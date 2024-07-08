Yargıtay'ın 39 sanık yönünden bozduğu Akıncı Üssü davası yeniden görülüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketinden 'Türk lirası' mesajı
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanından ‘güneş’ uyarısı
09:16
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
8 dk
SESLİ HABER
Ünlü spor spikeri, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
09:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
11:09
4 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray'dan Biden için yeni bahane: Jet Lag
11:24
2 dk
SESLİ HABER
'ABD, Suriye'yi yağmalamak için orada'
11:36
2 dk
SESLİ HABER
Putin’den Türk-Rus ilişkilerine dair mesaj
11:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Yargıtay’dan zina yapan eşe emsal niteliğinde karar
12:10
5 dk
SESLİ HABER
Başkanlık seçimi öncesi Trump’tan ‘Biden’ iddiası
12:21
2 dk
SESLİ HABER
İspanyol basınında Arda Güler'in 'sahte 9' pozisyonu tartışılıyor
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Yıldız oyuncu ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinde oynayacak
18:10
1 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
18:19
4 dk
SESLİ HABER
Devlet başkanı duyurdu: ABD ile diyalog süreci yeniden başlıyor
18:49
2 dk
SESLİ HABER
Dinozorlarla aynı dönemde yaşayan balık Ordu’da görüntülendi
19:04
3 dk
SESLİ HABER
Bazı mesleklerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi
19:16
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'nin eşi 4.5 milyon avroluk Bugatti aldı
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ünal: Erdoğan'ın Esad açıklaması oldukça cesur ve somut bir girişim
19:36
4 dk
SESLİ HABER
Biden yine gaf yaptı, yine gündem oldu
19:48
2 dk
SESLİ HABER
NASA'dan açıklama: Astronotlar uzayda mahsur mu kaldı?
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Özel okul masraflarında ciddi artış
20:12
1 dk
ÖZEL HABER
Merih'e ceza veren UEFA Nazi yanlısı taraftarları görmedi
20:21
4 dk
SESLİ HABER
2023-2024 yıllarında Erdoğan ile Putin kaç kez, hangi sebeplerle görüştü?
20:34
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna için paralı askerlik yapan Siman yargılanıyor
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Dünya Ticaret Örgütü açıkladı: Türkiye’nin dünya ticaretindeki payı ne?
20:54
2 dk
SESLİ HABER
Gazze'nin yüzde 90'ı yerinden edildi
21:04
2 dk
SESLİ HABER
Gece avlanan dev etçil çekirge görüntülendi
21:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’dan seçim tahmini
21:19
3 dk
SESLİ HABER
Google Türkiye Direktörü Keteloğlu, ‘Yapay zeka bizi işsiz mi bırakacak?’ sorusunu yanıtladı
21:29
2 dk
SESLİ HABER
Rasim Ozan Kütahyalı’nın Nagehan Alçı’ya attığı tehdit ve hakaret mesajları ortaya çıktı
21:37
5 dk
SESLİ HABER
İki lüks markaya kayyum atandı
21:48
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon Avrupa ülkelerinde alarm seviyesini yükseltti
22:20
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ATACMS füzesinin güdüm sistemini ele geçirdi
22:44
2 dk
SESLİ HABER
Morales’ten darbe girişimi iddiası: Kurmaca
22:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'Fransız halkı üzerine düşeni yaptı ve aşırı sağa geçit vermedi'
07:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üreticiye üretme, tüketiciye de tüketme diyorlar'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
6 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Başkentte 40 bin yoksul emekli
12:04
85 dk
HABER MASASI
Türkiye’de En Çok Boğulma Vakası Yaşanan İller Hangileridir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
19:14
39 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
20:02
54 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/yargitayin-39-sanik-yonunden-bozdugu-akinci-ussu-davasi-yeniden-goruluyor-1085663832.html
Yargıtay'ın 39 sanık yönünden bozduğu Akıncı Üssü davası yeniden görülüyor
Yargıtay'ın 39 sanık yönünden bozduğu Akıncı Üssü davası yeniden görülüyor
Sputnik Türkiye
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanığın yargılandığı davada, haklarındaki... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T19:29+0300
2024-07-08T19:39+0300
türkiye
yargıtay
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
dava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1f/1074198247_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0ca3a9df8f60dc9058a4c2bd7e8bdecd.jpg
