https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/uzun-soluklu-bes-yilin-ardindan-hindistan-basbakani-modinin-rusya-ziyareti-basliyor-1085636570.html

Uzun soluklu beş yılın ardından: Hindistan Başbakanı Modi'nin Rusya ziyareti başlıyor

Uzun soluklu beş yılın ardından: Hindistan Başbakanı Modi'nin Rusya ziyareti başlıyor

Sputnik Türkiye

Yeniden seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Rusya’dan yana kullanan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bugün başkent Moskova’ya giderken, Batı’nın... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T09:17+0300

2024-07-08T09:17+0300

2024-07-08T09:42+0300

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Sputnik, Çin ve Hindistan’ı Rusya’dan uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen başarısız olan Batı’nın endişelerini, Rusya-Hindistan müzakerelerinden ne beklenildiğini sizler için irdeledi.Çok yönlü işbirliğiModi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine bugün Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor. 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde iki gün sürecek bu ziyaretten önce, Hindistan Başbakanı, Rusya'yı en son Eylül 2019'da Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu münasebetiyle ziyaret etmişti.Modi'nin 2019 öncesi en son ziyareti ise 2015 yılında gerçekleşmişti.Rus lider Putin ise 2021'de Yeni Delhi'ye gitmiş, Eylül 2022'de ise Özbekistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde Hindistan lideri Modi ile bir araya gelmişti.Öte yandan devlet başkanlarının düzenli olarak telefonla iletişim kurduğu bilinirken, haziran ayında Putin, Hindistan liderinin üçüncü dönem başbakanlığını garantileyen parlamento seçimlerinin sonuçları dolayısıyla Modi'yi tebrik etmiş, bu görüşmede her iki lider, ‘yapıcı kişisel etkileşimin’ devam edeceğini teyit etmişti.İki ülke, sadece Sovyet döneminden bu yana süregelen yakın ikili ilişkilerle değil, aynı zamanda BRICS, ŞİÖ ve G20 gibi forumlardaki işbirlikleriyle de birbirine bağlı.Hindistan Birleşmiş Millerler’de (BM) Rusya karşıtı kararları sürekli olarak veto ederken, ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile işbirliğini derinleştirmekle de ilgileniyor.Aynı zamanda Rusya ve Hindistan arasında bir serbest ticaret bölgesi oluşturulmasına ilişkin istişareler de sürüyor.Dostluğa vurguModi’nin ziyaretine ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, yapılacak görüşmelerde, ‘geleneksel olarak dostane olan Rus-Hint ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yönelik beklentilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konular’ ele alınacak.Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Moskova'ya uçmadan önce “dost Vladimir Putin” ile görüşmeyi dört gözle beklediğini söyledi.Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde Modi'nin ziyaret öncesi açıklamasına yer verilirken, Modi mesajında, “Dostum Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi ve çeşitli bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunmayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.Görüşmelerin geleneksel olarak genişletilmiş ve dar formatlarda gerçekleştirileceği beklenirken, Hindistan Başbakanı ayrıca Moskova'daki Hint toplumunun temsilcileriyle de bir araya gelecek.Ziyaretle ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Başkan Putin ve Başbakan Modi arasındaki ilişkilerin güvene dayalı doğası göz önüne alındığında, gündemdeki tüm konularda görüş alışverişinde bulunacakları bekleniyor. Ve bu konuların sayısı da oldukça fazla" derken, iki lider arasında bölgesel ve küresel güvenlik konuları her zaman gündemin üst sıralarında yer alıyor.Peskov, bunun yanı sıra ticari ve ekonomik işbirliğinin kilit konulardan biri olacağına dikkat çekerken, Rus liderin yardımcısı Yuriy Uşakov ise Moskova'nın bu ziyarete ‘büyük önem’ verdiğinin altını çizdi.Batı’da ziyaret nasıl yankılanıyor?Batı'da da bu ziyarete büyük önem verildiği gözden kaçmazken, Moskova'da olup bitenler yakından takip ediliyor.Bloomberg'in Hintli kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Putin ve Modi'nin askeri-sanayi kompleksindeki işbirliğine de değineceği aktarılırken, Reuters'in muhatapları ise Batı'nın yaptırım uygulayarak almayı reddettiği Rus petrolü alımlarını rekor seviyelerde artıran Hindistan'ın Ural petrolü ticaretinde bir indirim talep etmesi de bekleniyor.Yeni Delhi'deki Observer Research Foundation düşünce kuruluşundan Nandan Unnikrishnan, iki tarafın uzun süredir üst düzey ziyaretlerde bulunmadığını ve bu durumun Hindistan'ın Rusya'dan uzaklaştığı spekülasyonlarına yol açtığını hatırlatırken, “Modi'nin gezisi bu tür spekülasyonlara tümüyle son verecek" diyor.CNN, "BRICS başkanlığı bu yıl Moskova'ya geçti ve Putin'in artan Batı izolasyonuna karşı koymasına, aynı zamanda kendisini geniş diplomatik sahnede kilit bir oyuncu olarak konumlandırmasına olanak sağladı" ifadelerine yer veriyor.Bloomberg ise daha başlamayan bu ziyaretin şimdiden önemini açıkça itiraf ediyor:Aynı zamanda Batı'dan gelen bazı mantıklı sesler olduğu da kaydedilirken, Moskova ziyaretinin ardından Modi’nin Avusturya’nın başkenti Viyana'ya geçeceği, orada, özellikle Ukrayna kriziyle ilgili olarak kendisinden büyük umutlar beslendiği de ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/sio-zirvesinde-konusan-putin-cok-kutuplu-dunya-gercek-oldu-1085510896.html

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