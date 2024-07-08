https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/cinli-byd-firmasi-ile-sanayi-ve-teknoloji-bakanligi-arasinda-1-milyar-dolarlik-anlasma-1085662483.html

Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 1 milyar dolarlık anlaşma

Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 1 milyar dolarlık anlaşma

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik yaklaşık 1... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T18:40+0300

2024-07-08T18:40+0300

2024-07-08T18:40+0300

sanayi ve teknoloji bakanlığı

ekonomi

çin

anlaşma

imza

otomobil

otomotiv

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Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, imzalar Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından atıldı.Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.Elektrikli araç satışlarında yılda yaklaşık 3 milyon otomobil üretimiyle zirvede yer alan BYD'nin, Türkiye'nin gelişen teknoloji ekosistemi, güçlü tedarikçi tabanı, olağanüstü konumu ve nitelikli iş gücü gibi sahip olduğu eşsiz avantajlarla yeni üretim tesisine yaptığı yatırımın, markanın yerel üretim yeteneklerini ve lojistik verimliliğini artırması bekleniyor. Bölgede yeni enerji araçlarına yönelik artan taleple birlikte Avrupa'daki tüketicilere de ulaşılması hedefleniyor.'Türkiye, otomotiv sektöründe dönüşümün lider ülkesi olacak'Açıklamada, görüşlerine yer verilen Bakan Kacır, anlaşmadan duyulan memnuniyeti dile getirdi.Kacır, "Elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde lider küresel marka BYD'nin ülkemize yatırım kararı almasından memnuniyet duyuyoruz. Bu yatırım kararı, aralık ayında Çin'e yaptığımız ve BYD'nin 110 bin mühendisiyle günde 32 patent ürettiğine bizzat tanık olduğumuz ziyaretten bu yana uzun süredir devam eden görüşme ve istişarelerin ürünüdür. Yeni teknolojileri ve AR-GE'yi Türkiye'ye getirme çabalarımız, ülkemizin yalnızca uluslararası yatırımlar için bir merkez değil, aynı zamanda bir inovasyon ve ileri yeşil teknoloji merkezi olma potansiyelini de vurgulamaktadır. Yeni nesil araçların yüksek yerli katma değerle üretimine yönelik bu yatırım, otomotiv sektörümüze güç katacak" ifadelerini kullandı.Avrupa'nın en büyük üçüncü otomobil üreticisi olan Türkiye'de, 35 milyar doların üzerinde yıllık tutarla ihracatın lider sektörü olan otomotiv sektöründe yeni nesil ve çevre dostu elektrikli araçlara yönelik dönüşümü öncelikli hedef olarak gördüklerini vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:'Türkiye'ye güvenen ve yatırım yapanlar kazanmaya devam edecek'Kacır, Türk otomotiv sanayisi için tarihi bir güne şahitlik ettiklerine dikkati çekerek, otomotiv sektöründe 8'i küresel marka olmak üzere 13 markanın üretim yaptığını bildirdi. 2002'de yaklaşık 300 bin olan araç üretiminin geçen yıl 1 milyon 400 bini aştığı bilgisini veren Kacır, şunları kaydetti:Bakan Kacır, milyar dolarlık yatırımın sinyalini yaklaşık bir yıl önce vermişti. Kacır, 27 Temmuz 2023'te katıldığı bir yayında, "Bu ülkeye değer katacak her markaya veya firmaya Türkiye'nin kapısı açıktır. Türkiye'de üretim yapmayı arzu eden Avrupa markaları da var, Uzak Asya markaları da var. Onlarla yoğun şekilde görüşüyoruz. İnşallah hem o Manisa'daki araziyi bir yatırımla buluşturmak hem de başka yatırımları ülkemize çekmek için çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yeni küresel yatırımlar kazandıracağız" ifadelerini kullanmıştı.Aralık 2023'te Çin'de üretim yapan firmaları ziyaret eden Kacır, görüşmelerinin yatırıma dönüşeceğinin ipucunu vererek, şu değerlendirmeyi yapmıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/en-dusuk-emekli-maasina-zam-yapilacak-mi-sorusuna-ak-parti-sozcusu-celik-yanit-verdi-1085659906.html

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sanayi ve teknoloji bakanlığı, çin, anlaşma, imza, otomobil, otomotiv