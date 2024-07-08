https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/suc-orgutu-ile-baglantili-kisilere-kredi-verildi-iddiasi-halkbanktan-aciklama-geldi-1085646864.html
'Suç örgütü ile bağlantılı kişilere kredi verildi' iddiası: Halkbank'tan açıklama geldi
'Suç örgütü ile bağlantılı kişilere kredi verildi' iddiası: Halkbank'tan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Halkbank, mevzuata aykırı olarak kredi kullandırdığı yönündeki iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu bildirdi. 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T12:31+0300
2024-07-08T12:31+0300
2024-07-08T12:31+0300
türkiye
halkbank
kap
kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
firma
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Halkbank, suç örgütüyle bağlantılı olduğu ileri sürülen firma ve şahıslara kredi kullandırıldığına dair haber ve söylentilerin tamamıyla gerçeğe aykırı olduğunu duyurdu.Halkbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Halkbank'ın 'kredilerin, tahsis, teminatlanma ve kullandırımlarında' Bankacılık Kanununa ve buna bağlı düzenlemelere uygun olarak hareket ettiği, mevzuata aykırı olarak suç örgütüyle bağlantılı hiçbir firma veya şahsa kredi kullandırılmasının söz konusu dahi olmadığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/esnaf-kredisi-faiz-oranlari-artti-halkbanktan-kacinilmaz-aciklamasi--1084099471.html
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halkbank, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), kamuyu aydınlatma platformu (kap), firma, sosyal medya
halkbank, kap, kamuoyu aydınlatma platformu (kap), kamuyu aydınlatma platformu (kap), firma, sosyal medya
'Suç örgütü ile bağlantılı kişilere kredi verildi' iddiası: Halkbank'tan açıklama geldi
Halkbank, mevzuata aykırı olarak kredi kullandırdığı yönündeki iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu bildirdi.
Halkbank, suç örgütüyle bağlantılı olduğu ileri sürülen firma ve şahıslara kredi kullandırıldığına dair haber ve söylentilerin tamamıyla gerçeğe aykırı olduğunu duyurdu.
Halkbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Son günlerde bazı medya yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında; Bankamızın mevzuata aykırı olarak suç örgütüyle bağlantılı olduğu ileri sürülen firma ve şahıslara kredi kullandırdığına dair yer alan haber ve söylentiler, tamamıyla gerçeğe aykırı, Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı olduğu gibi kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, hisse değerini etkileyici, kişisel yaklaşım ve yorumlara dayalı niteliktedir."
Halkbank'ın 'kredilerin, tahsis, teminatlanma ve kullandırımlarında' Bankacılık Kanununa ve buna bağlı düzenlemelere uygun olarak hareket ettiği, mevzuata aykırı olarak suç örgütüyle bağlantılı hiçbir firma veya şahsa kredi kullandırılmasının söz konusu dahi olmadığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:
"Bankamızın güven ve itibarını sarsacak nitelikte haksız haber ve yorumların yapılması, Bankacılık Kanunu'nun 'İtibarın Korunması' başlıklı 74. madde hükümlerine aykırılık teşkil etmekte olup haksız haber ve yorum yapanlar hakkında yasal haklarımız kullanılacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur."