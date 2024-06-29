TÜRES Genel Başkanı Bingöl'den bahşiş ve servis ücretlerine ilişkin açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
07:10
3 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
07:24
4 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
07:34
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
07:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
08:10
3 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
08:24
5 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
08:39
2 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
08:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Koray Aydın'ın istifası İyi Parti’deki en önemli kopuşlardan bir tanesi diye değerlendirilebilir'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sinema oyuncusu Hülya Duyar ve müzisyen Alisher, kariyerlerini anlattı
12:05
84 dk
HABER MASASI
Msb orman yangınlarını planlayan teröristlerin peşinde.
13:30
36 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
15:09
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Bolivya'daki darbenin arka planında o maden rezervi mi var?
17:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
18:15
8 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
18:33
10 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın 'süper kahramanı': Cüneyt Arkın
18:49
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
19:24
5 dk
SESLİ HABER
ABD'nin misket bombası ikiyüzlülüğü
07:04
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
07:16
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:31
7 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
07:48
5 dk
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
08:05
1 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
08:29
2 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
08:43
3 dk
SESLİ HABER
Trump'ın ekibi Ukrayna formülünü açıkladı
09:04
1 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
09:16
2 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
09:27
10 dk
SESLİ HABER
ABD, Suriye’ye askeri takviye yolladı
09:49
2 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
10:05
2 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
10:16
8 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
10:35
2 dk
SESLİ HABER
Bayram tatilinde havalimanlarında rekor
10:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
11:11
5 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
11:26
3 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
11:42
1 dk
SESLİ HABER
Kumarda 270 bin dolar kazandı, kalp krizi geçirdi
11:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
12:10
10 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Demokratlardan boykot hazırlığı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
16:22
2 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcak uyarısı
16:35
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
16:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Bolivya'daki darbenin arka planında o maden rezervi mi var?
17:09
3 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı yetkililerden barış çağrısı
17:23
2 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
17:47
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
18:09
5 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
18:21
1 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
20:04
10 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
20:24
2 dk
ÖZEL HABER
Başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme için Meclis’te harekete geçildi
20:35
5 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
20:51
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
21:03
39 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240629/tures-genel-baskani-bingolden-bahsis-ve-servis-ucretlerine-iliskin-aciklama-1085356735.html
TÜRES Genel Başkanı Bingöl'den bahşiş ve servis ücretlerine ilişkin açıklama
TÜRES Genel Başkanı Bingöl'den bahşiş ve servis ücretlerine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
TÜRES Genel Başkanı Bingöl, bahşiş ve servis ücretlerine ilişkin "Bahşiş oranlarında ciddi artış sağlayacak yeni düzenlemenin neticesinde gider olarak kayıt... 29.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-29T16:07+0300
2024-06-29T16:07+0300
ekonomi
tüm restoranlar ve turizmciler derneği
gelir idaresi başkanlığı
bahşiş
bahşiş
servis
ücret
kredi kartı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/03/1061887439_0:0:809:455_1920x0_80_0_0_a7f1a96dbbed201bd5de4ec366dda7a0.jpg
