidir, gönüllü bir şekilde geri dönüş süreçlerinin sürdürülmesidir” ifadelerini kullandı.CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de Türkiye'yi bir sığınmacı deposu hâline getirdiklerini iddia ederek, "Suriyeliden, Iraklıdan, Afganlıdan, Pakistanlıdan geçilmiyor İstanbul'un caddelerinde. Türkiye büyük bir güvenlik kaosuyla karşı karşıya, daha birkaç yıl önce İstanbul'da eğlence merkezlerinde büyük saldırılar olmadı mı yabancılar tarafından yapılan? Terör saldırıları Taksim’in göbeğinde gerçekleşmedi mi? Bu insanlar hakkında hangi incelemeler vardı, bu insanlar Türkiye'ye nasıl geldiler? Bu olayın sizin Ortadoğu politikanızla, Suriye politikanızla, sığınmacı politikanızla bir bağlantısı yok mu? Bütün bunlar ortada duracak, bizi suçlayacaksınız ha? Yazıklar olsun" siye konuştu.AK Partili Cıngı: Lütfen, hadiseyi tek boyutlu olarak inceleyip burada yansıtmayınAK Parti Kayseri milletvekili Murat Cahid Cıngı ise şöyle konuştu:AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da Suriye vatandaşlarına geçici koruma verdiklerini kaydederek, “Biz güvenli bölgeyi oluşturduk, kaynak ülkede güvenli bir alan oluşturduk, güvenli ve gönüllü gidiş süreçleri oluşturduk. Sonra da siz diyorsunuz ki: 'O bölgede güvenli bölge oluşmasın, tezkereye oy vermeyelim.' Neden? Kimin baskısıyla diyorsunuz, kiminle beraber hareket ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/suriyelilere-vergi-muafiyeti-var-iddiasina-yalanlama-1085450546.html

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