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanığın yargılandığı davada haklarındaki hükümler Yargıtay 3. Ceza Dairesince bozulan 39 sanığın yargılanmasına başlandı.Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.Mahkeme Başkanı, dosyaya gelen evrakları okuduktan sonra, ankesörlü telefon kayıtlarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna karşı savunma yapmaları için tutuksuz sanıklara söz verdi.Tutuksuz sanık İsmail Aslan, Emine Gülşah Torunoğlu Aslan, Murat Yalçıner, Yücel Topçu, bilirkişi raporunda ardışık aramalarının olmadığını belirterek, önceki savunmalarını tekrar etti.Tutuksuz sanıklar Salih Celil Çakıcı ve Ahmet Gökten ise bilirkişi raporunu inceledikten sonra beyanda bulunmak için süre istedi.Tutuksuz sanık Hüseyin Arı, bilirkişi raporuna göre, 2015 yılına ait 5 ardışık aramasının tespit edildiğini belirterek, ardışık arama yaptığı belirtilen isimleri tanımadığını savundu.Mahkeme Başkanı, tutuksuz sanık beyanlarının ardından tanık beyanlarına geçileceğini bildirdi.15 Temmuz şehitlerinden Ömer İpek'in ablası tanık Döndü İpek, darbe gerçekleştiğinde Ankara'da olmadığını, kardeşi Ömer'i televizyonda görüp aradığını söyleyerek, "Olayın yaşandığı gün Ömer, demokrasiyi savunmak için dışarı çıkmış. Akköprü'ye gitmiş. Polisler, Ömer'e 'Siz vatandaşsınız size bir şey yapmazlar' demiş. Ömer de öne atılmış. O sırada telefonla konuşuyorduk. Tekrar aradığımda ise telefonu açan kişi, kardeşimi hastaneye götürdüklerini söyledi. G3 ile vurulmuş. Hastane hastane Ömer'i aradım. Tüm sorumlu askerlerden davacıyım" diye konuştu.Tanık Cafer Tepedelen, olay günü Ömer İpek ile birlikte olduğunu belirterek, "Rütbesini hatırlamadığım asker Ömer'e başından ateş etti. Üstümdeki gömleği çıkarıp müdahale ettim. Oradan hastaneye gittik. Orada şehit oldu. Ben sabaha kadar emniyette bekledim. İfade verdim." dedi.Tanık Serhat Ayrancı ise saat 22.30 sularında AK Parti binasının önüne gitmeye karar verdiklerini anlatarak, "Tankın üstündeki asker önce silahı bize doğrultup sonra havaya ateş etti. Polis bizi uzaklaştırmaya da çalışmadı askerlerin üstüne de sürmedi" ifadesinde bulundu.Tanık beyanlarının ardından tutuksuz sanık avukatları savcının mütalaasına kadar müvekkillerinin duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.Mahkeme Başkanı tarafından görüşü sorulan savcı, vareste taleplerinin kabulünü istedi.Kısa karar kuran Mahkeme Başkanı, vareste taleplerini kabul etti.Duruşmada daha sonra sanıkların tutukluluk durumuyla ilgili savunmalara geçildi.Söz verilen eski Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Haluk Şahar'ın avukatı, müvekkilinin olaya ilişkin kamera kayıtları üzerinden savunma yapmak istediğini belirtti."Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aldığı 9 yıl hapis cezası Yargıtayca "eksik inceleme" nedeniyle bozulan Şahar, darbe girişimi günü İstanbul'daki Moda Askeri Deniz Kulübü'nde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününde bulunduğunu belirterek, düğüne ilişkin görüntüleri izletti. Sanık Şahar, şu beyanda bulundu:Diğer sanıklar ise bilirkişi raporu taraflarına ulaştıktan sonra savunma yapmak istediklerini belirtti.Mahkeme Başkanı, avukat beyanlarının ardından duruşmayı, yarın devam edilmek üzere tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/cinli-byd-firmasi-ile-sanayi-ve-teknoloji-bakanligi-arasinda-1-milyar-dolarlik-anlasma-1085662483.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1f/1074198247_56:0:704:486_1920x0_80_0_0_84ee451d5431b92174c6afab13f59923.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yargıtay, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), dava
yargıtay, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), dava

Yargıtay'ın 39 sanık yönünden bozduğu Akıncı Üssü davası yeniden görülüyor

19:29 08.07.2024 (güncellendi: 19:39 08.07.2024)
© AADava - mahkeme - karar
Dava - mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
© AA
Abone ol
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanığın yargılandığı davada, haklarındaki hükümler Yargıtayca bozulan 39 sanık yeniden hakim karşısına çıktı.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanığın yargılandığı davada haklarındaki hükümler Yargıtay 3. Ceza Dairesince bozulan 39 sanığın yargılanmasına başlandı.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı, dosyaya gelen evrakları okuduktan sonra, ankesörlü telefon kayıtlarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna karşı savunma yapmaları için tutuksuz sanıklara söz verdi.
