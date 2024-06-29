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TÜRES Genel Başkanı Bingöl'den bahşiş ve servis ücretlerine ilişkin açıklama

TÜRES Genel Başkanı Bingöl'den bahşiş ve servis ücretlerine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

TÜRES Genel Başkanı Bingöl, bahşiş ve servis ücretlerine ilişkin "Bahşiş oranlarında ciddi artış sağlayacak yeni düzenlemenin neticesinde gider olarak kayıt... 29.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-29T16:07+0300

2024-06-29T16:07+0300

2024-06-29T16:07+0300

ekonomi

tüm restoranlar ve turizmciler derneği

gelir idaresi başkanlığı

bahşiş

bahşiş

servis

ücret

kredi kartı

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Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından takip ve talep edilen ve sektör çalışanlarının da faydasına olan kredi kartları ile bahşiş ödenmesine ilişkin yasal düzenleme çalışmasını desteklediklerini bildirdi.Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bingöl, yeni düzenlemenin son dönemde servis çalışanlarına verilen nakit bahşiş gelirlerinin azalmasına çözüm olacağını belirtti.Bingöl, bahşişlerin kredi kartı ile ödenebilmesi ve bu gelirin işletme hesabına girmeden farklı bir hesapta toplanmasının çalışanların gelirinde de ciddi bir artış sağlayacağını ve bunun kayıtlı ekonomi adına önemli bir adım olduğunu kaydetti.Bingöl, "Yeni düzenleme ile bahşişler şeffaf olarak takip edilebiliyor ve nakit bulundurma zorunluluğu olmadan her müşterinin bahşiş bırakabilmesini sağlıyor. Bahşiş oranlarında ciddi artış sağlayacak yeni düzenlemenin neticesinde gider olarak kayıt altına alınabilecek bir belge de oluşturulabiliyor" ifadelerini kullandı.'Yeni 'bahşiş' düzenlemesi ile çalışana kalan ücret artacak'Ramazan Bingöl, hesap ödeme açısından kredi kartı kullanım oranlarının yüzde 90'ın üstünde olduğunu ve bu ödeme yönteminin hesap pusulalarında yasal olarak yalnızca "servis ücreti" namı altında mümkün olabildiğine dikkati çekti.Bingöl, bu uygulamadaki ücret tanımı nedeniyle yüzde 50'nin üzerinde bir kesinti sonrası servis çalışanlarına ödeme yapılabildiğini ve bu durumun çalışan hak edişi açısından ciddi bir azalmaya sebep olduğunu, bunun da restoran ve turizm işletmeleri çalışanlarını mağdur ettiğini vurguladı.Yeni düzenleme sonrası müşterilerin inisiyatifi ve isteği doğrultusunda alınacak olan bahşişlerden yüzde 10'luk bir kesinti yapılması sonrası geri kalan tüm miktarın çalışana aktarılacağını aktaran Bingöl, "Zorunlu 'servis ücreti' uygulamasında 100 liralık bir tahsilatta çalışana 45-50 lira gibi bir rakamın verilebiliyor fakat yeni 'bahşiş' düzenlemesi ile bu tutarın 90 liraya çıkacak" ifadesini kullandı.'Bahşiş oranlarında artış sağlanacak'TÜRES Genel Başkanı Bingöl, yeni uygulamayla çalışanların hak ediş miktarlarının artacağını belirtti.Bingöl, şöyle devam etti:Dünyadaki uygulamalara bakıldığında yeni düzenlemeyle kredi kartları ile yapılan bahşiş ödemelerinde artışların yaşanacağının öngörüldüğünü aktaran Bingöl, şunları kaydetti:Bingöl, bu yeni düzenlemenin herkesin yararına olduğunu yineleyerek, "Bu düzenleme sektörümüzün gelişimi adına kısa ve uzun vadede ciddi ve önemli bir adım. Düzenlemenin devamlılığı ve ilerletilmesi için tüm paydaşlarla ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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