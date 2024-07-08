https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/suc-orgutu-ile-baglantili-kisilere-kredi-verildi-iddiasi-halkbanktan-aciklama-geldi-1085646864.html

'Suç örgütü ile bağlantılı kişilere kredi verildi' iddiası: Halkbank'tan açıklama geldi

'Suç örgütü ile bağlantılı kişilere kredi verildi' iddiası: Halkbank'tan açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Halkbank, mevzuata aykırı olarak kredi kullandırdığı yönündeki iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu bildirdi. 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T12:31+0300

2024-07-08T12:31+0300

2024-07-08T12:31+0300

türkiye

halkbank

kap

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

firma

sosyal medya

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Halkbank, suç örgütüyle bağlantılı olduğu ileri sürülen firma ve şahıslara kredi kullandırıldığına dair haber ve söylentilerin tamamıyla gerçeğe aykırı olduğunu duyurdu.Halkbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Halkbank'ın 'kredilerin, tahsis, teminatlanma ve kullandırımlarında' Bankacılık Kanununa ve buna bağlı düzenlemelere uygun olarak hareket ettiği, mevzuata aykırı olarak suç örgütüyle bağlantılı hiçbir firma veya şahsa kredi kullandırılmasının söz konusu dahi olmadığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/esnaf-kredisi-faiz-oranlari-artti-halkbanktan-kacinilmaz-aciklamasi--1084099471.html

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halkbank, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), kamuyu aydınlatma platformu (kap), firma, sosyal medya