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından takip ve talep edilen ve sektör çalışanlarının da faydasına olan kredi kartları ile bahşiş ödenmesine ilişkin yasal düzenleme çalışmasını desteklediklerini bildirdi.Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bingöl, yeni düzenlemenin son dönemde servis çalışanlarına verilen nakit bahşiş gelirlerinin azalmasına çözüm olacağını belirtti.Bingöl, bahşişlerin kredi kartı ile ödenebilmesi ve bu gelirin işletme hesabına girmeden farklı bir hesapta toplanmasının çalışanların gelirinde de ciddi bir artış sağlayacağını ve bunun kayıtlı ekonomi adına önemli bir adım olduğunu kaydetti.Bingöl, "Yeni düzenleme ile bahşişler şeffaf olarak takip edilebiliyor ve nakit bulundurma zorunluluğu olmadan her müşterinin bahşiş bırakabilmesini sağlıyor. Bahşiş oranlarında ciddi artış sağlayacak yeni düzenlemenin neticesinde gider olarak kayıt altına alınabilecek bir belge de oluşturulabiliyor" ifadelerini kullandı.'Yeni 'bahşiş' düzenlemesi ile çalışana kalan ücret artacak'Ramazan Bingöl, hesap ödeme açısından kredi kartı kullanım oranlarının yüzde 90'ın üstünde olduğunu ve bu ödeme yönteminin hesap pusulalarında yasal olarak yalnızca "servis ücreti" namı altında mümkün olabildiğine dikkati çekti.Bingöl, bu uygulamadaki ücret tanımı nedeniyle yüzde 50'nin üzerinde bir kesinti sonrası servis çalışanlarına ödeme yapılabildiğini ve bu durumun çalışan hak edişi açısından ciddi bir azalmaya sebep olduğunu, bunun da restoran ve turizm işletmeleri çalışanlarını mağdur ettiğini vurguladı.Yeni düzenleme sonrası müşterilerin inisiyatifi ve isteği doğrultusunda alınacak olan bahşişlerden yüzde 10'luk bir kesinti yapılması sonrası geri kalan tüm miktarın çalışana aktarılacağını aktaran Bingöl, "Zorunlu 'servis ücreti' uygulamasında 100 liralık bir tahsilatta çalışana 45-50 lira gibi bir rakamın verilebiliyor fakat yeni 'bahşiş' düzenlemesi ile bu tutarın 90 liraya çıkacak" ifadesini kullandı.'Bahşiş oranlarında artış sağlanacak'TÜRES Genel Başkanı Bingöl, yeni uygulamayla çalışanların hak ediş miktarlarının artacağını belirtti.Bingöl, şöyle devam etti:Dünyadaki uygulamalara bakıldığında yeni düzenlemeyle kredi kartları ile yapılan bahşiş ödemelerinde artışların yaşanacağının öngörüldüğünü aktaran Bingöl, şunları kaydetti:Bingöl, bu yeni düzenlemenin herkesin yararına olduğunu yineleyerek, "Bu düzenleme sektörümüzün gelişimi adına kısa ve uzun vadede ciddi ve önemli bir adım. Düzenlemenin devamlılığı ve ilerletilmesi için tüm paydaşlarla ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/kdv-muafiyeti-geliyor-bahsis-ve-motokurye-gelirlerine-yeni-vergi-gelecek-mi-1085111390.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/03/1061887439_0:0:719:539_1920x0_80_0_0_bce87854253a3782e836f8557e5b151b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bahşiş oranları, yeni düzenleme, kredi kartı ile bahşiş, sektör çalışanları, ramazan bingöl, türes genel başkanı, servis ücretleri, nakit bahşiş azalması, kayıtlı ekonomi, şeffaf bahşiş takibi, çalışan geliri artışı, yasal düzenleme, restoran ve turizm çalışanları, müşteri memnuniyeti, bahşiş oranlarında ne gibi bir artış sağlanacak?, yeni düzenleme bahşiş oranlarını nasıl etkileyecek?, bahşişlerin kredi kartı ile ödenmesi nasıl bir çözüm sunacak?, yeni düzenleme çalışanların gelirinde nasıl bir artış sağlayacak?, kredi kartı ile ödenen bahşişler nasıl takip edilecek?, yeni düzenleme neden kayıtlı ekonomi için önemli?, nakit bulundurma zorunluluğu olmadan bahşiş nasıl bırakılacak?, bahşişlerin gider olarak kayıt altına alınması mümkün mü?, kredi kartı kullanım oranları hesap ödemede ne kadar?, servis ücreti namı altında yapılan kesintiler çalışanları nasıl etkiliyor?, yeni düzenleme sonrası bahşişlerden ne kadar kesinti yapılacak?, zorunlu servis ücreti uygulaması çalışanlara ne kadar ödeme yapabiliyor?, yeni bahşiş düzenlemesi ile çalışanlara ne kadar ödeme yapılacak?, çalışanların hak ediş miktarları yeni uygulama ile nasıl artacak?, yeni sistemin sektörel düzeyde nitelikli iş gücüne etkisi ne olacak?, bahşişlerin belgelendirilebilmesi nasıl sağlanacak?, büyük oranlı kesintiler nasıl önlenecek?, yeni düzenleme ile kamunun bahşişlerden pay alması nasıl sağlanacak?, yurt dışındaki uygulamalardan örnekler var mı?, düzenlemenin sektöre, çalışanlara ve devlete faydaları nelerdir?, yeni düzenleme müşteri memnuniyetini nasıl artıracak?, yeni düzenlemenin sektörün gelişimi adına önemi nedir?, düzenlemenin devamlılığı için hangi paydaşlarla çalışmalar yapılacak?
