https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/15-temmuzda-uc-sehirde-metro-ucretsiz-olacak--1085668295.html
15 Temmuz'da üç şehirde metro ücretsiz olacak
15 Temmuz'da üç şehirde metro ücretsiz olacak
Sputnik Türkiye
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle 15 Temmuz Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistem hatları vatandaşlara ücretsiz hizmet... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T02:30+0300
2024-07-09T02:30+0300
2024-07-09T02:30+0300
türkiye
metro
izmir
izban
ankara
istanbul
15 temmuz
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Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/cumhurbaskanligina-cevdet-yilmaz-vekalet-edecek-1085667437.html
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metro, izmir, izban, ankara, istanbul, 15 temmuz
metro, izmir, izban, ankara, istanbul, 15 temmuz
15 Temmuz'da üç şehirde metro ücretsiz olacak
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle 15 Temmuz Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistem hatları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.