Tutuksuz sanık İsmail Aslan, Emine Gülşah Torunoğlu Aslan, Murat Yalçıner, Yücel Topçu, bilirkişi raporunda ardışık aramalarının olmadığını belirterek, önceki savunmalarını tekrar etti.
Tutuksuz sanıklar Salih Celil Çakıcı ve Ahmet Gökten ise bilirkişi raporunu inceledikten sonra beyanda bulunmak için süre istedi.
Tutuksuz sanık Hüseyin Arı, bilirkişi raporuna göre, 2015 yılına ait 5 ardışık aramasının tespit edildiğini belirterek, ardışık arama yaptığı belirtilen isimleri tanımadığını savundu.
Mahkeme Başkanı, tutuksuz sanık beyanlarının ardından tanık beyanlarına geçileceğini bildirdi.
15 Temmuz şehitlerinden Ömer İpek'in ablası tanık Döndü İpek, darbe gerçekleştiğinde Ankara'da olmadığını, kardeşi Ömer'i televizyonda görüp aradığını söyleyerek, "Olayın yaşandığı gün Ömer, demokrasiyi savunmak için dışarı çıkmış. Akköprü'ye gitmiş. Polisler, Ömer'e 'Siz vatandaşsınız size bir şey yapmazlar' demiş. Ömer de öne atılmış. O sırada telefonla konuşuyorduk. Tekrar aradığımda ise telefonu açan kişi, kardeşimi hastaneye götürdüklerini söyledi. G3 ile vurulmuş. Hastane hastane Ömer'i aradım. Tüm sorumlu askerlerden davacıyım" diye konuştu.
Tanık Cafer Tepedelen, olay günü Ömer İpek ile birlikte olduğunu belirterek, "Rütbesini hatırlamadığım asker Ömer'e başından ateş etti. Üstümdeki gömleği çıkarıp müdahale ettim. Oradan hastaneye gittik. Orada şehit oldu. Ben sabaha kadar emniyette bekledim. İfade verdim." dedi.
Tanık Serhat Ayrancı ise saat 22.30 sularında AK Parti binasının önüne gitmeye karar verdiklerini anlatarak, "Tankın üstündeki asker önce silahı bize doğrultup sonra havaya ateş etti. Polis bizi uzaklaştırmaya da çalışmadı askerlerin üstüne de sürmedi" ifadesinde bulundu.
Tanık beyanlarının ardından tutuksuz sanık avukatları savcının mütalaasına kadar müvekkillerinin duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.
Mahkeme Başkanı tarafından görüşü sorulan savcı, vareste taleplerinin kabulünü istedi.
Kısa karar kuran Mahkeme Başkanı, vareste taleplerini kabul etti.
Duruşmada daha sonra sanıkların tutukluluk durumuyla ilgili savunmalara geçildi.
Söz verilen eski Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Haluk Şahar'ın avukatı, müvekkilinin olaya ilişkin kamera kayıtları üzerinden savunma yapmak istediğini belirtti.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aldığı 9 yıl hapis cezası Yargıtayca "eksik inceleme" nedeniyle bozulan Şahar, darbe girişimi günü İstanbul'daki Moda Askeri Deniz Kulübü'nde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününde bulunduğunu belirterek, düğüne ilişkin görüntüleri izletti. Sanık Şahar, şu beyanda bulundu:
"Üst komutan vekili Konya'da verdiğim emirlerin darbeye karşı olduğunu söylemiştir. O gece Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu iddia edilen ve düğün salonuna gelen kişilerle hiçbir HTS kaydım bulunmamaktadır. Ben darbeye karşı elimden gelen her şeyi yaptım, ardından derdest edilerek Akıncı'ya götürüldüm. Görüntülerde gördüğünüz üzere hiçbir şey yapmadım. FETÖ üyeliği konusunda Yargıtay tarafından belirlenen kriterlerin hiçbirisi bende yok. Getirilen tanık da aleyhime hiçbir şey söylemedi. Buna rağmen kaç yıldır burada sabırla bekliyorum. Beraatimi talep ediyorum."
Diğer sanıklar ise bilirkişi raporu taraflarına ulaştıktan sonra savunma yapmak istediklerini belirtti.
Mahkeme Başkanı, avukat beyanlarının ardından duruşmayı, yarın devam edilmek üzere tamamladı.
Çinli BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, firmanın Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik anlaşma imzalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
EKONOMİ
Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 1 milyar dolarlık anlaşma
18:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала