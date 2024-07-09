https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/15-temmuzda-uc-sehirde-metro-ucretsiz-olacak--1085668295.html

15 Temmuz'da üç şehirde metro ücretsiz olacak

15 Temmuz'da üç şehirde metro ücretsiz olacak

Sputnik Türkiye

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle 15 Temmuz Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistem hatları vatandaşlara ücretsiz hizmet... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T02:30+0300

2024-07-09T02:30+0300

2024-07-09T02:30+0300

türkiye

metro

izmir

izban

ankara

istanbul

15 temmuz

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Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/cumhurbaskanligina-cevdet-yilmaz-vekalet-edecek-1085667437.html

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metro, izmir, izban, ankara, istanbul, 15 temmuz