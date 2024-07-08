https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/yargitayin-39-sanik-yonunden-bozdugu-akinci-ussu-davasi-yeniden-goruluyor-1085663832.html

Yargıtay'ın 39 sanık yönünden bozduğu Akıncı Üssü davası yeniden görülüyor

Yargıtay'ın 39 sanık yönünden bozduğu Akıncı Üssü davası yeniden görülüyor

Sputnik Türkiye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanığın yargılandığı davada, haklarındaki... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T19:29+0300

2024-07-08T19:29+0300

2024-07-08T19:39+0300

türkiye

yargıtay

fetö

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

dava

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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanığın yargılandığı davada haklarındaki hükümler Yargıtay 3. Ceza Dairesince bozulan 39 sanığın yargılanmasına başlandı.Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.Mahkeme Başkanı, dosyaya gelen evrakları okuduktan sonra, ankesörlü telefon kayıtlarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna karşı savunma yapmaları için tutuksuz sanıklara söz verdi.Tutuksuz sanık İsmail Aslan, Emine Gülşah Torunoğlu Aslan, Murat Yalçıner, Yücel Topçu, bilirkişi raporunda ardışık aramalarının olmadığını belirterek, önceki savunmalarını tekrar etti.Tutuksuz sanıklar Salih Celil Çakıcı ve Ahmet Gökten ise bilirkişi raporunu inceledikten sonra beyanda bulunmak için süre istedi.Tutuksuz sanık Hüseyin Arı, bilirkişi raporuna göre, 2015 yılına ait 5 ardışık aramasının tespit edildiğini belirterek, ardışık arama yaptığı belirtilen isimleri tanımadığını savundu.Mahkeme Başkanı, tutuksuz sanık beyanlarının ardından tanık beyanlarına geçileceğini bildirdi.15 Temmuz şehitlerinden Ömer İpek'in ablası tanık Döndü İpek, darbe gerçekleştiğinde Ankara'da olmadığını, kardeşi Ömer'i televizyonda görüp aradığını söyleyerek, "Olayın yaşandığı gün Ömer, demokrasiyi savunmak için dışarı çıkmış. Akköprü'ye gitmiş. Polisler, Ömer'e 'Siz vatandaşsınız size bir şey yapmazlar' demiş. Ömer de öne atılmış. O sırada telefonla konuşuyorduk. Tekrar aradığımda ise telefonu açan kişi, kardeşimi hastaneye götürdüklerini söyledi. G3 ile vurulmuş. Hastane hastane Ömer'i aradım. Tüm sorumlu askerlerden davacıyım" diye konuştu.Tanık Cafer Tepedelen, olay günü Ömer İpek ile birlikte olduğunu belirterek, "Rütbesini hatırlamadığım asker Ömer'e başından ateş etti. Üstümdeki gömleği çıkarıp müdahale ettim. Oradan hastaneye gittik. Orada şehit oldu. Ben sabaha kadar emniyette bekledim. İfade verdim." dedi.Tanık Serhat Ayrancı ise saat 22.30 sularında AK Parti binasının önüne gitmeye karar verdiklerini anlatarak, "Tankın üstündeki asker önce silahı bize doğrultup sonra havaya ateş etti. Polis bizi uzaklaştırmaya da çalışmadı askerlerin üstüne de sürmedi" ifadesinde bulundu.Tanık beyanlarının ardından tutuksuz sanık avukatları savcının mütalaasına kadar müvekkillerinin duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.Mahkeme Başkanı tarafından görüşü sorulan savcı, vareste taleplerinin kabulünü istedi.Kısa karar kuran Mahkeme Başkanı, vareste taleplerini kabul etti.Duruşmada daha sonra sanıkların tutukluluk durumuyla ilgili savunmalara geçildi.Söz verilen eski Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Haluk Şahar'ın avukatı, müvekkilinin olaya ilişkin kamera kayıtları üzerinden savunma yapmak istediğini belirtti."Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aldığı 9 yıl hapis cezası Yargıtayca "eksik inceleme" nedeniyle bozulan Şahar, darbe girişimi günü İstanbul'daki Moda Askeri Deniz Kulübü'nde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününde bulunduğunu belirterek, düğüne ilişkin görüntüleri izletti. Sanık Şahar, şu beyanda bulundu:Diğer sanıklar ise bilirkişi raporu taraflarına ulaştıktan sonra savunma yapmak istediklerini belirtti.Mahkeme Başkanı, avukat beyanlarının ardından duruşmayı, yarın devam edilmek üzere tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/cinli-byd-firmasi-ile-sanayi-ve-teknoloji-bakanligi-arasinda-1-milyar-dolarlik-anlasma-1085662483.html

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yargıtay, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), dava