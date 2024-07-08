https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/teoman-30-yillik-gitarini-cocuklar-icin-bagislanmak-uzere-muzayedeye-koyuyor-1085639829.html

Teoman 30 yıllık gitarını çocuklar için bağışlanmak üzere müzayedeye koyuyor

Teoman 30 yıllık gitarını çocuklar için bağışlanmak üzere müzayedeye koyuyor

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Teoman, kariyeri boyunca tüm bestelerini yaptığı gitarını tüm geliri Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamak üzere müzayedeye koyuyor. 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T10:29+0300

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2024-07-08T10:29+0300

yaşam

teoman

şarkıcı

müzayede

çocuk esirgeme kurumu

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Teoman, tüm bestelerini yaptığı 30 yıllık gitarını açık artırmaya çıkarıyor.Gitardan gelecek tüm gelirin Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanmak üzere harcanacağı açıklandı.Müzayedenin bu akşam 21:21’de çevrim içi olarak gerçekleşeceği aktarıldı.

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teoman, şarkıcı, müzayede, çocuk esirgeme kurumu