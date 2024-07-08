https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/teoman-30-yillik-gitarini-cocuklar-icin-bagislanmak-uzere-muzayedeye-koyuyor-1085639829.html
Teoman 30 yıllık gitarını çocuklar için bağışlanmak üzere müzayedeye koyuyor
Teoman 30 yıllık gitarını çocuklar için bağışlanmak üzere müzayedeye koyuyor
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Teoman, kariyeri boyunca tüm bestelerini yaptığı gitarını tüm geliri Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamak üzere müzayedeye koyuyor. 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T10:29+0300
2024-07-08T10:29+0300
2024-07-08T10:29+0300
yaşam
teoman
şarkıcı
müzayede
çocuk esirgeme kurumu
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Teoman, tüm bestelerini yaptığı 30 yıllık gitarını açık artırmaya çıkarıyor.Gitardan gelecek tüm gelirin Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanmak üzere harcanacağı açıklandı.Müzayedenin bu akşam 21:21’de çevrim içi olarak gerçekleşeceği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/meteorolojiden-turuncu-ve-sari-kodlu-alarm-saganak-yagmur-ve-kuvvetli-ruzgar-geliyor-1085634646.html
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teoman, şarkıcı, müzayede, çocuk esirgeme kurumu
teoman, şarkıcı, müzayede, çocuk esirgeme kurumu
Teoman 30 yıllık gitarını çocuklar için bağışlanmak üzere müzayedeye koyuyor
Şarkıcı Teoman, kariyeri boyunca tüm bestelerini yaptığı gitarını tüm geliri Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamak üzere müzayedeye koyuyor.
Teoman, tüm bestelerini yaptığı 30 yıllık gitarını açık artırmaya çıkarıyor.
Gitardan gelecek tüm gelirin Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanmak üzere harcanacağı açıklandı.
Müzayedenin bu akşam 21:21’de çevrim içi olarak gerçekleşeceği aktarıldı.