bahşiş oranları, yeni düzenleme, kredi kartı ile bahşiş, sektör çalışanları, ramazan bingöl, türes genel başkanı, servis ücretleri, nakit bahşiş azalması, kayıtlı ekonomi, şeffaf bahşiş takibi, çalışan geliri artışı, yasal düzenleme, restoran ve turizm çalışanları, müşteri memnuniyeti, bahşiş oranlarında ne gibi bir artış sağlanacak?, yeni düzenleme bahşiş oranlarını nasıl etkileyecek?, bahşişlerin kredi kartı ile ödenmesi nasıl bir çözüm sunacak?, yeni düzenleme çalışanların gelirinde nasıl bir artış sağlayacak?, kredi kartı ile ödenen bahşişler nasıl takip edilecek?, yeni düzenleme neden kayıtlı ekonomi için önemli?, nakit bulundurma zorunluluğu olmadan bahşiş nasıl bırakılacak?, bahşişlerin gider olarak kayıt altına alınması mümkün mü?, kredi kartı kullanım oranları hesap ödemede ne kadar?, servis ücreti namı altında yapılan kesintiler çalışanları nasıl etkiliyor?, yeni düzenleme sonrası bahşişlerden ne kadar kesinti yapılacak?, zorunlu servis ücreti uygulaması çalışanlara ne kadar ödeme yapabiliyor?, yeni bahşiş düzenlemesi ile çalışanlara ne kadar ödeme yapılacak?, çalışanların hak ediş miktarları yeni uygulama ile nasıl artacak?, yeni sistemin sektörel düzeyde nitelikli iş gücüne etkisi ne olacak?, bahşişlerin belgelendirilebilmesi nasıl sağlanacak?, büyük oranlı kesintiler nasıl önlenecek?, yeni düzenleme ile kamunun bahşişlerden pay alması nasıl sağlanacak?, yurt dışındaki uygulamalardan örnekler var mı?, düzenlemenin sektöre, çalışanlara ve devlete faydaları nelerdir?, yeni düzenleme müşteri memnuniyetini nasıl artıracak?, yeni düzenlemenin sektörün gelişimi adına önemi nedir?, düzenlemenin devamlılığı için hangi paydaşlarla çalışmalar yapılacak?

TÜRES Genel Başkanı Bingöl'den bahşiş ve servis ücretlerine ilişkin açıklama

16:07 29.06.2024
© AP PhotoRusya'ya yönelik ağır yaptırımların ardından Avrupa'da enerji krizi şiddetlenirken, Belçika'nın başkenti Brüksel'de lokantalar mum ışığında servis yapmaya başladı.
Rusya'ya yönelik ağır yaptırımların ardından Avrupa'da enerji krizi şiddetlenirken, Belçika'nın başkenti Brüksel'de lokantalar mum ışığında servis yapmaya başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2024
© AP Photo
Abone ol
TÜRES Genel Başkanı Bingöl, bahşiş ve servis ücretlerine ilişkin "Bahşiş oranlarında ciddi artış sağlayacak yeni düzenlemenin neticesinde gider olarak kayıt altına alınabilecek bir belge de oluşturulabiliyor" dedi.
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından takip ve talep edilen ve sektör çalışanlarının da faydasına olan kredi kartları ile bahşiş ödenmesine ilişkin yasal düzenleme çalışmasını desteklediklerini bildirdi.
Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bingöl, yeni düzenlemenin son dönemde servis çalışanlarına verilen nakit bahşiş gelirlerinin azalmasına çözüm olacağını belirtti.
Bingöl, bahşişlerin kredi kartı ile ödenebilmesi ve bu gelirin işletme hesabına girmeden farklı bir hesapta toplanmasının çalışanların gelirinde de ciddi bir artış sağlayacağını ve bunun kayıtlı ekonomi adına önemli bir adım olduğunu kaydetti.
Bingöl, "Yeni düzenleme ile bahşişler şeffaf olarak takip edilebiliyor ve nakit bulundurma zorunluluğu olmadan her müşterinin bahşiş bırakabilmesini sağlıyor. Bahşiş oranlarında ciddi artış sağlayacak yeni düzenlemenin neticesinde gider olarak kayıt altına alınabilecek bir belge de oluşturulabiliyor" ifadelerini kullandı.

'Yeni 'bahşiş' düzenlemesi ile çalışana kalan ücret artacak'

Ramazan Bingöl, hesap ödeme açısından kredi kartı kullanım oranlarının yüzde 90'ın üstünde olduğunu ve bu ödeme yönteminin hesap pusulalarında yasal olarak yalnızca "servis ücreti" namı altında mümkün olabildiğine dikkati çekti.
Bingöl, bu uygulamadaki ücret tanımı nedeniyle yüzde 50'nin üzerinde bir kesinti sonrası servis çalışanlarına ödeme yapılabildiğini ve bu durumun çalışan hak edişi açısından ciddi bir azalmaya sebep olduğunu, bunun da restoran ve turizm işletmeleri çalışanlarını mağdur ettiğini vurguladı.
Yeni düzenleme sonrası müşterilerin inisiyatifi ve isteği doğrultusunda alınacak olan bahşişlerden yüzde 10'luk bir kesinti yapılması sonrası geri kalan tüm miktarın çalışana aktarılacağını aktaran Bingöl, "Zorunlu 'servis ücreti' uygulamasında 100 liralık bir tahsilatta çalışana 45-50 lira gibi bir rakamın verilebiliyor fakat yeni 'bahşiş' düzenlemesi ile bu tutarın 90 liraya çıkacak" ifadesini kullandı.

'Bahşiş oranlarında artış sağlanacak'

TÜRES Genel Başkanı Bingöl, yeni uygulamayla çalışanların hak ediş miktarlarının artacağını belirtti.
Bingöl, şöyle devam etti:
"Çalışanlar tüm bu süreci belgelendirilebilecek. Nakit bahşişleri gelir olarak gösteremeyen sistem son bulacak. Geçmişte yüzde 50'nin üzerinde olan kesintiler bu yeni düzenleme ile birlikte yüzde 10 ile sınırlı kalacak ve servis personelinin hak ediş miktarındaki bu artış sektörel düzeyde nitelikli iş gücünü de artıracak. Yeni sistemle birlikte tüm süreç kayıt altına alınırken hem çalışan, hem işletme hem de kamunun yararına olacak bir sistem yürürlüğe girecek."
Dünyadaki uygulamalara bakıldığında yeni düzenlemeyle kredi kartları ile yapılan bahşiş ödemelerinde artışların yaşanacağının öngörüldüğünü aktaran Bingöl, şunları kaydetti:
"Bu sayede geçmişteki büyük oranlı kesintilerin önüne geçilirken aynı zamanda çalışan personelin cebine girecek bahşiş tutarında da ciddi artışlar yaşanacaktır. Ayrıca Maliye İdaresine ödenecek kesinti ile bahşişlerden kamuya da pay aktarılmış olacak ve bu düzenlemenin çalışan işveren ve devlete faydası olacak. Yurt dışında birçok ülkede de bu şekilde uygulama var. Bu uygulamanın bir an önce yasalaşmasını arzu ediyoruz, sektöre, çalışanlara ve devlete faydalı olacak bu çalışma ile müşteri memnuniyeti de artacak. Yıllardır bu konu üzerine çeşitli çalışmalar yaptık. Tüm kesimleri memnun edecek bu çalışmaya emek ve katkı veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve tüm bürokratlara teşekkür ederiz."
Bingöl, bu yeni düzenlemenin herkesin yararına olduğunu yineleyerek, "Bu düzenleme sektörümüzün gelişimi adına kısa ve uzun vadede ciddi ve önemli bir adım. Düzenlemenin devamlılığı ve ilerletilmesi için tüm paydaşlarla ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Motokurye - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2024
EKONOMİ
KDV muafiyeti geliyor: Bahşiş ve motokurye gelirlerine yeni vergi gelecek mi?
22 Haziran , 11:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала